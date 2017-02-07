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В Твери пройдёт «Десант памяти» в честь легендарного Степана Горобца

В Твери пройдёт «Десант памяти» в честь легендарного Степана Горобца - ТИА
07 Февраля 2017 12:49
Автор: TIA

Видео

8 февраля в 15 часов у мемориала танковому экипажу Степана Горобца на Комсомольской площади пройдёт акция «Десант памяти». Акция посвящена 104-ой годовщине со дня рождения и 75-ой годовщине со дня смерти Героя Советского Союза, командира танка 21-го танкового полка 21-й танковой бригады 30-й армии Калининского фронта, младшего лейтенанта Степана Христофоровича Горобца.

В октябре 1941 года легендарный танк Степана Горобца, единственный из всей танковой колонны, смог прорваться в оккупированный немцами Калинин. Экипаж проехал по центральным улицам города, обстрелял и уничтожил немецкую технику. В танк стреляли, он горел, глох, шёл на таран, но экипажу удалось выехать из города живыми. 

Инициатором «Десанта памяти» является военно-спортивный отряд «Орлёнок» средней школы № 20, воспитанники которого шефствуют над мемориалом. 8 февраля здесь пройдёт митинг с участием ветеранов Пролетарского района и ветеранского клуба «Факел». Воспитанники ВПО ДП «Сокол» и ВСО «Орлёнок» заступят на Пост №1. Участники митинга почтут память героя Советского Союза Степана Горобца минутой молчания и возложат цветы к мемориалу.

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Метки: десант памяти степан горобец подвиг степана горобца
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Комментарии (1)

  • BARBAdos 
    ироды, зачем детей морозить то?
    07.02.2017 14:03
    0 | 1
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