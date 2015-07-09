Куда сходить на новогодние праздники в Твери? Афиша-2017

Впереди нас ждут длинные новогодние каникулы. Это безусловный повод выспаться, налопаться до отвала оливье и мандаринов и замечательная возможность посетить интересные выставки, посмотреть фильмы, спектакли, концерты, сходить на мастер-классы и поучаствовать в спортивных мероприятиях – в общем, заняться всем, на что в предновогодней кутерьме ни времени, ни сил не хватало. Праздничная программа нас ждёт насыщенная и на любой вкус и цвет. Главное – ничего не пропустить. Чтобы этого ненароком не случилось, ТИА публикует подробную афишу мероприятий, которые будут проходить в новогодние каникулы в Твери и области.

КИНО

В тверских кинотеатрах продолжатся показы фильмов «Пассажиры», «Ёлки 5», «Дед Мороз. Битва магов», «Викинг» «Снежная королева 3».

Премьеры с 1 января – мультфильм «Три богатыря и Морской царь», с 5-го – «Кредо убийцы» и «Монстр-траки».

ТЕАТР

Каждый день с 27 декабря по 8 января в Театре кукол — интермедия «Год огненного петуха» и спектакль «Секреты Лешего и Кикиморы».

В областном академическом театре драмы — поздравление с Новым годом от Деда Мороза, постановка «Летучий корабль», спектакли Рей Куни «Клинический случай», О. Фельцман «Донна Люция, или здравствуйте, я Ваша тетя» и Франсис Вебер «Ужин дураков», спектакли по произведению М.Ю. Лермонтова «Маскарад» и М. Горького «Варвары». 13 января в филармонии состоится концертная программа «Магия Nirvana, Искусство Beatles, Волшебство Queen», а 15 января - XIV Рождественский фестиваль хоровой музыки «С верой в III тысячелетие».

Тверской ТЮЗ ждёт гостей на сказку «Красавица и чудовище», выступление Большого детского хора им. В. Попова, рождественскую историю «Бык, осёл и звезда», концерты Ивана Михайлова (тенор) и Патриаршего Праздничного мужского хора Свято Данилова монастыря.

В Тверской филармонии стартует премьера четвертого сезона новогодней программы «В Новый Год с музыкой NON-STOP!» и музыкальный спектакль по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Снежная королева».

ВЫСТАВКИ И МАСТЕР-КЛАССЫ

Свои программы для тверитян в новогодние каникулы подготовили музейно-выставочный центр им. Л.Чайкиной, областной Дом народного творчества, Тверская областная картинная галерея, Центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина, ДК «Пролетарка», Музей Тверского быта, библиотека им. А.М. Горького и другие учреждения культуры:

Библиотека имени Горького в праздничные дни библиотека работает: 3, 4, 5, 6 и 8 января - с 11.00 до 19.00. 31 декабря - санитарный день; 1, 2 и 7 января - выходные дни.

3 января библиотека приглашает на мастер-класс по изготовлению европейских рождественских сувениров и новогоднюю игротеку от магазина настольных игр «ЯНовыйХИТ»

4 января – Мастер-класс по изготовлению новогоднего сувенира и мастер-класс по изготовлению «волшебного пера»

5 января - ярмарка-книгообмен, «По кофейку?» (мастер-класс по правополушарному рисованию от художника Надежды Рябовой), «Волшебные истории» (чтение вслух рождественских историй русских и зарубежных писателей под новогодней ёлкой).

8 января - «Какого цвета белый снег?». Рисуем пастелью зимний пейзаж, «Тверская фильмография». Рассказ-презентация о местах съёмок фильмов на тверской земле.

В бизнес центре «Донской» (Тверская областная картинная галерея) открылась выставка «Все начинается с семьи».

В музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной – интерактивная новогодняя программа (квест-игра) «Путешествие в Новый год». На новогодних праздниках центр приглашает на мастер-классы по изготовлению глиняной игрушки и росписи по дереву.

Тверской областной Дом народного творчества подготовил новогоднюю программу «Операция Ель!» и интерактивную программу «А у нас, Рождество!» с показом мультфильмов

Музей тверского быта ждет гостей на интерактивные программы «Русские самовары. Тверское чаепитие», «Чудесное превращение глины», «Большая история маленькой пуговки», «Русская народная игрушка» и мастер-класс по росписи пряников.

В ДК «Пролетарка» пройдут конкурсная программа для семей и концертная программа «Новогодний бал».

Детский музейный центр 3 января ждёт на семейный праздник «Новый год в Кордегардии», 8 января – на «Святки-колядки».

В Тверском областном Центре детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина 8 января случится «Новогодний переполох».

Тверской императорский дворец

Открыта запись на экскурсии в Тверской императорский дворец. Всех желающих ждут 4,5,6 января с 11-00 до 18-00. Конечно, сейчас весь дворец ещё закрыт для посещений, но часовые экскурсии вместе с экскурсоводом проводят по парадной анфиладе. Желающих посетить тверской дворец очень много, а количество человек в группе ограничено - не более 25, поэтому на экскурсии следует записаться заранее по т. 34-62-43.

Стоимость - 300 руб. с человека.

ЦИРК

В Тверском цирке будут проходить представления шоу Гии Эрадзе «Баронеты» с 2 по 8 января ежедневно в 13:00 и в 17:00, 14 и 15 января - в 13:00 и 17:00.

Стоимость билетов - от 500 до 1800 руб. Детям до трёх лет бесплатно со свидетельством о рождении.

СПОРТ НА КАНИКУЛАХ

С 1 по 8 января в Тверской области будет проходить декада спорта и здоровья.

Тверь:

2 - 9 января Зимнее Первенство области по теннису, СК «Луч», Спортивный центр Мамулино.

13-15 января Первенство области по настольному теннису, ФОК им. С. Ахмерова.

15 января Первенство области по фехтованию (рапира), ул. Мусоргского – 12.

13-14 января Рождественский турнир по тхэквондо (ВТФ), ФОК им. С.Ахмерова

14 - 15 января Первенство области по конькобежному спорту памяти Олимпийского чемпиона Ю.М. Михайлова, парк «Текстильщик»

14 января Областные соревнования по автомобильному спорту (кросс) «Рождественская гонка-2017», Тверь, (д. Борихино) картодром

14 - 15 января Командный чемпионат области по быстрым шахматам, ул. Достоевского 10.а

Калининский район:

13-15 января Чемпионат и первенство области по лыжным гонкам - 1 тур, д. Гришкино,

15 января Всероссийский «День снега», Калининский р-н д. Алексеевская, г/п «Русские горки» и д. Б.Гришкино

Конаковский район:

8 января Кубок области по рыболовному спорту (ловля на блесну со льда), н.п. Радченко, пансионат «Верхневолжский», р. Волга

13-15 января Первенство России по джиу-джитсу, Конаково, ул. Строителей д.15 СК «Конаковский»

Кимры:

8 января Рождественский турнир по тхэквондо, Кимры, ул. Туполева -9

Зубцов:

15 января Чемпионат области по универсальному бою Первенство области, МОУ ДОД ДЮСШ, Тверская д.20.

1 января в Максатихе посоревнуются шахматисты, 2 января в Калязине пройдёт праздник «Зима спортивная».

КАТКИ

Количество катков в Твери увеличили, ледовые площадки появятся в местах, где они уже много лет не заливались, например, на ипподроме и пл. Славы. Всего их порядка 30, однако из-за оттепели они пока не работают. Ледовые площадки зальют, как только подморозит. Все адреса доступны по ссылке.

Вне зависимости от погоды в Твери работают четыре крытых ледовых арены: «Кристалл», «Триумф», «Юбилейный» и «Орбита».

Расписание массовых катаний

ГБУ Тверской области Спортивный ледовый комплекс «Кристалл» Дата Время 27.12.2016 20:15 – 21:15 28.12.2016 20:15 – 21:15 02.01.2017 13:00 – 14:00 14:30 – 15:30 16:00 – 17:00 17:30 – 18:30 03.01.2017 13:00 – 14:00 14:30 – 15:30 16:00 – 17:00 17:30 – 18:30 04.01.2017 13:00 – 14:00 14:30 – 15:30 16:00 – 17:00 17:30 – 18:30 05.01.2017 13:00 – 14:00 14:30 – 15:30 16:00 – 17:00 17:30 – 18:30 06.01.2017 13:00 – 14:00 14:30 – 15:30 16:00 – 17:00 17:30 – 18:30 07.01.2017 13:00 – 14:00 14:30 – 15:30 16:00 – 17:00 17:30 – 18:30 08.01.2017 13:00 – 14:00 14:30 – 15:30 16:00 – 17:00 17:30 – 18:30

ГБУ Тверской области Спортивный ледовый комплекс «Триумф» 02.01.2017 18:30-19:30 20:00-21:00 03.01.2017 18:30 - 19:30 20:00 - 21:00 04.01.2017 18:30 - 19:30 20:00 - 21:00 05.01.2017 18:30 - 19:30 20:00 - 21:00 06.01.2017 18:30 - 19:30 20:00 -21:00 07.01.2017 18:30 - 19:30 20:00 - 21:00 08.01.2017 18:30 - 19:30 20:00 - 21:00 ГБУ Тверской области Спорткомплекс «Юбилейный» 27.12.2016 20:15-21:15 28.12.2016 20:15-21:15 29.12.2016 20:15-21:15 30.12.2016 20:15-21:15 02.01.2017 14:00-15:00 17:00-18:00 20:00-21:00 03.01.2017 14:00-15:00 17:00-18:00 20:00-21:00 04.01.2017 14:00-15:00 17:00-18:00 20:00-21:00 05.01.2017 14:00-15:00 17:00-18:00 20:00-21:00 06.01.2017 14:00-15:00 17.00-18.00 20:00-21:00 07.01.2017 14:00-15:00 17:00-18:00 20:00-21:00 08.01.2017 14:00-15:00 17:00-18:00 20:00-21:00 ГБУ Тверской области Спортивный ледовый комплекс «Орбита» 27.12.2016 20:15 - 21:15 28.12.2016 20:15 - 21:15 29.12.2016 20:15 - 21:15 30.12.2016 20:15 - 21:15 31.12.2015 12:45-13:45 17:45 -18:45 20:15 – 21:15 02.01.2017 13:30-14:30 18:45-19:45 20:15 – 21:15 03.01.2017 13:30-14:30 18:45-19:45 20:15 – 21:15 04.01.2017 18:45-19:45 20:15 – 21:15 05.01.2017 13:30-14:30 18:45-19:45 20:15 – 21:15 06.01.2017 18:45-19:45 20:15 – 21:15 07.01.2017 13:00-14:00 17:30-18:30 19:00-20:00 20:30-21:30 08.01.2017 16:15-17:15 17:45-18:45 19:15-20:15

В общем, отдохните как следует, развлекитесь, наберитесь новых впечатлений и сил на новый рабочий год.