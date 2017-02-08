Из Твери в Туркменистан экстрадировали предполагаемого пособника террористов

Из тверского СИЗО-1 в Москву для последующей экстрадиции отправили Реджепа Жаббарова, задержанного Управлением ФСБ по Тверской области 30 июня. Напомним, Интерпол разыскивал уроженца Туркмении по всему миру за незаконный оборот наркотиков.

Преступника искали для экстрадиции в Республику Туркменистан с 2014 года. Стоит отметить, что в 2002 году приговором Торжокского городского суда Тверской области Жаббаров был признан виновным в изнасиловании, и осуждён на шесть лет колонии.

В поле зрения правоохранительных органов мужчина попал в ходе проверки информации о его попытках организовать сбор денежных средств на поездку в Сирию для участия в вооруженном конфликте на стороне ИГИЛ (организация запрещена в России). При задержании Жаббаров имел при себе паспорта Республики Узбекистан и Кыргызской Республики и водительские удостоверения этих двух стран.

Решением Московского районного суда Твери 2 июля Жаббарова арестовали и поместили в СИЗО-1, 26 января его на поезде отправили в московский СИЗО-4, откуда он будет экстрадирован представителями туркменских властей на родину, сообщили ТИА в УФСИН по Тверской области.