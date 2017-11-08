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В Твери за последние два года бензин подорожал почти на 10%

В Твери за последние два года бензин подорожал почти на 10% - ТИА
08 Ноября 2017 11:24
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Фоторепортаж

В России продолжают расти и цены на бензин. По данным Росстата, за прошедшую неделю в 15 центрах субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на топливо. В Москве и в Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин выросли на 0,1%. Средние цены на бензин в Твери по данным Росстата: Аи92, Аи93 – 37,68 руб./литр; Аи95 – 40,75 руб./литр; дизельное топливо – 38,57 руб./литр.

По данным Тверьстата, за последние два года бензин в Твери подорожал примерно на 10%.

Среднедушевой доход в Тверской области в январе-сентябре 2017 года составил 24 129 рублей, в 2015 году он составлял 23 450 рублей.

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Метки: цены на бензин
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Комментарии (14)

  • JKTU 
    Не удивительно - нефть подорожала... Следующий скачок к Новому году.... 
А в это время: ..... у МЮЛЛЕРА з/п с 5 млн. в день повысилась  до 5,5 млн.
    08.11.2017 11:56
    0 | 10

    • Dobraya_dusha 
      Точно такая же хрень будет, если нефть подешевеет.
      08.11.2017 13:10
      1 | 5

    • Valdemar 
      JKTU.  Не ну а чё? какие проблемы то? становись президентом. и у тебя такая будет!
      08.11.2017 13:28
      1 | 0

  • Sedmoy 
    Не ну а чё, все же довольны. Значит всё, впредь, также и будет дорожать. А как же!?
    08.11.2017 13:07
    0 | 4

    • kudimov 
      Ваши предложения?
      08.11.2017 13:16
      0 | 1

      • Sedmoy 
        Мои предложения слишком известны, чтобы их повторять. А в данном случае я просто констатировал то,  что есть и предсказал то,  что будет.
        08.11.2017 13:40
        0 | 0

  • Добрый крот 
    Хм...А когда будет "бензин за последние 2 года подешевел почти на 10%"?
    08.11.2017 13:08
    0 | 3

    • Dobraya_dusha 
      Когда весь мир на альтернативные виды топлива перейдет.
      08.11.2017 13:09
      0 | 2

  • bae99 
    Они все хотят кушать:
    Прикрепленные изображения:
    08.11.2017 13:13
    1 | 1

  • 1234@1234 
    Чтобы бензин не дорожал ,нужно отказаться от личных автомобилей.Это единственное решение.
    08.11.2017 13:23
    1 | 3

    • Sedmoy 
      А чтобы не дорожала еда надо отказаться есть. Всё правильно, жизнь это смерть, так и так.
      08.11.2017 13:42
      0 | 2

  • NPC 
    В смысле на 10%? Всего? Правда?
    08.11.2017 13:44
    0 | 0

  • Бертран 
    Зарплаты и пенсии также растут.. Ожидается вскоре хорошая прибавка бюджетникам и военным пенсионерам.
Народ наш не бедствует!
    08.11.2017 13:48
    1 | 0

  • opro_s 
    главное ведь что? 
что бы не было войны. что бы не было майдана. что бы враги не захватили наши ресурсы, не переписали нашу историю, не отняли нашу победу. крым вернулся в родную гавань, мост не имеет аналогов в мире, космос наш, балет наш, вывсеврете, ихтамнет. 
любая набиулина и шувалов с песковым подтвердят 
ура товарищи.
    08.11.2017 13:56
    0 | 0
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