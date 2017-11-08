У ТИА новый дизайн

Уважаемые читатели, перед вами новая версия нашего сайта. У нас адаптивный дизайн, теперь ТИА удобно читать и на мобильных устройствах. Переходили, правда, целый день, поэтому мы были вне зоны доступа. Переживали, но как всегда при запуске нашлась куча косяков. Приносим извинения, но смотрим правде в глаза - в ближайшее время на сайте возможны глюки. Если вы их поймали, пишите нам, мы будем благодарны и будем их править. Принимаем замечания или на почту, или в комментах. Заранее спасибо.

Что изменилось на новом сайте? Появились новые рубрики. Одна их них - «Как у них», в ней мы будем рассказывать, как живут в наших городах- побратимах и городах дружественных с Тверью.

Кроме того, теперь у нас появится «Комментарий дня». На главной странице сайта редакция будет публиковать самый остроумный или злободневный комментарий читателей. Просьба, прикрепите аватарку к своему профилю, если ваш комментрий будет самым лучшим, он будет с аватаркой лучше смортеться)

Также на главной странице сайта особое место займут наши опросы и тесты, рубрика «ТИА помогает» - это реакция на ваши народные новости («Жалобная книга»).

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