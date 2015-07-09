Куда сходить 5 января - афиша культурных мероприятий

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Подробная афиша культурных мероприятий на 5 января. Информация предоставлена администрацией города Твери.
А на какой сеанс в кино сходить, какую постановку посмотреть в театре или какую выставку посетить, вы узнаете здесь.
|
«История новогодней елки» развлекательная программа
|
5 января
10.00
|
Детская библиотека
(филиал № 31) (Петербургское шоссе, дом 38)
|
«Сказки в гости нас зовут» игровая программа с демонстрацией мультфильмов
|
5 января
11.00
|
Библиотека
семейного чтения
им. Б.Н. Полевого (филиал № 21)
(Пролетарская набережная, дом 5)
|
«Новогодний парад» просмотр мультфильмов и художественных фильмов
|
5 января
11.00
|
Мультимедийный библиотечный центр
(филиал № 19)
(улица С.Перовской, дом 12)
|
«Чудо новогоднее» новогоднее театрализованное представление для школьников
|
5 января
11.00, 14.00
|
МБУ ДЦ «Мир»
(улица Можайского, дом 63)
|
Фольклорно-игровая программа «Святки»
|
5 января
12.00
|
МБУ «ДК пос. Сахарово»
(улица Маршала Василевского, дом 13)
|
«Заснеженная веточка»
мастер-класс по изготовлению интерьерной поделки
|
5 января
12.00
|
Центральная городская библиотека
имени А.И. Герцена
(Тверской проспект, дом 5)
|
«Волшебство новогодних затей» мастер-класс по изготовлению новогодних украшений
|
5 января
12.00
|
Библиотека
им. С.М. Кирова
(филиал № 3)
(улица Бобкова, дом 12)
|
«Двенадцать месяцев»
видеозал
|
5 января
12.00
|
Библиотека семейного чтенияна Соминке
(филиал № 8)
(улица Кольцевая, дом 76)
|
«Новогодние приключения в Стране литературных героев» игра-викторина
|
5 января
12.00
|
Библиотека семейного чтения поселка Элеватор
(филиал № 13) (1-ый переулок, дом 1)
|
«Как празднуют Рождество» беседа
|
5 января
12.00
|
Библиотека семейного чтения микрорайона Южный
(филиал № 27) (бульвар Гусева, дом 8)
|
«Давай порисуем» мастер-класс по рисованию
|
5 января
12.00
|
Библиотека семейного чтения
на Мигаловской набережной (филиал № 25) (Мигаловская набережная, дом 4)
|
«Снежинки вьются, кружатся» конкурс на лучшую новогоднюю снежинку из бумаги
|
5 января
12.00
|
Библиотека семейного чтения микрорайона Южный
(филиал № 27) (бульвар Гусева, дом 8)
|
«Каникулы в Простоквашино»
просмотр мультфильмов
|
5 января
12.00
|
Библиотека семейного чтения на Пролетарке
(филиал № 33)
(проспект Калинина, дом 20)
|
«Снежинка, снежок и ворона» игровая программа
|
5 января
13.00
|
МБУ «ДК пос. Литвинки»
|
«Посмотри и сделай сам» мастер-класс по изготовлению поделок из бумаги
|
5 января
13.00
|
Библиотека семейного чтения
на Мигаловской набережной (филиал № 25)
(Мигаловская набережная, дом 4)
|
«Сказок новогодний хоровод» просмотр детских фильмов и мультфильмов новогодней тематики
|
5 января
13.00
|
Центральная городская библиотека имени
А.И. Герцена (Тверской проспект, дом 5)
|
«Под сиянием Рождественской звезды» праздничная презентация с мультпоказом
|
5 января
13.00
|
Библиотека семейного чтения микрорайона Юность (филиал № 30) (улица Артюхиной,
дом 15, корпус Д)
|
«Весёлый Новый год!» беседа о новогодних праздниках с показом фильма-сказки «Двенадцать месяцев»
|
5 января
13.00
|
Библиотека им. С.Д. Дрожжина (филиал № 5)
(проспект Чайковского, дом 84)
|
«Новогоднее путешествие по сказочному царству» просмотр мультфильмов с викториной
|
5 января
13.00
|
Детская библиотека
им. Афанасия Никитина (филиал № 18)
(набережная А. Никитина, дом 54)
|
«Здравствуй, праздник Новогодний» утренник
с Дедом Морозом и Снегурочкой
|
5 января
13.00
|
Детская библиотека
(филиал № 29) (улица Богданова, дом 22, корпус 1)
|
«Рождественский сон» праздничная презентация
с мультпоказом
|
5января
13.00
|
Библиотека семейного чтения поселка Литвинки (филиал № 36)
|
«В гостях у Нового года» просмотр мультфильмов
|
5 января
14.00
|
Библиотека семейного чтения поселка Сахарово (филиал № 34)
(улица Маршала Василевского, дом 13)
|
«Рождественские куклы» мастер-класс для детей
|
5 января
14.00
|
МБУ ДК «Синтетик» (поселок Химинститута)
|
«В поисках Рождественской звезды» семейный квест с элементами тимбилдинга
|
5 января
14.00
|
МБУК ДЦ «Истоки» (Петербургское шоссе, дом 95, строение 1)
|
«Семья напрокат» просмотр художественного фильма
|
5 января
14.00
|
Центральная городская библиотека
имени А.И. Герцена
(Тверской проспект, дом 5)
|
«В гостях у мультяшек» просмотр видеофильмов
|
5 января
14.00
|
Библиотека им. С.М. Кирова (филиал № 3)
(улица Бобкова, дом 12)
|
«Дед Мороз спешит на помощь» игровая программа
|
5 января
15.00
|
МБУ «ДК пос. Литвинки»
|
«Снежная фантазия» конкурс рисунков
|
5 января
15.00
|
Библиотека им. С.М. Кирова
(филиал № 3) (улица Бобкова, дом 12)
|
«Думаем, учимся, играем» игротека
|
5 января
15.00
|
Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной (филиал № 25)
(Мигаловская набережная, дом 4)
|
«Накануне Рождества» литературная гостиная
|
5 января
17.00
|
Библиотека семейного чтения поселка Химинститута(филиал № 16) (поселок Химинститута, дом 26)
|
Вечер отдыха
|
5 января
18.00
|
МБУ ДЦ «Мир»
(улица Можайского, дом 63)
|
«В ритмах рока» сольный концерт группы «Янжима»
|
5 января
18.00
|
МБУ ДК «Химволокно»
(площадь Гагарина, дом 1)
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