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Опознан фрагмент тела Александра Штуко, погибшего в авиакатастрофе ТУ-154

Опознан фрагмент тела Александра Штуко, погибшего в авиакатастрофе ТУ-154 - ТИА
03 Января 2017 17:16
Автор: TIA

Видео

Об этом ТИА сообщила сестра Александра Эмма Штуко. Как она рассказала, на сегодняшний день найден один фрагмента тела брата, соответствующего ДНК мамы на 50 %. В Министерстве обороны родственникам объяснили, что это высокий процент, который подтверждает, что опознано именно тело Александра.

Поисковая операция продолжается и не исключено, что могут быть найдены другие фрагменты тела. Как говорит Эмма, родственники не знают, дадут ли им опознать лично этот фрагмент.

Эмма и Александр

Предварительно, похороны Александра Штуко пройдут через три недели на Лебедевском кладбище в Твери. Сестра просит всех, у кого есть фотографии Александра, выслать их ей.

Александр Штуко родился в музыкальной семье 30 апреля 1986 года. Его мама Нина Федоровна – оперная певица, окончила консерваторию. Многие годы работала солисткой Бакинского оперного театра и Бакинской филармонии. А с 1989 года она - преподаватель Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского по вокалу и  постановке голоса.

С детства Саша учился музыке. Как вспоминает сестра, в музыкальной школе он был лучшим учеником, его хвалили за прекрасный слух. В Москве Александр закончил МПГУ им. Ленина. После его окончания попал в ансамбль Александрова, где сразу же был принят в хор.

- Голос у Саши редкий - бас. Очень красивый тембр, поэтому в хор его, не задумываясь, взяли, - рассказывала сестра.

Саша не забывал и родных и раз-два в месяц бывал в родной Твери. В Москве у него была любимая девушка, он мечтал создать семью. 

- Он был очень хорошим человеком, любящим братом, всегда дружелюбный, жизнерадостный. В последнее время мечтал создать настоящую семью, родить ребенка, хотел купить домик, чтобы поселить туда всех нас - всю семью. У него были мечты здорового, полного сил и желания жить мужчины в 30 лет. Он был романтик. И очень любил шутить, знал много анекдотов.

Рано утром 25 декабря жизнь Саши оборвалась. Он был среди пассажиров на борту ТУ-154, который потерпел крушение недалеко от Сочи. Вместе с ним в военном транспортнике находились 8 членов экипажа и 84 пассажира - главным образом артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также девять журналистов центральных телеканалов, известный доктор Елизавета Глинка.  

На сегодняшний день найдены тела 50 погибших в авиакатастрофе.

Правительство Тверской области заявило, что окажет необходимую помощь родственникам Александра Штуко.

На месте крушения работают морские судна, авиация, водолазы и несколько тысяч человек для обследования береговой линии, а также глубоководные аппараты, робототехнические комплексы и беспилотники.  

Психологи МЧС России во взаимодействии с коллегами из других ведомств оказывают помощь близким и родственникам погибших в авиакатастрофе. 

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Метки: александр штуко опознано тело александра штуки крушение ту-154 в сочи авиакатастрофа в сочи
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