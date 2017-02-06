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В Твери «пятнашка» столкнулась с трамваем

06 Февраля 2017 12:26
Автор: TIA

ДТП произошло 6 февраля около 11 .30 на пересечении улиц Горького и Зинаиды Коноплянниковой. ВАЗ-2115 столкнулся с трамваем. По всей видимости, «пятнашка» решила проскочить, но не успела.

Как рассказали в УГИБДД по Тверской области, к счастью, в аварии никто не пострадал.

Фото «Подслушано у водителей. Тверь»

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Метки: ваз столкнулся с трамваем врезался в трамвай дтп в твери
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Комментарии (3)

  • ЯэтоЯ 
    БЛИН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Каждый день новости про "ТАЗы" и все одного типа......
"столб на советской", "дом в Торжке"........ ТОЧНО КАРМА НА ЛАДА "САМАРА" и ей подобные...
    06.02.2017 12:35
    2 | 2

  • Buzzer 
    Трамвай то, покрепче будет пятнашки.
    06.02.2017 13:03
    0 | 6

    • Ufthang 
      И немножко тяжелей, раз так в десять. И находятся же уникумы, не учитывающие это маленькое обстоятельство.
      06.02.2017 15:00
      0 | 0
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