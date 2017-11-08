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В Тверской области у мужчины украли стремянку и еще 100 кг металла

08 Ноября 2017 11:48
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В  дежурную часть вышневолоцкого МВД обратился  40-летний местный житель, сообщивший о краже 100 кг метала со двора его дома. В числе пропавших металлических предметов была лестница стремянка.

Как сообщает пресс служба ведомства, вора поймали, им оказался 33-летний житель Вышнего Волочка. Он признал свою вину, а все награбленное было возвращено потерпевшему. В отношении преступника возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до 5 лет лишения свободы. 

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Метки: черный металл металлолом украл 100 кг металла вор украл лестницу лом
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Комментарии (1)

  • Kirush 
    Сердюков бы поржал
    08.11.2017 11:53
    0 | 5
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