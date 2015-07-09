Опознан фрагмент тела Александра Штуко, погибшего в авиакатастрофе ТУ-154

Об этом ТИА сообщила сестра Александра Эмма Штуко. Как она рассказала, на сегодняшний день найден один фрагмента тела брата, соответствующего ДНК мамы на 50 %. В Министерстве обороны родственникам объяснили, что это высокий процент, который подтверждает, что опознано именно тело Александра.

Поисковая операция продолжается и не исключено, что могут быть найдены другие фрагменты тела. Как говорит Эмма, родственники не знают, дадут ли им опознать лично этот фрагмент.

Предварительно, похороны Александра Штуко пройдут через три недели на Лебедевском кладбище в Твери. Сестра просит всех, у кого есть фотографии Александра, выслать их ей.

Александр Штуко родился в музыкальной семье 30 апреля 1986 года. Его мама Нина Федоровна – оперная певица, окончила консерваторию. Многие годы работала солисткой Бакинского оперного театра и Бакинской филармонии. А с 1989 года она - преподаватель Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского по вокалу и постановке голоса.

С детства Саша учился музыке. Как вспоминает сестра, в музыкальной школе он был лучшим учеником, его хвалили за прекрасный слух. В Москве Александр закончил МПГУ им. Ленина. После его окончания попал в ансамбль Александрова, где сразу же был принят в хор.

- Голос у Саши редкий - бас. Очень красивый тембр, поэтому в хор его, не задумываясь, взяли, - рассказывала сестра.

Саша не забывал и родных и раз-два в месяц бывал в родной Твери. В Москве у него была любимая девушка, он мечтал создать семью.

- Он был очень хорошим человеком, любящим братом, всегда дружелюбный, жизнерадостный. В последнее время мечтал создать настоящую семью, родить ребенка, хотел купить домик, чтобы поселить туда всех нас - всю семью. У него были мечты здорового, полного сил и желания жить мужчины в 30 лет. Он был романтик. И очень любил шутить, знал много анекдотов.

Рано утром 25 декабря жизнь Саши оборвалась. Он был среди пассажиров на борту ТУ-154, который потерпел крушение недалеко от Сочи. Вместе с ним в военном транспортнике находились 8 членов экипажа и 84 пассажира - главным образом артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также девять журналистов центральных телеканалов, известный доктор Елизавета Глинка.

На сегодняшний день найдены тела 50 погибших в авиакатастрофе.

Правительство Тверской области заявило, что окажет необходимую помощь родственникам Александра Штуко.

На месте крушения работают морские судна, авиация, водолазы и несколько тысяч человек для обследования береговой линии, а также глубоководные аппараты, робототехнические комплексы и беспилотники.

Психологи МЧС России во взаимодействии с коллегами из других ведомств оказывают помощь близким и родственникам погибших в авиакатастрофе.