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В Твери на «Лыжню России» можно будет доехать на автобусе

07 Февраля 2017 16:09
Автор: TIA

11 февраля на время проведения тверского этапа XXXV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2017» будут изменены маршруты муниципальных автобусов – так, чтобы жители и гости города могли доехать до места проведения гонки.

Управление информации  администрации города Твери сообщает, что изменения коснутся 4 автобусных маршрутов. Автобус №21 будет ходить по схеме «торговый центр «Декатлон» - Октябрьский проспект - Волоколамский проспект – Смоленский переулок - улица Советская - улица Софьи Перовской (обратно улица Односторонняя – улица Брагина - улица Новоторжская) - проспект Калинина - проспект Ленина - проспект 50 лет Октября - улица Громова». Автобус №31 будет двигаться по маршруту «улица Оснабрюкская – Волоколамское шоссе - торговый центр «Декатлон» - Октябрьский проспект - Волоколамский проспект - Смоленский переулок - улица Советская - улица Новоторжская - Тверской проспект - Комсомольский проспект - улица Горького - Петербургское шоссе». Маршрут №33 изменится следующим образом: «торговый центр «Декатлон» - Октябрьский проспект - улица Можайского - улица Левитана - улица Можайского - Бурашевское шоссе - улица Южная улица Луговая - улица Линейная - Бурашевское шоссе - бульвар Цанова - улица Орджоникидзе - проспект Победы - проезд Дарвина - улица Спартака - проспект Калинина - проспект Ленина - проспект 50 лет Октября - улица Громова». Автобус №36 пройдёт по маршруту «улица Оснабрюкская – Волоколамское шоссе – торговый центр «Декатлон» - Октябрьский проспект - улица Коминтерна - проспект Чайковского - Тверской проспект - улица Горького - улица Академика Туполева - Сахаровское шоссе - улица Маршала Василевского».

Движение по изменённым маршрутам будет производиться с 8 часов утра до окончания гонки. Расписание движения автобусов размещено на официальном сайте администрации города Твери в разделе «Объявления».

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Метки: "Лыжня России" 11 февраля
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Комментарии (2)

  • Paul_Moriarty 
    На автобусе! Фу ты - ну ты!
В фуфайке и на лыжах, своим ходом! Как настоящий фуфлыжник!
    07.02.2017 16:31
    0 | 2

    • Sosochek 
      купите горнолыжный костюм и будет не стыдно
      07.02.2017 19:25
      0 | 1
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