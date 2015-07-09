Тверские депутаты хотят выделить 8 миллионов рублей "Профессиональному хоккейному клубу"

Это первые изменения в бюджет Твери на 2017 год, рассмотренные постоянным комитетом по бюджетной и налоговой политике. Депутаты предлагают увеличить расходную часть бюджета на 8 миллионов дабы поддержать профессиональный спорт. Источник финансирования, как сообщает пресс-служба Тверской городской Думы, - остаток средств на счетах муниципалитета.

Деньги получит профессиональная команда, которую выберут в результате конкурсных процедур. В качестве потенциального получателя называется некоммерческое партнёрство «Профессиональный хоккейный клуб». Учредителями партнерства являются государственное учреждение Тверской области «Спорткомплекс «Юбилейный» и «Федерация хоккея Тверской области».

Из-за увеличения расходной части бюджета города на 8 миллионов увеличится и дефицит. Однако показатели не превысят допустимых значений, как следует из пресс-релиза.

Решение члены комитета поддержали единогласно. Последнее слово – за остальными депутатами Тверской горДумы.