В Твери маршрутка врезалась в «Мерседес», две пассажирки пострадали

ДТП произошло днём 6 февраля на Комсомольском проспекте в Твери.

Около 12.15, в районе д. 1/28, трезвый 53-летний водитель маршрутки № 55 не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «Мерседес Спринтер».

В ДТП пострадали 37-летняя и 20-летняя пассажирки «Паз 320402-05», они с полученными травмами были доставлены в медицинское учреждение, как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тверской области.

В этот же день, около 14.00 на 18 к/м а/д Тверь-Рождественно-Завод1 Мая-Ильинское в Калининском районе 38-летний водитель «КИА СИД» не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся.

Как сообщили в ГИБДД по Тверской области, 34-летняя женщина-пассажир с полученными травмами доставлена в медицинское учреждение.