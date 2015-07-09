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Правительство Тверской области окажет поддержку семье погибшего в авиакатастрофе Ту-154 Александра Штуко

26 Декабря 2016 13:05
Автор: TIA

26 декабря губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что членам семьи Александра Штуко, находившегося на борту потерпевшего крушение самолета Ту-154, будет оказана вся необходимая помощь.  

Накануне глава региона направил соболезнования матери и сестре музыканта, представителя известной тверской творческой династии.

 «То, что жизнь Вашего сына и брата оборвалась на взлете, - огромное горе для семьи, всего музыкального сообщества Тверской области и России. Никакие слова не в силах смягчить боль утраты. Жители Верхневолжья и всей России скорбят вместе с Вами», - сообщается в телеграмме от имени Игоря Рудени.

Авиакатастрофа унесла жизни 92 человек, летевших в Сирию поздравить с наступающим Новым годом российских военнослужащих. Большинство пассажиров – участники музыкального ансамбля имени Александрова, в состав которого и входил Александр Штуко. Сейчас его мама и сестра находятся в Москве, где будет проходить процедура опознания тел погибших.

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Метки: александр штуко игорь руденя крушение самолета Ту-154
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