tvernews.ru
18 января Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Женщина в Твери умерла из-за рома и виски

17 Января 2017 20:00
Автор: TIA

ТИА писало, что в Твери после застолья на Старый Новый год от отравления скончалась женщина, вторая в коме. Возбуждено уголовное дело.

Как удалось узнать ТИА, женщины, отмечая праздник, пили  Bacardi и Jack Daniel’s. По предварительной информации напитки были приобретены не в тверской торговой сети.

На следующий день обе женщины были доставлены в больницу. 15 января 28-летняя женщина скончалась. Предварительной причиной ее смерти, по данным врачей, стало отравление неустановленным веществом. Вторая сейчас находится в коме

Полиция сейчас ищет производителя напитков, возможно, алкоголь был куплен через интернет. Пострадавшие работали в одном из автосалонов Твери

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: отравится алкоголем потдельный алкоголь смерть из-за алкоголя
Смотрите также:
Комментарии (40)

  • Dobry кrtek 
    Неужели столь трудно купить себе дешёвого пойла в магазине? Я просто поражаюсь на соискательниц выгоды любым путём.
    17.01.2017 20:37
    10 | 10

    • spletnik 
      Ну какой же ты вородок. Чья-то дочь, чья-то жена умерла, возможно, мама. А тут тут со своим г..ном пролез. Гондон. Не боишься, что на смерть твоих близких будут такие же комменты
      17.01.2017 20:42
      12 | 17

      • Dobry кrtek 
        Нет, не боюсь. Мои уже все умерли. Да и не в этом дело. Устраивает ответ? И что же такого оскорбительного я высказал по теме нежелательности приобретения некачественного алкоголя, о эмоционально неуравновешенный, на грани с психопатией,  любезный пользователь?) Я должен высказать сочувствие тем, кто заведомо добровольно рискует своими жизнями, покупая алкоголь без какой-либо гарантии его качества? Нет. Не выскажу. И никакие морально-этические нормы при этом не нарушу, в отличии от Вас, милейший быдловозмущенец.)
        17.01.2017 20:54
        7 | 11

        • spletnik 
          Что и друзей не осталось? Они купили НЕДЕШЁВЫЙ алкоголь. А вам бы только на трупах попрыгать - поучить. Горе тут, не уважаемый. Мы все умереть в любой момент можем. У кого сосуд лопнет, кого-то  машина собьет, а кого крот своими коментами до могилы доведет. Иногда прежде чем написать - нужно подумать
          17.01.2017 20:55
          10 | 10

          • Dobry кrtek 
            Кроме Вас, тов. нештопаный некондом, никого...)
            17.01.2017 21:00
            8 | 7

            • spletnik 
              Теперь понятно почему на сайте с утра до вечера. Грусть, бывает... Простите
              17.01.2017 21:34
              4 | 5

              • Dobry кrtek 
                Не стоит утруждаться, любезный. Не приемлю извинений от банального быд..., простите, невоспитанного и несдержанного индивидуума.) Пусть и кавалера Ордена Подвязки ( предположительно ).
                17.01.2017 21:48
                4 | 3

                • spletnik 
                  Говно - это то, что вы производите. Или пусть земля вашим родным и близким будет пухом, или вы пишите дальше для красного словца. Язык не повернется другое написать для вас, из-за того, что для меня похороны - это сильно больно
                  17.01.2017 21:55
                  4 | 6

                  • I don't call 911 
                    spletnik, а что ты так бомбанул? ты аффилирован с усопшими? тогда скорби и не агрись. Можешь тоже выпить стакашек боярышника - помянуть, так сказать. По факту ничего экстраординарного не случилось - две алкашки бахнули стекломоя с импортной этикеткой и вполне ожидаемо отправились в страну вечной охоты. Туда им и дорога, ибо пьющие у курящие женщины омерзительны.
                    17.01.2017 22:21
                    4 | 5

                    • Buzzer 
                      Соглашусь. Сами дуры виноваты.
                      17.01.2017 23:04
                      2 | 2

                  • Dobry кrtek 
                    Однако, Ваши жизненные убеждения, любезный пользователь-сплетник, не должны при этом заставлять Вас "подниматься" до уровня попыток оскорблений других пользователей.) Логично, гражданин?)
                    17.01.2017 22:43
                    3 | 3

    • Zorkiy 
      Почему сразу "пойла"? Взяли бы любой продукции кашинского "вереска" - не айс, но ничего бы не случилось...
      17.01.2017 21:39
      0 | 3

  • pridu 
    Вот и пей этот илитный алкоголь.  Только водка, она хоть на 70% теперь гидролизная, но хоть без вредным примесей.
    17.01.2017 20:48
    0 | 1

    • Whois 
      Поясните суть гидролиза при производстве водки.
      17.01.2017 20:56
      0 | 0

      • pridu 
        читайте, верить или нет вам
http://дары-юга.рф/article_info.php/articles_id/7/article/images/ico/favicon.ico

но у нас есть лаборатория в Твери, там можно и водку протестить. Говорят нету в ней зернового спирта.
        17.01.2017 21:04
        0 | 0

      • Alx 
        Да это легенды, еще с советских времен. "И если водку гнать не из опилок", как пел В.С. Высоцкий. Другое дело, что допускается большой процент спирта из картошки и прочей свеклы, от чего сильное похмелье.
        17.01.2017 21:54
        1 | 4

      • Proletary 
        "Гидро́лизный спи́рт — этанол, получаемый дрожжевым брожением сахароподобных веществ, полученных гидролизом целлюлозы, содержащейся в отходах лесной промышленности. На гидролизных заводах из 1 т древесины получают до 200 л этилового спирта, что позволяет заменить 1,5 т картофеля или 0,7 т зерна."
        17.01.2017 23:57
        0 | 0

  • gost 
    Никто ни от чего не застрахован,не боярышник же пили.Не надо таких жестоких комментариев.
    17.01.2017 20:53
    4 | 14

  • horton 
    28 лет... Подруге, видимо, столько же... Ужасно как все...
    17.01.2017 21:19
    3 | 6

    • ilich 
      Ужасно...
 Ужасно, что дожив до 28 лет, они так и поняли, что голова дана не только есть и пить метанол в неё...
      17.01.2017 21:36
      9 | 3

      • horton 
        Наверное, согласилась бы с Вами, если бы речь шла о "Боярышнике"...
Думаю, осуждать надо, прежде всего, тех, кто продает, точнее производит "такое", теперь я не про "Боярышник"...
        17.01.2017 21:57
        2 | 4

        • ilich 
          Причем тут "Боярышник"? Спиртовой раствор боярышника является лекарственным средством, равно как и спиртовые растворы эвкалипта, ландыша и др . Основные  эффекты "Боярышника" : улучшение сна, успокоительный эффект; нормализация высокого артериального давления; расширение сосудов; профилактика сердечных заболеваний и прочее.

Вы сами не путайтесь. Иркутские бедолаги пили  средство для ванн и там на этикетке было написано "Внутрь не употреблять. Яд".
          17.01.2017 22:04
          1 | 1

          • horton 
            Я не путаюсь, просто некорректно выразилась, исправляюсь: 
"Наверное, согласилась бы с Вами, если бы речь шла о случае употребления технического средства "Боярышник", как в Иркутске"...
            17.01.2017 22:08
            0 | 2

            • ilich 
              Вот и хорошо. Начинаем думать. И вспоминать, что ровно год назад в Красноярске от элитного алкоголя, приобретенного через интернет скончалось 14 человек.
Об этом пишут и пишут, - не покупайте алкоголь через интернет!!! 
Но ведь нормальные русские бабы сидят только на сайтах знакомств и Одноглазниках. Прикольно же выложить селфи с дорогим вискариком или ромом. Понты дороже жизни!
Теперь то чего этих  жалеть? Всё, премия Дарвина вручена, - подпись, протокол. 
Сами не забывайтесь.
              17.01.2017 22:18
              0 | 0

              • horton 
                Не буду больше спорить, тем более, что Вы во многом правы, особенно в части описания Спиртовой настойки боярышника. Накапаю-ка себе 25 капель. 
А девушек мне очень жаль...
                Прикрепленные изображения:
                17.01.2017 22:36
                0 | 2

                • ilich 
                  Horton, да и мне спорить не хочется. И смысла нет.
Просто, глядя на эти мертвые тела, надо думать. Берегите себя, у лечебного "Боярышника" тоже есть противопоказания.
                  Прикрепленные изображения:
                  17.01.2017 22:51
                  0 | 3

  • Бертран 
    Ром и виски для россиян питьё неестественное, а от того вредное. Не каждый выдюжит.
Я, вот коньяк люблю, потому и чувствую себя прекрасно. Как Черчилль.
    17.01.2017 21:39
    0 | 5

    • Dobry кrtek 
      Да и ум такой же. Не скромничайте)
      17.01.2017 21:48
      1 | 7

  • ilich 
     Год только начался. Впереди ещё много праздников и немало алкоголя  будет выпито за здоровье. Все мы учились в школе когда-нибудь и как-нибудь и даже не могли представить, что знания по школьной химии нам будут жизненно необходимы через 30 - 40 лет после окончания школы. А нас ведь учили, как отличить метанол от этанола. Давайте вспоминать, абы не помереть.
 Первое, - будет необходима медная проволока и открытый огонь. Проволока должна быть именно медная и очищенная от оболочки.Купленную жидкость наливаем в плошку. Медь накаляем на огне и резко окунаем в жидкостную среду. Если перед нами метанол, то появляется неприятный и довольно резкий запах формальдегида. Этиловый спирт в таком случае практически не имеет запаха, (иногда может пахнуть яблочным ароматом). Как вариант: добавить в жидкость марганцовки (купить в аптеке) и поджечь. По запаху легко определится принадлежность спирта к той или иной группе метанола или этанола.
И , второе, - если нет проволоки и марганцовки. Просто поджигаем алкоголь. Если пламя будет синим, то можете смело пить, это этиловый спирт. Если же пламя зеленоватого цвета, то всё выливаем - это метанол, и идем за другой бутылкой. 

Ну, за здоровье!
    Прикрепленные изображения:
    17.01.2017 21:57
    0 | 3

  • Buzzer 
    Даздравствует самогоноварение!!!
p.s. Баба дура не по тому, что дура,  а по тому, что баба. ( народная мудрость.)
    17.01.2017 22:08
    1 | 4

  • I don't call 911 
    граждане, завязывайте с синькой и куревом, занимайтесь спортом!
    17.01.2017 22:22
    0 | 1

  • GoodOK69 
    Господа, а также подонки, ибо таких тут большинство. Хочу внести ясность, одну из дам знаю лично! И не стоит тут лить грязь. Девушки купили ром Бакарди, чтобы испить дома Мохито.  Алкоголь был куплен в обычном магазине.  Употребляют алкоголь на праздники 90% Россиян. Девушки выпивали дома,за столом, а не в какой-то подворотни или подъезде. Ещё раз повторяю, девушки приличные и не алкашки. В такой ситуации может оказаться каждый.
    17.01.2017 22:55
    7 | 3

    • Dobry кrtek 
      "В такой ситуации может оказаться каждый." Кроме тех, кто не отмечает праздники при помощи алкоголя...) 
P.S Для Гудка. " При том достоверно известно, что купили они алкогольную продукцию не в магазине." Сообщает один из ресурсов. Вероятно, такие же подонки, как и большинство местных...)
      17.01.2017 23:14
      0 | 2

  • Алексей Владимирович 
    пили мы Кубинский ром лет 30 назад. до сих пор дрожь берет
    17.01.2017 23:08
    0 | 2

    • Proletary 
      Не гони, не было в 87 году Гаваны-гроба. Он массово появился в 78 году, скоро уже 40 лет как.
      18.01.2017 01:11
      0 | 0

  • arcadi007 
    Только монополия государства на спирт решит эту проблему.
    17.01.2017 23:46
    1 | 0

  • Woody 
    Что-то полиция не договаривает ибо следствие... или ТИА фильтрует, но слухи ходят в нашей деревне по имени Тверь будто дамы не через интернет покупали импортные напитки, а выпивали их культурно в кабаке. Но можоть то токма слухи...
    17.01.2017 23:46
    0 | 0

  • Ms. 
    Алкоголь в Твери покупаем только в АМ. Ибо чревато. Люди, не пейте гамно, а лучше не пейте вообще. Здоровее будете.
    17.01.2017 23:54
    2 | 2

    • Dobry кrtek 
      Интересно, за что мадам Клео отминусили? Ведь совет ею дан верный...Алкаши что-ли на ТИА появились?))
      18.01.2017 00:22
      0 | 1

      • Proletary 
        По инерции. Увидел Клео - минусни. Я на всякий случай плюс поставил, в кои то веки согласен с ее словами.
        18.01.2017 01:14
        0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Партийцы поздравили ветеранов войны и труда со Старым Новым годом

2017-01-13 17:16
139

СМИ: Чиновников обязали отчитываться о своих записях в социальных сетях

2017-01-12 16:46
120

Будьте внимательны!

2017-01-13 10:28
90

Как устроена тверская медицина? Чиновники говорят – хорошо, врачи – плохо

2017-01-17 16:07
78

100%-ная морщинистость, себорейный дерматит и кредит на лечение: как корреспондент ТИА посетила назойливый центр красоты

2017-01-11 13:52
66

Житель Твери опубликовал видео, как соседи пытаются уничтожить камеру видеонаблюдения в подъезде

2017-01-15 10:07
65

"Страшно заходить в подъезд": соседи рассказали, как им живётся с чудо-семейкой из видео «камеры раздора»

2017-01-16 17:32
65

В Твери жестоко избили президента мотоклуба. Байкеры уверены – это дело рук «Ночных волков»

2017-01-16 16:39
63

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© «ТИА», 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100