ДТП в Твери: видеорегистратор трамвая зафиксировал, как в него влетела легковушка

ДТП произошло еще 6 февраля на ул. З. Коноплянниковой.

УГИБДД опубликовало видео с регистратора трамвая, где хорошо виден момент аварии. ВАЗ-2115 двигается по трамвайным путям со стороны Речного вокзала. Водитель BMW не убедился в безопасности маневра и тоже стал выезжать на пути. «Пятнаша», уходя от столкновения, врезалась в трамвай.

К счастью, в аварии никто не пострадал, сообщает Госавтоинспекция.