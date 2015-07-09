В Твери после застолья на Старый Новый год от отравления скончалась женщина

15 января года в одном из лечебных учреждений Твери от отравления скончалась местная жительница, еще одна женщина в настоящее время находится в больнице без сознания.

Заволжский межрайонный следственный отделом СУ СКР по Тверской области возбудил уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека».

Установлено, что две женщины вечером13 января находились в квартире и употребляли ранее приобретенную спиртосодержащую продукцию. На следующий день обе поступили в медицинское учреждение. 15 января одна из них 1988 г.р. скончалась. Предварительной причиной ее смерти, по данным врачей, стало отравление неустановленным веществом.

- В рамках расследования уголовного дела для установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской и химических экспертиз. Кроме этого, следственными органами Следственного комитета направлено поручение сотрудникам регионального УМВД России к скорейшему установлению места производства и покупки алкоголя изъятого в ходе осмотра места происшествия, а также установление лица, сбывшего алкоголь, - сообщает Валерия Павлова, старший помощник руководителя СУ СКР по Тверской области.

Расследование уголовного дела продолжается.