Женщина в Твери умерла из-за рома и виски

ТИА писало, что в Твери после застолья на Старый Новый год от отравления скончалась женщина, вторая в коме. Возбуждено уголовное дело.

Как удалось узнать ТИА, женщины, отмечая праздник, пили Bacardi и Jack Daniel’s. По предварительной информации напитки были приобретены не в тверской торговой сети.

На следующий день обе женщины были доставлены в больницу. 15 января 28-летняя женщина скончалась. Предварительной причиной ее смерти, по данным врачей, стало отравление неустановленным веществом. Вторая сейчас находится в коме

Полиция сейчас ищет производителя напитков, возможно, алкоголь был куплен через интернет. Пострадавшие работали в одном из автосалонов Твери