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В Твери готовят иордани к празднику Крещения Господня

В Твери готовят иордани к празднику Крещения Господня - ТИА
17 Января 2017 17:22
Автор: TIA

Фоторепортаж

В Твери продолжается подготовка к празднику Крещения Господня: рубят иордани. Напомним, в областной столице в этом году можно будет искупаться в двух местах - у речного вокзала и у ресторана "Викинг" на набережной Афанасия Никитина.

Во вторник в местах проведения Крещенских купаний было проведено выездное совещание сотрудников МЧС, полиции, администрации Твери и членов общественных организаций. Толщина льда, покрывшего Волгу напротив кафе «Викинг», достигает 20-25 см, что является достаточным для проведения мероприятия. На лёд будут допускать одновременно не более 3 человек, что также позволит обеспечить безопасность горожан. Окунуться в специальную иордань с глубиной не более 1,5 метров можно будет с 12 до 2 часов ночи.

Дольше будет работать купель напротив Речного вокзала. Здесь купания начнутся также в 12 часов ночи после Крестного хода, который пойдёт из Успенского собора, и освещения купели и продлятся до середины следующего дня. Иордань на этом участке крепится непосредственно ко дну реки специальными сваями, поэтому безопасность проведения купаний в этом случае от толщины льда не зависит.

В местах купаний будут развёрнуты пункты обогрева, будет установлено дополнительное освещение. Безопасность тверитян будут обеспечивать сотрудники МЧС, полиции, управления по делам ГО, ЧС администрации Твери

А вы окунётесь на Крещение? Примите участие в опросе на ТИА!

 
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Комментарии (2)

  • VladislaV 
    Праздник обретает статус государственного?
    17.01.2017 17:41
    0 | 3

  • Buzzer 
    А вдруг от холодной воды яйца сведёт? Лучше летом крещение сделать.
    17.01.2017 19:13
    0 | 3
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