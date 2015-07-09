Куда сходить 5 января - афиша культурных мероприятий

Дома не сидим, а активно проводим время. Если вы еще пока не знаете как, ТИА вам подскажет.

Подробная афиша культурных мероприятий на 5 января. Информация предоставлена администрацией города Твери.

А на какой сеанс в кино сходить, какую постановку посмотреть в театре или какую выставку посетить, вы узнаете здесь.