"Тверская генерация" отключает от тепла и горячей воды часть домов в Центральном и Московском районах

В связи с необходимостью определения места повреждения теплотрассы ООО «Тверская генерация» информирует о временном отключении теплоснабжения и горячего водоснабжения

В зону временного отключения попадут дома по следующим улицам:

ул. Вагжанова 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 7к1;

Вагжановский пер. 2, 6, 8а, 9;

ул. Вокзальная 1, 1а, 3, 3к2, 4, 5, 5к1, 6, 6а, 8, 10;

ул. Володарского 34, 36, 36/38, 38, 40, 42/1, 44;

ул. Крылова 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 21, 24, 26, 28, 38/27, 40/29;

наб. Лазури 1к1, 1к2, 3, 5, 7;

ул. Малая Самара 2, 7, 9, 9к1;

ул. Московская 1, 10, 24к1, 24к2, 24к3, 39а, 66, 68;

ул. Пушкинская 1, 3, 5, 5а, 7, 9;

ул. Салтыкова-Щедрина 26;

ул. Серебряная 14;

Смоленский пер. 8, 8к1, 8к2, 10, 15/33, 29, 32, 34;

ул. Советская 48, 50, 52, 54, 54к1, 54к2, 56к1, 56к2, 58, 66;

наб. Степана Разина 42.



Работы продлятся до обеда завтрашнего дня. Напомним, что ТИА писало сегодня еще одном отключении горячей воды.