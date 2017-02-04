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Суд оправдал Министра здравоохранения Тверской области Романа Курынина

Суд оправдал Министра здравоохранения Тверской области Романа Курынина - ТИА
04 Февраля 2017 18:06
Автор: TIA

Суд отменил постановление регионального УФАС в отношении Министерства здравоохранения Тверской области.

В связи с отсутствием состава административного правонарушения решением Центрального районного суда Твери было отменено постановление Управления Федеральной антимонопольной службы по Тверской области по делу об административном правонарушении в отношении Министра здравоохранения Тверской области Романа Курынина, предусматривающее административное наказание в виде штрафа в размере 75 000 рублей. Производство по делу прекращено. Об этом сообщается на сайте Минздрава Тверской области.

Напомним, в ноябре прошлого года Тверской УФАС России вынес Постановления о назначении штрафа Роману Курынину за нарушения при закупки лекарственных средств.

Ведомство тогда установило, что составленные министерством аукционные документации на поставку лекарств не соответствуют требованиям Закона о контрактной системе в сфере закупок.
Как тогда сообщал тверской УФАС, были выявлены грубые нарушения описания объекта закупки - лекарственных препаратов, что фактически сводило приобретение товара к закупке конкретного препарата и ограничивало возможность для потенциальных участников закупки поставить эквивалентные зарегистрированные препараты с иными торговыми наименованиями, но имеющими одно международное непатентованное наименование (МНН), обладающие одинаковыми свойствами и лечебным эффектом.

Однако дело прекращено, все обвинения сняты.

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Метки: Роман Курынин министр здравоохранения минздрав тверской области уфас тверской области
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