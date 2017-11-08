На ТИА появилась новая рубрика «Как у них», в ней мы будем рассказывать, как живут в городах- побратимах и в городах дружественных с Тверью. Всего у нашего города 11 городов-побратимов.

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Хямеелинна (Финляндия) - располагается на юге Финляндии (100 км от Хельсинки) в исторической области Хяме у озера Ванаявеси.

Город был основан в 1639 году на пересечении торговых путей с Запада на Восток сначала как поселение около замка, построенного в конце XIII века ярлом Биргером, присоединившим внутренние области Финляндии к Швеции во время второго крестового похода. На протяжении своей 700-летней истории крепость использовалась как военный бастион, как тюрьма и как зернохранилище. Генерал-губернатор Финляндии Питер Брахе пожаловал Хямеенлинне статус города и торговые привилегии, которые до этого давались только городам на побережье. Король Густав III перенёс город от стен крепости на нынешнее место. В 1862 году город соединили со столицей Хельсинки железной дорогой.

Партнерские связи между городами Тверь и Хямеенлинна был установлены в 1954 году. Наши города стали одними из первых породненных городов, и именно они положили начало развитию дружбы между городами России и Финляндии.

Безансон (Франция) - расположен на юго-востоке Франции в крутой излучине реки Ду у подножья горного массива Юры в 70 км от границы со Швейцарией и в 160 км от Германии.

По численности населения Безансон занимает 27-е место среди французских городов. Здесь проживает более 120 000 жителей.

Город Безансон известен с древнейших гальских времен как город-крепость, строительство которого было начато по приказу Юлия Цезаря в 52 году до нашей эры. В настоящее время город сохранил средневековую планировку и крепостные сооружения. Символом города Безансон стала построенная во времена Людовика ХIV его придворным архитектором Вобаном крепость Цитадель (1669 г.)

Договор об установлении партнерских отношений между городами Тверью и Безансоном подписали в июне 1988 г.

Фото http://www.budennovsk-sk.ru/

Буденновск (Россия) - расположен в северо-восточной части Ставропольского края, на 01.01.2014 года. Население составляет 63 644 человека. 28 октября 1799 года – дата особо значимая для Будённовска, с неё ведётся летоисчисление города. В XIII – XV вв. Маджарское городище, часть которого располагается в черте города Будённовска, являлось торгово-промышленным центром, большим средневековым городом Золотой Орды. В конце XVIII века у развалин древнего золотоордынского города Маджар возник город Святого Креста.

Древний город Маджары исторически связан с Тверью. Именно в этом городе в хлеву были заперты на ночь останки великого князя Михаила Тверского, убитого в кочевавшей здесь Золотой Орде. Согласно рассказам, в ту ночь в XIV веке луч света осветил этот хлев и над ним появился крест во все небо. В честь этого знамения населенный пункт стал именоваться Святой Крест. На месте хлева построили храм, потом – монастырь.

В 1917 года Святой Крест переименовали в Будённовск.

Договор о сотрудничестве между городами Тверь и Будённовск подписали 5 декабря 2002 года

Оснабрюк (Германия) - находится на северо-западе Германии в земле Нижняя Саксония, насчитывает 163 000 жителей и занимает площадь 11 979 га. Это единственный крупный немецкий город, который располагается в заповеднике Геопарк TERRA.vita ЮНЕСКО, включающим в себя Тойтобургский лес и горы Виненгебирге.

Город был основан в 780 году по указанию Карла Великого на пересечении древних торговых путей, ведущих из Скандинавии в Западную Европу и из Голландии в Восточную Европу.

Договор об установлении побратимских связей между Оснабрюком и Тверью был подписан в 1991 году. Однако первые дружеские контакты на уровне отдельных семей, организаций и трудовых коллективов начались гораздо раньше. Уже в 1973 году члены молодёжного объединения Stadtjugendring впервые посетили Калинин.

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Инкоу (Китай) - городской округ провинции Ляонин на северо-востоке Китая. Площадь города 54 км², население - 2,24 млн. жителей.

История города уходит в далёкое прошлое. Первые поселения на территории современного Инкоу возникли в эпоху палеолита. Ряд культурных и исторических памятников этой эпохи сохранился до наших дней.

Среди достопримечательностей Инкоу особого внимания заслуживает Форт, который был построен в 1882–1888 годах, он был одним из важных оборонительных пунктов на побережье Северо-Восточного Китая династии Цин. Форт был сильно разрушен во время китайско-японской войны в 1895 г.

Договор об установлении побратимских связей между городами Тверь и Инкоу был подписан 26 июня 1994 года

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Капошвар (Венгрия) - Капошвар - административный центр области Шомодь. Город стоит на реке Капош, в 190 километрах к юго-западу от Будапешта и в 50 километрах к югу от озера Балатон. В городе проживает чуть больше 70 тыс. чел.

Город впервые упомянут в документе 1009 года об установлении Печского епископства. В XV веке здесь был построена крепость. В 1555 году Капошвар перешёл под власть турок, которые управляли городом до 1686 года. В 1702 году по приказу императора Леопольда I крепостные стены были разрушены. В 1749 году Капошвар стал центром графства. В XIX веке через него прошла железная дорога Будапешт — Загреб, что способствовало росту и развитию города. В середине XX века в состав города было включено несколько окрестных деревень.

Договор о сотрудничестве между городами Капошвар и Тверь был подписан 2 сентября 1995 года.

Фото http://instagram.com/allbulgaria

Велико Тырново (Болгария) - административный центр Великотырновского округа - расположен по берегам реки Янтра на высоте 210 метров над уровнем моря, в 240 км к северо-востоку от Софии. Население города около 70 тыс. жителей.

История поселений на территории Велико Тырново восходит еще к каменному веку, первая ключевая дата в истории города — 1185 год. В ходе восстания болгарские феодалы Петр и Асен свергли византийское владычество и создали Второе Болгарское царство. На протяжении двух веков столицей царства был город Велико Тырново. Древние путешественники называли его «второй после Константинополя столицей».

7 июля 1997 года в городе Велико Тырново был подписан «Протокол о дружеских связях и сотрудничестве между Общиной Велико Тырново и городом Тверью». 4 марта 2003 в городе Велико Тырново было подписано Соглашение о Сотрудничестве между городом Тверью и городом Велико Тырново.

Феодосия (Россия) расположена на юго-востоке Крыма на побережье Феодосийского залива и по склонам отрогов хребта Тепе-Оба, который прикрывает город с юго-запада. Большая Феодосия занимает площадь 350,42 км², население составляет 106,6 тыс. человек.

Город был основан греческими колонистами из Милета в VI веке до н. э. С 355 года до н. э. Тверь и Феодосию объединяет имя Афанасия Никитина, который после путешествия в Индию выбрал путь домой — через Персию и Трапезунд к Чёрному морю и прибыл в Феодосию осенью 1474 г. В честь этого события в городе воздвигнут второй в России после Твери памятник путешественнику.

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Тверью и Феодосией был подписан 26 июля 2014 г. во время визита в Феодосию делегации из Твери.

Фото http://www.americancities.ru/buffalo/

Буффало (США) - город в штате Нью-Йорк. Город расположен на восточном берегу озера Эри, одного из Великих озёр. По данным Статистического Бюро США общая площадь города — 136 квадратных километра. Из них 23 % — вода. Население города - около 292 600 человек.

Небольшое торговое поселение возле залива Буффало появилось в 1789 году. Контакты между городами Тверь и Буффало возникли в самом конце 80-х годов.

В Буффало в 1991 году было создано общество дружбы «Буффало - Тверь». В 1994 г. в Тверь прибыл председатель комиссии по искусству Дэвид Гриндвилл. Совместно с представителями администрации города был разработан проект договора об установлении побратимских связей между Тверью и Буффало, который был подписан 1 августа 1995 г. В следующем году Тверь

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Монтемурло (Италия) - коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Прато. Прато– самая маленькая провинция региона, зато ее одноименная столица – второй по величине город Тосканы. Прато к тому же самая молодая провинция, выделенная в самостоятельную административную единицу лишь в 1993 году.

Население коммуны Монтемурло составляет 18 332 человека (2008 г). Город занимает площадь 31 км².

Протокол о намерениях между Главой города Твери и мэром города Монтемурло был подписан 12 сентября 2014 года. 18 июня 2016 года Глава города Твери Александр Корзин и мэр города Монтемурло Мауро Лоренцини подписали договор об установлении побратимских связей.

Еще Тверь заключила соглашение об основных направлениях сотрудничества Оршей , что в Белоруссии, Оно было подписано 5 апреля 2012 года.

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Орша — город областного подчинения в Белоруссии, центр Оршанского района Витебской области. Расположен на Днепре при впадении в него реки Оршица в 80 км к югу от Витебска и в 202 км на восток от Минска. Крупный железнодорожный и автомобильный узел. Население на 1 января 2011 года — 117 228.

Город впервые упоминается в «Повести временных лет» под 1067 годом как Ръша.

Кстати, до недавнего времени у Твери было 12 городов-побратимов, но в начале 2016 года украинский Хмельницкий разорвал отношения с Тверью.

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