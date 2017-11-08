В Тверской области у мужчины украли стремянку и еще 100 кг металла

В дежурную часть вышневолоцкого МВД обратился 40-летний местный житель, сообщивший о краже 100 кг метала со двора его дома. В числе пропавших металлических предметов была лестница стремянка.

Как сообщает пресс служба ведомства, вора поймали, им оказался 33-летний житель Вышнего Волочка. Он признал свою вину, а все награбленное было возвращено потерпевшему. В отношении преступника возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до 5 лет лишения свободы.