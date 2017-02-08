ДТП в Твери: видеорегистратор трамвая зафиксировал, как в него влетела легковушка

ДТП произошло еще 6 февраля на ул. З. Коноплянниковой.
УГИБДД опубликовало видео с регистратора трамвая, где хорошо виден момент аварии. ВАЗ-2115 двигается по трамвайным путям со стороны Речного вокзала. Водитель BMW не убедился в безопасности маневра и тоже стал выезжать на пути. «Пятнаша», уходя от столкновения, врезалась в трамвай.
К счастью, в аварии никто не пострадал, сообщает Госавтоинспекция.
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Комментарии (1)
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bublik
08.02.2017 12:35
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