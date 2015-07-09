tvernews.ru
10 января Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Тверские депутаты хотят выделить 8 миллионов рублей "Профессиональному хоккейному клубу"

10 Января 2017 10:13
Автор: TIA

Это первые изменения в бюджет Твери на 2017 год, рассмотренные постоянным комитетом по бюджетной и налоговой политике. Депутаты предлагают увеличить расходную часть бюджета на 8 миллионов дабы поддержать профессиональный спорт. Источник финансирования, как сообщает пресс-служба Тверской городской Думы, - остаток средств на счетах муниципалитета.

Деньги получит профессиональная команда, которую выберут в результате конкурсных процедур. В качестве потенциального получателя называется некоммерческое партнёрство «Профессиональный хоккейный клуб». Учредителями партнерства являются государственное учреждение Тверской области «Спорткомплекс «Юбилейный» и «Федерация хоккея Тверской области».

Из-за увеличения расходной части бюджета города на 8 миллионов увеличится и дефицит. Однако показатели не превысят допустимых значений, как следует из пресс-релиза. 

Решение члены комитета поддержали единогласно. Последнее слово – за остальными депутатами Тверской горДумы. 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: тверская городская дума хоккей в твери некоммерческое партнерство профессиональный хоккейный клуб
Смотрите также:
Комментарии (16)

  • ckfdf_nhele 
    Существуют малозатратные виды спорта - настольный теннис, например. Хоккей не по карману бедному городу в бедной стране.
    10.01.2017 10:29
    0 | 12

    • Zorkiy 
      Таки "бедная"? Вчера же мировой рекорд поставили по продаже газа...
      10.01.2017 10:51
      0 | 2

      • Uylo_Yobannen 
        Так бывает: бедная страна у богатых хозяев.
        10.01.2017 13:52
        0 | 5

  • Эго 
    Профессия - хоккеист...  бюджетник...  А давайте игроков в покер из бюджета содержать, они же тоже спортсмены... Маразмы нашего городка.
    10.01.2017 10:34
    0 | 15

  • kudimov 
    Взяли бы депутаты и скинулись из личных денег, почти все коммерсанты. Ну и сами бы могли поиграть за команду в защите или в воротах. По очереди.
    10.01.2017 10:36
    0 | 13

  • gavr69 
    простите,что за клуб у нас появился?
    10.01.2017 10:36
    0 | 7

    • gavr69 
      отвечу сам себе- тхк -вид сбоку,удачно придумали депузаты,
      10.01.2017 10:40
      0 | 5

  • Dobry кrtek 
    Лучше бы приюту для бездомных животных хоть копеечку выделили. Тьфу, дефективные ( по А.В. )!
    10.01.2017 11:02
    1 | 11

  • ilich 
    Тверские  городские депутаты выделяют 8 млн. рублей профессиональному хоккейному  клубу... Зачем, если город не является учредителем данного клуба?
Вспомнилось, - Игорь Руденя поставил задачу повысить эффективность использования бюджетных средств. В данном случае в чём эффективность выбрасывания  городских денег на ветер? Кто конкретно выгодополучатель такой щедрости, за кого радоваться?
Прокуратуре города и УФСБ по Тверской области  было бы полезно проверить  законность нецелевого использования бюджета депутатами ТГД.

Хочется напомнить депутатам, что впереди у них ещё незапланированные затраты, - ремонт двух, как минимум,  детских садов после коммунальных аварий.
    10.01.2017 12:04
    0 | 10

  • Vitalius 
    Посадить бы их за растрату бюджета... Эх, мечты, мечты...
    10.01.2017 12:28
    0 | 7

  • ChsZ 
    Интересно, а это никак не связано с ТХК? Ну, допустим, деньги выделят данному клубу, а он добровольно от них откажется и в качестве помощи передаст братьям по льду в ТХК...

Данные схемы финансирования уже встречаются в различных бюджетных сферах. Вроде выделяют на одно, чтоб по документам было все красиво, а по факту финансируется совсем другое.
    10.01.2017 13:30
    0 | 3

    • hippo 
      )))
http://тверскаяобласть.рф/sotsialnaya-sfera/fizkultura-i-sport/sportivnye-komandy-predstavlyayushchie-tverskuyu-oblast-i-ikh-rezultaty/tkhk.php
      Прикрепленные изображения:
      10.01.2017 14:30
      0 | 3

      • ChsZ 
        Хах, если я все правильно понял, то т.н. НП "Профессиональный хоккейный клуб" - это и есть ТХК.

Чудненько. Не мытьем, так катаньем, но тверские суперхоккеисты добились своего доступа к бюджетной кормушке. Теперь будут финансироваться не из областного, а из городского бюджета.

Помнится в прошлом году не было денег на уборку карьеров, на уборку города тоже постоянно денег нет, как, впрочем, и на многое другое. Но хоккей мы поддержать просто обязаны. Дичь какая-то.
        10.01.2017 15:59
        0 | 3

  • dsmile 
    А почему из личных денег не выделят?
    10.01.2017 13:38
    0 | 5

  • SeregaTver 
    Да они на клюшки тратят больше!

В прошлом году Бабичеву выделяли  2 000 000 на содержание его жоповозки, а тут 8 000 000 на всю команду))))
    10.01.2017 13:46
    1 | 2

  • M_T 
    Вместо того, чтобы поливать все начинания властей через интернет, купите себе клюшки, форму, коньки,соберите команду, сдайте взносы, заплатите за лёд, за тренировки, найдите время зад от дивана оторвать, и поиграйте в хоккей:) А уже после этого начните причитать, что 8 млн это очень много и т.п. Неужели вы не хотите, чтобы спорт в регионе был развит? Что в этом плохого?
    10.01.2017 19:49
    1 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Россияне подписывают петицию о запрете фильма "Викинг" режиссёра Андрея Кравчука

2017-01-04 18:28
121

Проект въезда в Тверь готов и инсталлирован, и никаких козлов не надо

2017-01-08 22:04
56

В Твери существует островок иностранной жизни

2017-01-10 09:08
51

Горячая вода в Южном откладывается до завтра

2017-01-07 20:58
46

А как вы провели январские каникулы?

2017-01-09 12:17
45

В Южном завершились работы на котельной

2017-01-07 14:33
37

Окоченевший мужчина в 40-градусный мороз на трассе на коленях умолял о помощи водителей

2017-01-09 17:12
35

Как «Гетц» чуть не влип в историю

2017-01-05 16:41
34

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© «ТИА», 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100