Ряд домов в микрорайоне "Юность" остался без горячей воды

ООО «Тверская генерация» информирует о проведении ремонтных работ 2 февраля на центральном тепловом пункте в микрорайоне "Юность". В связи с этим планируют временно отключить горячее водоснабжение. В зону отключения попадают дома по Молодежному бульвару, ул. Паши Савельевой и ул. Хромова.
Как сообщает пресс-служба компании, уже после обеда сегодняшнего дня горячее водоснабжение будет полностью восстановлено.
|2017-01-27 18:25
|2017-02-02 10:41
|2017-02-01 17:58
|2017-01-27 17:41
|2017-01-30 11:19
|2017-02-02 10:57
Комментарии (7)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
BARBAdos
02.02.2017 11:24
0
|
2
ckfdf_nhele
02.02.2017 11:46
0
|
2
Житель подземелья
02.02.2017 12:08
1
|
2