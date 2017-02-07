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Стало известно расписание автобусов на время проведения «Лыжни России» в Твери

07 Февраля 2017 21:33
Автор: TIA

В связи с тем, что 11 февраля в столице Верхневолжья пройдет тверской этап XXXV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2017», для удобства граждан до места соревнований будут ездить автобусы №№ 21, 31, 33 и 36. Из-за гонок на один день они изменили свои маршруты. Подробнее здесь.
Движение начнется с 8 утра и продолжится до окончания гонок.

Подробное расписание движения автобусов на 11 февраля:

Расписание движения автобусов МУП "ПАТП-1" 11.02.2017 г. "Лыжня России"

№ марш.

время отправления от ТЦ "Декатлон"

№ марш.

время отправления от ТЦ "Декатлон"

№ марш.

время отправления от ТЦ "Декатлон"

№ марш.

время отправления от ТЦ "Декатлон"

21

8:11

31

8:29

33

9:30

36

8:09

21

8:38

31

8:49

33

10:13

36

8:41

21

8:52

31

9:09

33

11:42

36

9:16

21

9:03

31

9:26

33

12:27

36

9:36

21

9:18

31

10:11

33

15:38

36

9:51

21

9:34

31

10:31

33

17:15

36

10:21

21

9:44

31

11:01

    

36

10:41

21

10:03

31

11:16

    

36

11:36

21

10:18

31

11:30

    

36

11:52

21

10:38

31

11:41

    

36

12:06

21

11:00

31

12:31

    

36

12:21

21

11:15

31

13:11

    

36

12:59

21

11:24

31

14:00

    

36

14:10

21

11:50

31

14:11

    

36

14:30

21

12:16

31

14:41

    

36

15:11

21

12:30

31

15:01

    

36

16:16

21

12:50

31

15:21

    

36

16:51

21

13:00

31

15:31

    

36

17:06

21

13:25

31

15:56

    

36

17:26

21

14:06

31

16:31

        

21

14:35

31

16:42

        

21

14:46

31

17:16

        

21

15:08

            

21

15:26

            

21

15:45

            

21

16:00

            

21

16:17

            

21

16:41

            

21

16:56

            

21

17:04

            

21

17:18

            
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Метки: лыжня россии расписание автобусов автобусы твери общественный транспорт твери
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