В Твери после застолья на Старый Новый год от отравления скончалась женщина

15 января года в одном из лечебных учреждений Твери от отравления скончалась местная жительница, еще одна женщина в настоящее время находится в больнице без сознания.
Заволжский межрайонный следственный отделом СУ СКР по Тверской области возбудил уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека».
Установлено, что две женщины вечером13 января находились в квартире и употребляли ранее приобретенную спиртосодержащую продукцию. На следующий день обе поступили в медицинское учреждение. 15 января одна из них 1988 г.р. скончалась. Предварительной причиной ее смерти, по данным врачей, стало отравление неустановленным веществом.
- В рамках расследования уголовного дела для установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской и химических экспертиз. Кроме этого, следственными органами Следственного комитета направлено поручение сотрудникам регионального УМВД России к скорейшему установлению места производства и покупки алкоголя изъятого в ходе осмотра места происшествия, а также установление лица, сбывшего алкоголь, - сообщает Валерия Павлова, старший помощник руководителя СУ СКР по Тверской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
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Комментарии (1)
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arcadi007
17.01.2017 22:38
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