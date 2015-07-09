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Куда сходить 5 января - афиша культурных мероприятий

05 Января 2017 10:16
Автор: TIA

Дома не сидим, а активно проводим время. Если вы еще пока не знаете как, ТИА вам подскажет.

Подробная афиша культурных мероприятий на 5 января. Информация предоставлена администрацией города Твери.

А на какой сеанс в кино сходить, какую постановку посмотреть в театре или какую выставку посетить, вы узнаете здесь.

«История новогодней елки» развлекательная программа

 

 

 

5 января

10.00

 

 

 

Детская библиотека

(филиал № 31) (Петербургское шоссе, дом 38)

 

«Сказки в гости нас зовут» игровая программа с демонстрацией мультфильмов

 

5 января

11.00

 

 

 

 

Библиотека

семейного чтения

им. Б.Н. Полевого (филиал № 21)

(Пролетарская набережная, дом 5)

«Новогодний парад» просмотр мультфильмов и художественных фильмов

 

5 января

11.00

 

 

 

Мультимедийный библиотечный центр

(филиал № 19)

(улица С.Перовской, дом 12)

«Чудо новогоднее» новогоднее театрализованное представление для школьников

5 января

11.00, 14.00

МБУ ДЦ «Мир»

(улица Можайского, дом 63)

 

Фольклорно-игровая программа «Святки»

5 января

12.00

МБУ «ДК пос. Сахарово»

(улица Маршала Василевского, дом 13)

«Заснеженная веточка»

мастер-класс по изготовлению интерьерной поделки

 

 

5 января

12.00

 

 

 

Центральная городская библиотека

имени А.И. Герцена

(Тверской проспект, дом 5)

«Волшебство новогодних затей» мастер-класс по изготовлению новогодних украшений

5 января

12.00

 

 

Библиотека

им. С.М. Кирова

(филиал № 3)

(улица Бобкова, дом 12)

«Двенадцать месяцев»

видеозал

5 января

12.00

 

 

Библиотека семейного чтенияна Соминке

(филиал № 8)

(улица Кольцевая, дом 76)

«Новогодние приключения в Стране литературных героев» игра-викторина

 

5 января

12.00

 

 

Библиотека семейного чтения поселка Элеватор

(филиал № 13) (1-ый переулок, дом 1)

«Как празднуют Рождество» беседа

 

 

 

5 января

12.00

 

 

 

Библиотека семейного чтения микрорайона Южный

(филиал № 27) (бульвар Гусева, дом 8)

«Давай порисуем» мастер-класс по рисованию

5 января

12.00

Библиотека семейного чтения

на Мигаловской набережной (филиал № 25) (Мигаловская набережная, дом 4)

«Снежинки вьются, кружатся» конкурс на лучшую новогоднюю снежинку из бумаги

5 января

12.00

 

Библиотека семейного чтения микрорайона Южный

(филиал № 27) (бульвар Гусева, дом 8)

«Каникулы в Простоквашино»

просмотр мультфильмов

 

5 января

12.00

Библиотека семейного чтения на Пролетарке

(филиал № 33)

(проспект Калинина, дом 20)

«Снежинка, снежок и ворона» игровая программа

5 января

13.00

 

МБУ «ДК пос. Литвинки»

 

«Посмотри и сделай сам» мастер-класс по изготовлению поделок из бумаги

5 января

13.00

Библиотека семейного чтения

на Мигаловской набережной (филиал № 25)

(Мигаловская набережная, дом 4)

«Сказок новогодний хоровод» просмотр детских фильмов и мультфильмов новогодней тематики

5 января

13.00

Центральная городская библиотека имени

А.И. Герцена (Тверской проспект, дом 5)

«Под сиянием Рождественской звезды» праздничная презентация с мультпоказом

5 января

13.00

Библиотека семейного чтения микрорайона Юность (филиал № 30) (улица Артюхиной,

дом 15, корпус Д)

«Весёлый Новый год!» беседа о новогодних праздниках с показом фильма-сказки «Двенадцать месяцев»

5 января

13.00

Библиотека им. С.Д. Дрожжина (филиал № 5)

(проспект Чайковского, дом 84)

«Новогоднее путешествие по сказочному царству» просмотр мультфильмов с викториной

5 января

13.00

Детская библиотека

им. Афанасия Никитина (филиал № 18)

(набережная А. Никитина, дом 54)

 

«Здравствуй, праздник Новогодний» утренник

с Дедом Морозом и Снегурочкой

 

5 января

13.00

Детская библиотека

(филиал № 29) (улица Богданова, дом 22, корпус 1)

 

«Рождественский сон» праздничная презентация

с мультпоказом

 

5января

13.00

Библиотека семейного чтения поселка Литвинки (филиал № 36)

«В гостях у Нового года» просмотр мультфильмов

 

 

5 января

14.00

Библиотека семейного чтения поселка Сахарово (филиал № 34)

(улица Маршала Василевского, дом 13)

«Рождественские куклы» мастер-класс для детей

5 января

14.00

МБУ ДК «Синтетик» (поселок Химинститута)

«В поисках Рождественской звезды» семейный квест с элементами тимбилдинга

5 января

14.00

МБУК ДЦ «Истоки» (Петербургское шоссе, дом 95, строение 1)

«Семья напрокат» просмотр художественного фильма

 

 

5 января

14.00

Центральная городская библиотека

имени А.И. Герцена

(Тверской проспект, дом 5)

«В гостях у мультяшек» просмотр видеофильмов

5 января

14.00

Библиотека им. С.М. Кирова (филиал № 3)

(улица Бобкова, дом 12)

«Дед Мороз спешит на помощь» игровая программа

5 января

15.00

МБУ «ДК пос. Литвинки»

«Снежная фантазия» конкурс рисунков

5 января

15.00

Библиотека им. С.М. Кирова

(филиал № 3) (улица Бобкова, дом 12)

«Думаем, учимся, играем» игротека

5 января

15.00

Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной (филиал № 25)

(Мигаловская набережная, дом 4)

«Накануне Рождества» литературная гостиная

5 января

17.00

Библиотека семейного чтения поселка Химинститута(филиал № 16) (поселок Химинститута, дом 26)

Вечер отдыха

5 января

18.00

МБУ ДЦ «Мир»

(улица Можайского, дом 63)

«В ритмах рока» сольный концерт группы «Янжима»

5 января

18.00

МБУ ДК «Химволокно»

(площадь Гагарина, дом 1)
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Метки: культура культурные мероприятия афиша
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