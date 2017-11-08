В Тверской области закрывают офисы Кадастровой палаты

Филиал Федеральной кадастровой палаты по Тверской области сообщает о закрытии офисов приема-выдачи документов на предоставление государственных услуг Росреестра, расположенных в Твери и Тверской области. Функции по приему-выдаче документов передаются в МФЦ. Кроме того, получить услуги Росреестра можно при помощи портала ведомства и Единого портала государственных услуг.

С 23 октября прекращен прием документов в офисах Филиала в г. Зубцов, г. Старица, пгт. Оленино и п. Пено.

С 8 ноября прекращается прием-выдача документов в офисе по адресу: г. Тверь, ул. Дарвина, д. 11.

С 15 ноября прекращают прием и выдачу документов еще 16 офисов:

г. Тверь, ул. Горького, д. 27 (за исключением окон, принимающих заявления по экстерриториальному принципу);

г. Осташков, пер. Советский, д. 3;

г. Осташков, Ленинский пр-т, д. 36 Б;

г. Кашин, пл. Пролетарская, д. 1;

г. Ржев, Ленинградское шоссе, д. 42 А:

г. Конаково, ул. Учебная, д. 7;

г. Торжок, ул. Луначарского, д. 5;

г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 2;

г. Кимры, ул. Ленина, д. 44/43;

г. Вышний Волочек, ул. Московская. д. 9;

г. Бежецк, ул. Садовая, д. 21 А;

г. Удомля, ул. Венецианова, д. 5;

г. Весьегонск, ул. Карла Маркса, д. 103;

п. Кесова Гора, ул. Кооперативная, д. 7;

п. Селижарово, ул. Базарная, д. 19А;

пгт. Максатиха, ул. Василенкова, д. 2А.

Функции по приему и выдаче документов передаются в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Список адресов и телефонов подразделений МФЦ Тверской области можно найти на сайте многофункционального центра www.mfc-tver.ru . Телефон горячей линии МФЦ: 8 (800) 450-00-20.

Кроме того, получить услуги Росреестра можно при помощи портала ведомства www.rosreestr.ru и Единого портала государственных услуг www.gosuslugi.ru.

К концу 2017 года планируется закрыть все офисы Кадастровой палаты, где принимают документы на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, постановку объектов на кадастровый учет, а также предоставление информации из Единого государственного реестра недвижимости. С января принимать документы на эти услуги будут только в офисах МФЦ.