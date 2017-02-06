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Дело на главу Осташковского района, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, передано в суд

Дело на главу Осташковского района, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, передано в суд - ТИА
06 Февраля 2017 12:22
Автор: TIA

В Осташковский городской суд Тверской области поступило уголовное дело в отношении действующего главы МО «Осташковский район» Тверской области  Михаила Тузова, его обвиняют по ч.2 ст.286 УК РФ "Превышение должностных полномочий"

Это дело длится с 2014 года, ведет его следственный комитет. Следствием установлено, что с октября по декабрь 2014 года Тузов допустил многочисленные нарушения при строительстве теплотрассы в городе Осташкове Тверской области. Это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов ООО «Ремстройкомплекс» в виде имущественного ущерба на сумму не менее 250 тысяч рублей, МП «Ремонтно-строительное предприятие» в виде ущерба на сумму не менее 412 тысяч рублей и администрации МО «Городское поселение – город Осташков», на сумму не менее 1 миллиона 543 тысяч рублей.

Неправомерные действия Тузова также повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества, поскольку теплотрасса была построена в период с 1 по 24 октября 2014 без проекта и необходимой для ее строительства технической документации, при этом теплотрасса незаконно была подключена к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» города Осташкова, в связи с чем в школе установилась низкая температура, права учащихся были нарушены в части предоставления бесперебойного теплоснабжения в общеобразовательное учреждение.

31 октября 2015 года при предъявлении обвинения Тузов попытался скрыться, в связи с чем был задержан в ходе проведенных следователями регионального СК России и сотрудниками УМВД области мероприятий.

Следствием собрана необходимая доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в настоящее время поступило в для рассмотрения по существу.

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Метки: глава осташковского района михаил тузов превышение полномочий суд
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Комментарии (1)

  • Szpilki 
    Ставлю на оправдание, особенно учитывая последнюю судебную практику.
    06.02.2017 13:16
    0 | 2
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