Стало известно расписание автобусов на время проведения «Лыжни России» в Твери

В связи с тем, что 11 февраля в столице Верхневолжья пройдет тверской этап XXXV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2017», для удобства граждан до места соревнований будут ездить автобусы №№ 21, 31, 33 и 36. Из-за гонок на один день они изменили свои маршруты. Подробнее здесь.
Движение начнется с 8 утра и продолжится до окончания гонок.
Подробное расписание движения автобусов на 11 февраля:
|
Расписание движения автобусов МУП "ПАТП-1" 11.02.2017 г. "Лыжня России"
|
№ марш.
|
время отправления от ТЦ "Декатлон"
|
№ марш.
|
время отправления от ТЦ "Декатлон"
|
№ марш.
|
время отправления от ТЦ "Декатлон"
|
№ марш.
|
время отправления от ТЦ "Декатлон"
|
21
|
8:11
|
31
|
8:29
|
33
|
9:30
|
36
|
8:09
|
21
|
8:38
|
31
|
8:49
|
33
|
10:13
|
36
|
8:41
|
21
|
8:52
|
31
|
9:09
|
33
|
11:42
|
36
|
9:16
|
21
|
9:03
|
31
|
9:26
|
33
|
12:27
|
36
|
9:36
|
21
|
9:18
|
31
|
10:11
|
33
|
15:38
|
36
|
9:51
|
21
|
9:34
|
31
|
10:31
|
33
|
17:15
|
36
|
10:21
|
21
|
9:44
|
31
|
11:01
|
36
|
10:41
|
21
|
10:03
|
31
|
11:16
|
36
|
11:36
|
21
|
10:18
|
31
|
11:30
|
36
|
11:52
|
21
|
10:38
|
31
|
11:41
|
36
|
12:06
|
21
|
11:00
|
31
|
12:31
|
36
|
12:21
|
21
|
11:15
|
31
|
13:11
|
36
|
12:59
|
21
|
11:24
|
31
|
14:00
|
36
|
14:10
|
21
|
11:50
|
31
|
14:11
|
36
|
14:30
|
21
|
12:16
|
31
|
14:41
|
36
|
15:11
|
21
|
12:30
|
31
|
15:01
|
36
|
16:16
|
21
|
12:50
|
31
|
15:21
|
36
|
16:51
|
21
|
13:00
|
31
|
15:31
|
36
|
17:06
|
21
|
13:25
|
31
|
15:56
|
36
|
17:26
|
21
|
14:06
|
31
|
16:31
|
21
|
14:35
|
31
|
16:42
|
21
|
14:46
|
31
|
17:16
|
21
|
15:08
|
21
|
15:26
|
21
|
15:45
|
21
|
16:00
|
21
|
16:17
|
21
|
16:41
|
21
|
16:56
|
21
|
17:04
|
21
|
17:18
|2017-02-06 18:54
|2017-02-02 10:41
|2017-02-06 11:23
|2017-02-01 17:58
|2017-02-03 20:35
|2017-02-04 22:25
|2017-02-07 11:54
Комментарии (0)Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.