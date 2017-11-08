В Твери за последние два года бензин подорожал почти на 10%

В России продолжают расти и цены на бензин. По данным Росстата, за прошедшую неделю в 15 центрах субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на топливо. В Москве и в Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин выросли на 0,1%. Средние цены на бензин в Твери по данным Росстата: Аи92, Аи93 – 37,68 руб./литр; Аи95 – 40,75 руб./литр; дизельное топливо – 38,57 руб./литр.

По данным Тверьстата, за последние два года бензин в Твери подорожал примерно на 10%.

Среднедушевой доход в Тверской области в январе-сентябре 2017 года составил 24 129 рублей, в 2015 году он составлял 23 450 рублей.