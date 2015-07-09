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Где в Твери и области можно будет искупаться в Крещение

Где в Твери и области можно будет искупаться в Крещение - ТИА
17 Января 2017 13:59
Автор: TIA

В ночь на 19 января православные отмечают праздник Крещения Господня. В Тверской области определены 44 места проведения купаний. По традиции в этот день тысячи верующих по всей стране окунаются в проруби, ведь с давних времен считается, что крещенская вода обладает очищающей и целебной силой.  Чтобы избежать возможных происшествий во время  Крещенских купаний, на территории региона будут  оборудованы специально отведенные места для проведения священного обряда.

Тверь:

- Речной вокзал

 - наб. Афанасия Никитина,  ресторан «Викинг».

Кимры:

- ул. Пушкина, д. 2, р. Волга.

Торжок:

- источник за ул. Дальняя Троица.

Калининский район:

- с. Васильевское Михайловского с/п, р. Ведемья у храма свт. Василия Великого

- д. Красново, Никулинское с/п,   р. Волга

- дер. Савватьево Каблуковского с/п,   р. Орша.

Бежецкий район:

- с. Поречье, р. Мелеча.

Бологовский район:

- Валдайское с/п, дер. Мшенцы, Мшенские источники.

Бельский район:

- г. Белый, оз. Балтика.

Вышневолоцкий район:

- п. Солнечный, ул. Леонтьевская, храм Преображения Господня, оз.  Мстино

- п. Красномайский, район Рабочей площади дом 6, берег р. Шлина

- с. Осечно, оз. Судомля.

Жарковский район:

- п. Жарковский,  р. Межа

- д. Ордынок,  р. Межа.

Западнодвинский район:

-Западнодвинское с/п,  д. Ануфриево, оз. Ануфриевское

- Староторопское г/п, пгт Старая Торопа, купель на р. Торопа на ул. Набрежная.

Зубцовский район:

- с/п Погорелое Городище, р. Дёржа.

Калязинский район:

- г. Калязин, ул. Дзержинского, д. 2,   р. Волга.

Кашинский район:

-  д. Верхняя Троица, р. Медведица.

Кесовогорский район:

- п. Кесова Гора, ул. Набережная, прорубь на р. Кашинка.

Кимрский район:

- пос. Белый Городок, ул. Белгородская,1, прорубь на р. Волга у Храма Иерусалимской иконы божьей матери

- с. Ильинское, л. Заозерная, прорубь у Ильинской церкви Смоленской иконы божьей матери,оз. Ильинское.

Конаковский район:

- Городенское с/пс. Городня, р. Волга

- "Рэдисон-Завидово"

- г. Конаково, район отеля «РиверКлаб»

- Первомайское с/п, р. Созь

- п. Козлово, Фланденский пруд

- к/о «Завидово», п/о Новозавидовский, дер. Шоша, р. Волга.

Кувшиновский район:

- г. Кувшиново, ул. Набережная.

Оленинский район:

- Мостовское с/п, пос. Мирный, искусственный водоем.

Осташковский район:

- г/п «Осташков», г. Осташков, Житенный монастырь полуостров Житное

- д. Светлица, оз. Селигер.

Пеновский район:

- оз. Вселуг, (только освящение воды)

- п. Пено, р. Волга.

Сандовский район:

- п. Сандово, микрорайон  «Раменье»  святой  источник.

Селижаровский район:

- д. Оковцы, Святой Ключ

- д. Ельцы, Святой Ключ.

Спировский район:

- с. Выдропужск, купель на роднике диаметром 2 м, глубиной менее 1 м.

Старицкий район:

- г. Старица, источник Свято-Успенского монастыря

- с/п  «Ст. Старица» д. Маслово.

Торопецкий район:

- г. Торопец, ул. Красный Вал, оз. Соломено.

Удомельский район:

- Мстинское с/п, с. Млёво, р. Мста

- Таракинское с/п, н.п. Ватутино, купель на берегу оз. Перхово (родник).

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Метки: крещенские купания крещение 19 января мест адля купаний купель
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Комментарии (10)

  • Motor 
     А в  Ржеве уже все , крещения не будет?
    17.01.2017 14:15
    0 | 3

  • ilich 
    Послезавтра искупаться всё же лучше всего в бассейне "Радуга" или в "Румянцево", "Юности".
А вот причаститься на Крещение лучше в освященных иорданях.
    Прикрепленные изображения:
    17.01.2017 14:24
    0 | 2

    • horton 
      ilich, а Вы ни с чем обряд Причастия не перепутали?
      17.01.2017 14:48
      0 | 5

      • ilich 
        Ваша правда, horton. Вот, что значит я человек не воцерковленный в отличие от Вас. Но и купание вряд ли напоминает церковный обряд, - не на Бали же.
Я нашел, - это троекратное окунание с чтением молитв, для особо памятливых достаточно "Отче наш".
        Прикрепленные изображения:
        17.01.2017 17:01
        0 | 1

  • horton 
    У всех ориентиры для иорданей: родник, река, озеро... в Твери же: "наб. Афанасия Никитина,  р͟е͟с͟т͟о͟р͟а͟н͟   «Викинг»"
    17.01.2017 14:43
    0 | 3

    • ilich 
      Судя по количеству иорданей, самое большое количество грешников проживает в Конаковском районе. Во Ржеве  одни праведники живут.
      Прикрепленные изображения:
      17.01.2017 17:03
      0 | 2

      • horton 
        Не только во Ржеве, еще в Вышнем Волочке...)
        17.01.2017 17:38
        0 | 2

  • Житель подземелья 
    Купайтесь в ванной!
    17.01.2017 16:28
    0 | 1

    • ilich 
      Если воду не отключат.
      Прикрепленные изображения:
      17.01.2017 18:37
      0 | 1

  • mednoe521 
    А ни кто не пробовал Крещеской водицы испить кружечку из р. Волга (иордань у Афанасия Никитина)? Освящённой!!!
    17.01.2017 20:25
    0 | 0
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