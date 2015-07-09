Женщина в Твери умерла из-за рома и виски

ТИА писало, что в Твери после застолья на Старый Новый год от отравления скончалась женщина, вторая в коме. Возбуждено уголовное дело.
Как удалось узнать ТИА, женщины, отмечая праздник, пили Bacardi и Jack Daniel’s. По предварительной информации напитки были приобретены не в тверской торговой сети.
На следующий день обе женщины были доставлены в больницу. 15 января 28-летняя женщина скончалась. Предварительной причиной ее смерти, по данным врачей, стало отравление неустановленным веществом. Вторая сейчас находится в коме
Полиция сейчас ищет производителя напитков, возможно, алкоголь был куплен через интернет. Пострадавшие работали в одном из автосалонов Твери
Комментарии (40)
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Ms.
17.01.2017 23:54
2
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2
Dobry кrtek
18.01.2017 00:22
0
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1
Proletary
18.01.2017 01:14
0
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0