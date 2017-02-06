В Твери «пятнашка» столкнулась с трамваем

ДТП произошло 6 февраля около 11 .30 на пересечении улиц Горького и Зинаиды Коноплянниковой. ВАЗ-2115 столкнулся с трамваем. По всей видимости, «пятнашка» решила проскочить, но не успела.

Как рассказали в УГИБДД по Тверской области, к счастью, в аварии никто не пострадал.

Фото «Подслушано у водителей. Тверь»