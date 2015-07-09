Куда сходить на новогодние праздники в Твери? Афиша-2017

Впереди нас ждут длинные новогодние каникулы. Это безусловный повод выспаться, налопаться до отвала оливье и мандаринов и замечательная возможность посетить интересные выставки, посмотреть фильмы, спектакли, концерты, сходить на мастер-классы и поучаствовать в спортивных мероприятиях – в общем, заняться всем, на что в предновогодней кутерьме ни времени, ни сил не хватало. Праздничная программа нас ждёт насыщенная и на любой вкус и цвет. Главное – ничего не пропустить. Чтобы этого ненароком не случилось, ТИА публикует подробную афишу мероприятий, которые будут проходить в новогодние каникулы в Твери и области.
КИНО
В тверских кинотеатрах продолжатся показы фильмов «Пассажиры», «Ёлки 5», «Дед Мороз. Битва магов», «Викинг» «Снежная королева 3».
Премьеры с 1 января – мультфильм «Три богатыря и Морской царь», с 5-го – «Кредо убийцы» и «Монстр-траки».
ТЕАТР
Каждый день с 27 декабря по 8 января в Театре кукол — интермедия «Год огненного петуха» и спектакль «Секреты Лешего и Кикиморы».
В областном академическом театре драмы — поздравление с Новым годом от Деда Мороза, постановка «Летучий корабль», спектакли Рей Куни «Клинический случай», О. Фельцман «Донна Люция, или здравствуйте, я Ваша тетя» и Франсис Вебер «Ужин дураков», спектакли по произведению М.Ю. Лермонтова «Маскарад» и М. Горького «Варвары». 13 января в филармонии состоится концертная программа «Магия Nirvana, Искусство Beatles, Волшебство Queen», а 15 января - XIV Рождественский фестиваль хоровой музыки «С верой в III тысячелетие».
Тверской ТЮЗ ждёт гостей на сказку «Красавица и чудовище», выступление Большого детского хора им. В. Попова, рождественскую историю «Бык, осёл и звезда», концерты Ивана Михайлова (тенор) и Патриаршего Праздничного мужского хора Свято Данилова монастыря.
В Тверской филармонии стартует премьера четвертого сезона новогодней программы «В Новый Год с музыкой NON-STOP!» и музыкальный спектакль по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Снежная королева».
ВЫСТАВКИ И МАСТЕР-КЛАССЫ
Свои программы для тверитян в новогодние каникулы подготовили музейно-выставочный центр им. Л.Чайкиной, областной Дом народного творчества, Тверская областная картинная галерея, Центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина, ДК «Пролетарка», Музей Тверского быта, библиотека им. А.М. Горького и другие учреждения культуры:
Библиотека имени Горького в праздничные дни библиотека работает: 3, 4, 5, 6 и 8 января - с 11.00 до 19.00. 31 декабря - санитарный день; 1, 2 и 7 января - выходные дни.
3 января библиотека приглашает на мастер-класс по изготовлению европейских рождественских сувениров и новогоднюю игротеку от магазина настольных игр «ЯНовыйХИТ»
4 января – Мастер-класс по изготовлению новогоднего сувенира и мастер-класс по изготовлению «волшебного пера»
5 января - ярмарка-книгообмен, «По кофейку?» (мастер-класс по правополушарному рисованию от художника Надежды Рябовой), «Волшебные истории» (чтение вслух рождественских историй русских и зарубежных писателей под новогодней ёлкой).
8 января - «Какого цвета белый снег?». Рисуем пастелью зимний пейзаж, «Тверская фильмография». Рассказ-презентация о местах съёмок фильмов на тверской земле.
В бизнес центре «Донской» (Тверская областная картинная галерея) открылась выставка «Все начинается с семьи».
В музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной – интерактивная новогодняя программа (квест-игра) «Путешествие в Новый год». На новогодних праздниках центр приглашает на мастер-классы по изготовлению глиняной игрушки и росписи по дереву.
Тверской областной Дом народного творчества подготовил новогоднюю программу «Операция Ель!» и интерактивную программу «А у нас, Рождество!» с показом мультфильмов
Музей тверского быта ждет гостей на интерактивные программы «Русские самовары. Тверское чаепитие», «Чудесное превращение глины», «Большая история маленькой пуговки», «Русская народная игрушка» и мастер-класс по росписи пряников.
В ДК «Пролетарка» пройдут конкурсная программа для семей и концертная программа «Новогодний бал».
Детский музейный центр 3 января ждёт на семейный праздник «Новый год в Кордегардии», 8 января – на «Святки-колядки».
В Тверском областном Центре детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина 8 января случится «Новогодний переполох».
Тверской императорский дворец
Открыта запись на экскурсии в Тверской императорский дворец. Всех желающих ждут 4,5,6 января с 11-00 до 18-00. Конечно, сейчас весь дворец ещё закрыт для посещений, но часовые экскурсии вместе с экскурсоводом проводят по парадной анфиладе. Желающих посетить тверской дворец очень много, а количество человек в группе ограничено - не более 25, поэтому на экскурсии следует записаться заранее по т. 34-62-43.
Стоимость - 300 руб. с человека.
ЦИРК
В Тверском цирке будут проходить представления шоу Гии Эрадзе «Баронеты» с 2 по 8 января ежедневно в 13:00 и в 17:00, 14 и 15 января - в 13:00 и 17:00.
Стоимость билетов - от 500 до 1800 руб. Детям до трёх лет бесплатно со свидетельством о рождении.
СПОРТ НА КАНИКУЛАХ
С 1 по 8 января в Тверской области будет проходить декада спорта и здоровья.
Тверь:
2 - 9 января Зимнее Первенство области по теннису, СК «Луч», Спортивный центр Мамулино.
13-15 января Первенство области по настольному теннису, ФОК им. С. Ахмерова.
15 января Первенство области по фехтованию (рапира), ул. Мусоргского – 12.
13-14 января Рождественский турнир по тхэквондо (ВТФ), ФОК им. С.Ахмерова
14 - 15 января Первенство области по конькобежному спорту памяти Олимпийского чемпиона Ю.М. Михайлова, парк «Текстильщик»
14 января Областные соревнования по автомобильному спорту (кросс) «Рождественская гонка-2017», Тверь, (д. Борихино) картодром
14 - 15 января Командный чемпионат области по быстрым шахматам, ул. Достоевского 10.а
Калининский район:
13-15 января Чемпионат и первенство области по лыжным гонкам - 1 тур, д. Гришкино,
15 января Всероссийский «День снега», Калининский р-н д. Алексеевская, г/п «Русские горки» и д. Б.Гришкино
Конаковский район:
8 января Кубок области по рыболовному спорту (ловля на блесну со льда), н.п. Радченко, пансионат «Верхневолжский», р. Волга
13-15 января Первенство России по джиу-джитсу, Конаково, ул. Строителей д.15 СК «Конаковский»
Кимры:
8 января Рождественский турнир по тхэквондо, Кимры, ул. Туполева -9
Зубцов:
15 января Чемпионат области по универсальному бою Первенство области, МОУ ДОД ДЮСШ, Тверская д.20.
1 января в Максатихе посоревнуются шахматисты, 2 января в Калязине пройдёт праздник «Зима спортивная».
КАТКИ
Количество катков в Твери увеличили, ледовые площадки появятся в местах, где они уже много лет не заливались, например, на ипподроме и пл. Славы. Всего их порядка 30, однако из-за оттепели они пока не работают. Ледовые площадки зальют, как только подморозит. Все адреса доступны по ссылке.
Вне зависимости от погоды в Твери работают четыре крытых ледовых арены: «Кристалл», «Триумф», «Юбилейный» и «Орбита».
Расписание массовых катаний
|
ГБУ Тверской области Спортивный ледовый комплекс «Кристалл»
|
Дата
|
Время
|
27.12.2016
|
20:15 – 21:15
|
|
|
|
28.12.2016
|
20:15 – 21:15
|
|
|
|
02.01.2017
|
13:00 – 14:00
|
14:30 – 15:30
|
16:00 – 17:00
|
17:30 – 18:30
|
03.01.2017
|
13:00 – 14:00
|
14:30 – 15:30
|
16:00 – 17:00
|
17:30 – 18:30
|
04.01.2017
|
13:00 – 14:00
|
14:30 – 15:30
|
16:00 – 17:00
|
17:30 – 18:30
|
05.01.2017
|
13:00 – 14:00
|
14:30 – 15:30
|
16:00 – 17:00
|
17:30 – 18:30
|
06.01.2017
|
13:00 – 14:00
|
14:30 – 15:30
|
16:00 – 17:00
|
17:30 – 18:30
|
07.01.2017
|
13:00 – 14:00
|
14:30 – 15:30
|
16:00 – 17:00
|
17:30 – 18:30
|
08.01.2017
|
13:00 – 14:00
|
14:30 – 15:30
|
16:00 – 17:00
|
17:30 – 18:30
|
|
02.01.2017
|
18:30-19:30
|
20:00-21:00
|
|
|
03.01.2017
|
18:30 - 19:30
|
20:00 - 21:00
|
|
|
04.01.2017
|
18:30 - 19:30
|
20:00 - 21:00
|
|
|
05.01.2017
|
18:30 - 19:30
|
20:00 - 21:00
|
|
|
06.01.2017
|
18:30 - 19:30
|
20:00 -21:00
|
|
|
07.01.2017
|
18:30 - 19:30
|
20:00 - 21:00
|
|
|
08.01.2017
|
18:30 - 19:30
|
20:00 - 21:00
|
|
|
ГБУ Тверской области Спорткомплекс «Юбилейный»
|
27.12.2016
|
20:15-21:15
|
|
|
|
28.12.2016
|
20:15-21:15
|
|
|
|
29.12.2016
|
20:15-21:15
|
|
|
|
30.12.2016
|
20:15-21:15
|
|
|
|
02.01.2017
|
14:00-15:00
|
17:00-18:00
|
20:00-21:00
|
|
03.01.2017
|
14:00-15:00
|
17:00-18:00
|
20:00-21:00
|
|
04.01.2017
|
14:00-15:00
|
17:00-18:00
|
20:00-21:00
|
|
05.01.2017
|
14:00-15:00
|
17:00-18:00
|
20:00-21:00
|
|
06.01.2017
|
14:00-15:00
|
17.00-18.00
|
20:00-21:00
|
|
07.01.2017
|
14:00-15:00
|
17:00-18:00
|
20:00-21:00
|
|
08.01.2017
|
14:00-15:00
|
17:00-18:00
|
20:00-21:00
|
|
ГБУ Тверской области Спортивный ледовый комплекс «Орбита»
|
27.12.2016
|
20:15 - 21:15
|
|
|
|
28.12.2016
|
20:15 - 21:15
|
|
|
|
29.12.2016
|
20:15 - 21:15
|
|
|
|
30.12.2016
|
20:15 - 21:15
|
|
|
|
31.12.2015
|
12:45-13:45
|
17:45 -18:45
|
20:15 – 21:15
|
|
02.01.2017
|
13:30-14:30
|
18:45-19:45
|
20:15 – 21:15
|
|
03.01.2017
|
13:30-14:30
|
18:45-19:45
|
20:15 – 21:15
|
|
04.01.2017
|
|
18:45-19:45
|
20:15 – 21:15
|
|
05.01.2017
|
13:30-14:30
|
18:45-19:45
|
20:15 – 21:15
|
|
06.01.2017
|
|
18:45-19:45
|
20:15 – 21:15
|
|
07.01.2017
|
13:00-14:00
|
17:30-18:30
|
19:00-20:00
|
20:30-21:30
|
08.01.2017
|
16:15-17:15
|
17:45-18:45
|
19:15-20:15
|
В общем, отдохните как следует, развлекитесь, наберитесь новых впечатлений и сил на новый рабочий год.
|2016-12-24 09:34
|2016-12-28 12:20
|2016-12-29 16:50
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|2016-12-27 14:05
|2016-12-24 21:23
|2016-12-25 11:47
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