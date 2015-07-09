Где в Твери и области можно будет искупаться в Крещение

В ночь на 19 января православные отмечают праздник Крещения Господня. В Тверской области определены 44 места проведения купаний. По традиции в этот день тысячи верующих по всей стране окунаются в проруби, ведь с давних времен считается, что крещенская вода обладает очищающей и целебной силой. Чтобы избежать возможных происшествий во время Крещенских купаний, на территории региона будут оборудованы специально отведенные места для проведения священного обряда.

Тверь:

- Речной вокзал

- наб. Афанасия Никитина, ресторан «Викинг».

Кимры:

- ул. Пушкина, д. 2, р. Волга.

Торжок:

- источник за ул. Дальняя Троица.

Калининский район:

- с. Васильевское Михайловского с/п, р. Ведемья у храма свт. Василия Великого

- д. Красново, Никулинское с/п, р. Волга

- дер. Савватьево Каблуковского с/п, р. Орша.

Бежецкий район:

- с. Поречье, р. Мелеча.

Бологовский район:

- Валдайское с/п, дер. Мшенцы, Мшенские источники.

Бельский район:

- г. Белый, оз. Балтика.

Вышневолоцкий район:

- п. Солнечный, ул. Леонтьевская, храм Преображения Господня, оз. Мстино

- п. Красномайский, район Рабочей площади дом 6, берег р. Шлина

- с. Осечно, оз. Судомля.

Жарковский район:

- п. Жарковский, р. Межа

- д. Ордынок, р. Межа.

Западнодвинский район:

-Западнодвинское с/п, д. Ануфриево, оз. Ануфриевское

- Староторопское г/п, пгт Старая Торопа, купель на р. Торопа на ул. Набрежная.

Зубцовский район:

- с/п Погорелое Городище, р. Дёржа.

Калязинский район:

- г. Калязин, ул. Дзержинского, д. 2, р. Волга.

Кашинский район:

- д. Верхняя Троица, р. Медведица.

Кесовогорский район:

- п. Кесова Гора, ул. Набережная, прорубь на р. Кашинка.

Кимрский район:

- пос. Белый Городок, ул. Белгородская,1, прорубь на р. Волга у Храма Иерусалимской иконы божьей матери

- с. Ильинское, л. Заозерная, прорубь у Ильинской церкви Смоленской иконы божьей матери,оз. Ильинское.

Конаковский район:

- Городенское с/пс. Городня, р. Волга

- "Рэдисон-Завидово"

- г. Конаково, район отеля «РиверКлаб»

- Первомайское с/п, р. Созь

- п. Козлово, Фланденский пруд

- к/о «Завидово», п/о Новозавидовский, дер. Шоша, р. Волга.

Кувшиновский район:

- г. Кувшиново, ул. Набережная.

Оленинский район:

- Мостовское с/п, пос. Мирный, искусственный водоем.

Осташковский район:

- г/п «Осташков», г. Осташков, Житенный монастырь полуостров Житное

- д. Светлица, оз. Селигер.

Пеновский район:

- оз. Вселуг, (только освящение воды)

- п. Пено, р. Волга.

Сандовский район:

- п. Сандово, микрорайон «Раменье» святой источник.

Селижаровский район:

- д. Оковцы, Святой Ключ

- д. Ельцы, Святой Ключ.

Спировский район:

- с. Выдропужск, купель на роднике диаметром 2 м, глубиной менее 1 м.

Старицкий район:

- г. Старица, источник Свято-Успенского монастыря

- с/п «Ст. Старица» д. Маслово.

Торопецкий район:

- г. Торопец, ул. Красный Вал, оз. Соломено.

Удомельский район:

- Мстинское с/п, с. Млёво, р. Мста

- Таракинское с/п, н.п. Ватутино, купель на берегу оз. Перхово (родник).