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Ряд домов в микрорайоне "Юность" остался без горячей воды

02 Февраля 2017 10:12
Автор: TIA

ООО «Тверская генерация» информирует о проведении ремонтных работ 2 февраля на центральном тепловом пункте в микрорайоне "Юность". В связи с этим планируют временно отключить горячее водоснабжение. В зону отключения попадают дома по Молодежному бульвару, ул. Паши Савельевой и ул. Хромова.

Как сообщает пресс-служба компании, уже после обеда сегодняшнего дня горячее водоснабжение будет полностью восстановлено.

 

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Метки: тверская генерация юность отключение горячей воды в твери
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Комментарии (7)

  • kudimov 
    Что-то мне подсказывает, что на Смоленском отключат либо воду, либо отопление. Сегодня ехал мимо - с люков пар валит. Как в голливудских фильмах - клубящийся пар над люками Манхэттена. Но там теплосистема такая, а у нас это тревожный знак)
    02.02.2017 10:32
    0 | 5

    • serezhafedorov2018 
      Самый легкий способ бросить курить! С помощью советов Малышевой  -  http://1tv-zdorovya.blogspot.com  бросил за неделю и начал молодеть. Пропала усталость, стало больше энергии на семью и детей, скинул лишний вес, теперь хочу поделиться с вами
      03.02.2017 02:01
      0 | 0

  • Szpilki 
    Помню, пару лет назад кто-то грозился заморозить Европу и Украину.
    02.02.2017 10:35
    0 | 4

    • pessimist 
      Все верно. Перед каждым настоящим делом проводят учения. Кстати, как они, учения показывают - периодические отключения воды, тепла, света никак не сказываются на отношении электората к власти.
      02.02.2017 10:59
      0 | 3

  • BARBAdos 
    задолбали с этим постоянным ремонтом, уже на мысли себя поймал, что воду постояк перекрываю, уходя на работу, на случай если вдруг кран не закрутил. Им самим то не надоело постоянно рыть и закапывать? Может наконец то, лучше 1 раз разрыть, все поменять и забыть об этом.
    02.02.2017 11:24
    0 | 2

    • ckfdf_nhele 
      Если все поменяют, то тут-то и придет всему конец. Отечественные трубные заводы поставляют исключительно брак для предприятий жилкомхоза. По этой причине после замены труб спустя год-два начинается бесконечное латание свежезамененных труб. На ул. Учительской в 2013 году произведена замена магистрали почти по всей длине, уже с прошлого года там начались разрывы с последующей заменой участков протяженностью в 6-12 метров, и ряд мелких. На очереди разрывы магистралей по ул Карпинского и рядом., там тоже в 13-ом году меняли сотнями метров, а через пару лет придет черед рваться километрам проложенным в рамках генеральной реконструкции Яна Горелова.
      02.02.2017 11:46
      0 | 2

    • Житель подземелья 
      на ремонтах труб, как и на ремонтах дорог, пилятся очень хорошие бабки, так что никто не будет делать качественно, ибо это выгодно для населения, но невыгодно для тех, кто сидит на финансовых потоках, связанных с ремонтами.
      02.02.2017 12:08
      1 | 2
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