Где в Твери и области можно будет искупаться в Крещение

В ночь на 19 января православные отмечают праздник Крещения Господня. В Тверской области определены 44 места проведения купаний. По традиции в этот день тысячи верующих по всей стране окунаются в проруби, ведь с давних времен считается, что крещенская вода обладает очищающей и целебной силой. Чтобы избежать возможных происшествий во время Крещенских купаний, на территории региона будут оборудованы специально отведенные места для проведения священного обряда.
Тверь:
- Речной вокзал
- наб. Афанасия Никитина, ресторан «Викинг».
Кимры:
- ул. Пушкина, д. 2, р. Волга.
Торжок:
- источник за ул. Дальняя Троица.
Калининский район:
- с. Васильевское Михайловского с/п, р. Ведемья у храма свт. Василия Великого
- д. Красново, Никулинское с/п, р. Волга
- дер. Савватьево Каблуковского с/п, р. Орша.
Бежецкий район:
- с. Поречье, р. Мелеча.
Бологовский район:
- Валдайское с/п, дер. Мшенцы, Мшенские источники.
Бельский район:
- г. Белый, оз. Балтика.
Вышневолоцкий район:
- п. Солнечный, ул. Леонтьевская, храм Преображения Господня, оз. Мстино
- п. Красномайский, район Рабочей площади дом 6, берег р. Шлина
- с. Осечно, оз. Судомля.
Жарковский район:
- п. Жарковский, р. Межа
- д. Ордынок, р. Межа.
Западнодвинский район:
-Западнодвинское с/п, д. Ануфриево, оз. Ануфриевское
- Староторопское г/п, пгт Старая Торопа, купель на р. Торопа на ул. Набрежная.
Зубцовский район:
- с/п Погорелое Городище, р. Дёржа.
Калязинский район:
- г. Калязин, ул. Дзержинского, д. 2, р. Волга.
Кашинский район:
- д. Верхняя Троица, р. Медведица.
Кесовогорский район:
- п. Кесова Гора, ул. Набережная, прорубь на р. Кашинка.
Кимрский район:
- пос. Белый Городок, ул. Белгородская,1, прорубь на р. Волга у Храма Иерусалимской иконы божьей матери
- с. Ильинское, л. Заозерная, прорубь у Ильинской церкви Смоленской иконы божьей матери,оз. Ильинское.
Конаковский район:
- Городенское с/пс. Городня, р. Волга
- "Рэдисон-Завидово"
- г. Конаково, район отеля «РиверКлаб»
- Первомайское с/п, р. Созь
- п. Козлово, Фланденский пруд
- к/о «Завидово», п/о Новозавидовский, дер. Шоша, р. Волга.
Кувшиновский район:
- г. Кувшиново, ул. Набережная.
Оленинский район:
- Мостовское с/п, пос. Мирный, искусственный водоем.
Осташковский район:
- г/п «Осташков», г. Осташков, Житенный монастырь полуостров Житное
- д. Светлица, оз. Селигер.
Пеновский район:
- оз. Вселуг, (только освящение воды)
- п. Пено, р. Волга.
Сандовский район:
- п. Сандово, микрорайон «Раменье» святой источник.
Селижаровский район:
- д. Оковцы, Святой Ключ
- д. Ельцы, Святой Ключ.
Спировский район:
- с. Выдропужск, купель на роднике диаметром 2 м, глубиной менее 1 м.
Старицкий район:
- г. Старица, источник Свято-Успенского монастыря
- с/п «Ст. Старица» д. Маслово.
Торопецкий район:
- г. Торопец, ул. Красный Вал, оз. Соломено.
Удомельский район:
- Мстинское с/п, с. Млёво, р. Мста
- Таракинское с/п, н.п. Ватутино, купель на берегу оз. Перхово (родник).
|2017-01-13 17:16
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|2017-01-16 17:32
Комментарии (10)
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mednoe521
17.01.2017 20:25
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