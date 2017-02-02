Ряд домов в микрорайоне "Юность" остался без горячей воды

ООО «Тверская генерация» информирует о проведении ремонтных работ 2 февраля на центральном тепловом пункте в микрорайоне "Юность". В связи с этим планируют временно отключить горячее водоснабжение. В зону отключения попадают дома по Молодежному бульвару, ул. Паши Савельевой и ул. Хромова.

Как сообщает пресс-служба компании, уже после обеда сегодняшнего дня горячее водоснабжение будет полностью восстановлено.