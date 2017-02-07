Стало известно расписание автобусов на время проведения «Лыжни России» в Твери

В связи с тем, что 11 февраля в столице Верхневолжья пройдет тверской этап XXXV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2017», для удобства граждан до места соревнований будут ездить автобусы №№ 21, 31, 33 и 36. Из-за гонок на один день они изменили свои маршруты. Подробнее здесь.

Движение начнется с 8 утра и продолжится до окончания гонок.

Подробное расписание движения автобусов на 11 февраля: