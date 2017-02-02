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"Тверская генерация" отключает от тепла и горячей воды часть домов в Центральном и Московском районах

02 Февраля 2017 14:19
Автор: TIA

В связи с необходимостью определения места повреждения теплотрассы ООО «Тверская генерация» информирует о временном отключении теплоснабжения и горячего водоснабжения

В зону временного отключения попадут дома по следующим улицам:

ул. Вагжанова 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 7к1;

Вагжановский пер. 2, 6, 8а, 9;

ул. Вокзальная 1, 1а, 3, 3к2, 4, 5, 5к1, 6, 6а, 8, 10;

ул. Володарского 34, 36, 36/38, 38, 40, 42/1, 44;

ул. Крылова 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 21, 24, 26, 28, 38/27, 40/29;

наб. Лазури 1к1, 1к2, 3, 5, 7;

ул. Малая Самара 2, 7, 9, 9к1;

ул. Московская 1, 10, 24к1, 24к2, 24к3, 39а, 66, 68;

ул. Пушкинская 1, 3, 5, 5а, 7, 9;

ул. Салтыкова-Щедрина 26;

ул. Серебряная 14;

Смоленский пер. 8, 8к1, 8к2, 10, 15/33, 29, 32, 34;

ул. Советская 48, 50, 52, 54, 54к1, 54к2, 56к1, 56к2, 58, 66;

наб. Степана Разина 42.


Работы продлятся до обеда завтрашнего дня. Напомним, что ТИА писало сегодня еще одном отключении горячей воды.

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Метки: тверская генерация прорыв тарссы
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Комментарии (22)

  • bae99 
    + к рейтингу ?
    02.02.2017 14:35
    0 | 8

    • guset 
      Да, это серьезная заявка на победу. Похоже пора взывать к Императору, что бы тот прислал сюда скорее доктора. Пока этот лоснящийся морж не разморозил весь город окончательно.
      02.02.2017 15:03
      0 | 5

      • natgubova 
        Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav
        03.02.2017 02:53
        0 | 0

    • Vargas 
      Пензенский опыт перенимать нужно. Там не мелочатся, неделю в -20 без отопления целый район. Рейтинги до небес взлетели, наверное.
      02.02.2017 16:04
      0 | 6

      • zilberman 
        Вона там новость выше - сегодня ночью будет как раз до -20. Так что пацан уверенно к успеху идет.
        02.02.2017 17:02
        0 | 3

    • serezhafedorov2018 
      Самый легкий способ бросить курить! С помощью советов Малышевой  -  http://1tv-zdorovya.blogspot.com  бросил за неделю и начал молодеть. Пропала усталость, стало больше энергии на семью и детей, скинул лишний вес, теперь хочу поделиться с вами
      03.02.2017 02:00
      0 | 0

  • kudimov 
    Дублирую свой утренний коммент
"kudimov
Что-то мне подсказывает, что на Смоленском отключат либо воду, либо отопление. Сегодня ехал мимо - с люков пар валит. Как в голливудских фильмах - клубящийся пар над люками Манхэттена. Но там теплосистема такая, а у нас это тревожный знак)"
    02.02.2017 14:39
    0 | 9

    • hell 
      Вангуешь сегодня)
      02.02.2017 14:46
      0 | 6

      • kudimov 
        А то, крошка! Я же вумный, как вутка)
        02.02.2017 14:50
        0 | 6

        • hell 
          Кто бы сомневался...)
          02.02.2017 14:53
          0 | 6

    • ckfdf_nhele 
      Вот как было:

1. в администрации Твери, может области, просматривают ТИА - это хорошо

2. судя по сообщениям на ТИА о парении в районе сквера Чернобыльцев ситуация обычная, никакой угрозы не представляет, длится уже пару недель. 

Заявленное отключение стало премьерой нового зама по ЖКХ Карпова - это плохо. ТГ на ТЭЦ-4 существенного прироста подпитки не фиксирует, никакой необходимости отключать на падении температуры наружного воздуха нет.
      02.02.2017 15:35
      0 | 6

  • Paul_Moriarty 
    Странный какой-то список отключения. Очень похоже на проблемы магистральной линии Володарка-Крылова-Смоленский-Вагжанова (судя по карте сетей с сайта ТГ). Но почему некоторые дома пропущены? 44, 46, 60 по Советской. На Вагжановском переулке какой-то точечный разброс. На Салтыкова-Щедрина почему-то только больничку УВД отключают.

Еще с удивлением узнал о существовании адреса Советская 66. Мечеть аднака.
    02.02.2017 14:51
    0 | 5

    • hell 
      Советская,44- Администрация Тверской области...))) Советская, 46- Приемная ПрезидентаРФ в Тверской области)))
      02.02.2017 14:58
      0 | 6

      • Paul_Moriarty 
        А на Советской 60 кафе Ковальчука?
        02.02.2017 15:01
        0 | 6

        • hell 
          Не могу знать, но вполне может быть что-то важнючее при важнючее...))) И конечно с резервным бойлером...
          02.02.2017 15:06
          0 | 3

        • Dobry кrtek 
          "А на Советской 60 кафе Ковальчука?" Оно. Кафе "Бронза". Только записано то ли на маманю, то ли на сестру, если таковая имеется. Однако, точно не знаю.
          02.02.2017 20:30
          0 | 1

      • ckfdf_nhele 
        Администрация ТО от ТЭЦ-3 получает.
        02.02.2017 15:37
        0 | 3

  • bae99 
    Прибор для обнаружения мест утечки HYDROLUX HL5000 - нет не слышали?
    02.02.2017 15:01
    0 | 3

    • RSERG 
      Лоза точнее показывает, только уметь ей надо пользоваться, да и бесплатна она.
      02.02.2017 16:56
      0 | 2

    • Uylo_Yobannen 
      Они, вроде, тверские течеискатели покупали, от "Связьприбора".
      02.02.2017 23:39
      0 | 0

  • as 
    Освятили бы Генерацию, что-ли...
    02.02.2017 16:07
    1 | 7

    • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
      Истину глаголешь. Надоть с постом и молитвой святой водой все трубы промыть, беси и изыдуть.
      02.02.2017 16:49
      1 | 3
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