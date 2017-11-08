У ТИА новый дизайн

Уважаемые читатели, перед вами новая версия нашего сайта. У нас адаптивный дизайн, теперь ТИА удобно читать и на мобильных устройствах. Переходили, правда, целый день, поэтому мы были вне зоны доступа. Переживали, но как всегда при запуске нашлась куча косяков. Приносим извинения, но смотрим правде в глаза - в ближайшее время на сайте возможны глюки. Если вы их поймали, пишите нам, мы будем благодарны и будем их править. Принимаем замечания или на почту, или в комментах. Заранее спасибо.
Что изменилось на новом сайте? Появились новые рубрики. Одна их них - «Как у них», в ней мы будем рассказывать, как живут в наших городах- побратимах и городах дружественных с Тверью.
Кроме того, теперь у нас появится «Комментарий дня». На главной странице сайта редакция будет публиковать самый остроумный или злободневный комментарий читателей. Просьба, прикрепите аватарку к своему профилю, если ваш комментрий будет самым лучшим, он будет с аватаркой лучше смортеться)
Также на главной странице сайта особое место займут наши опросы и тесты, рубрика «ТИА помогает» - это реакция на ваши народные новости («Жалобная книга»).
Мы сохранили весь функционал, который был. Вы по-прежнему можете размещать народные новости и блоги. Для этого нужно стать зарегистрированным пользователем в Сообществе ТИА. В вашем Личном кабинете вы сможете отслеживать, кто и как прокомментировал вашу новость или коммент, вступать в переписку, принимать благодарности и похвалы, а также отвечать на критику.
Комментарии на сайте по-прежнему смогут оставлять ТОЛЬКО зарегистрированные пользователи. Редакция оставляет за собой право на модерацию сообщений и воздействие на читателей, нарушающих правила Сообщества: например, мы можем "забанить" агрессивного, невоспитанного или призывающего к насилию комментатора.
Сами читатели ТИА могут заблокировать возможность комментирования своих новостей для определенных пользователей.
Надеемся, что новый сайт придется вам по душе.
Комментарии (117)
фу, ать
Фу, б...
введите личку и возможность HTML разметки в комментариях
да. мнение других на "вау, какой крутой новый дизайн" мне класть
на нормальном телефоне и старый дизайн был норм
2. раскрывать ветки неудобно
3. серый по белому - ужас.
Дуров верни стену!
Коммент сблизил наши позиции.
Посмотрите сами, во что превратились стихи в новости про цветы Ильичу.
скукожили на пол экрана сайт
вы в каком веке живёте? у вас разрешение экрана 1024х768 как 15 лет назад?
Видимо, ключевое слово "читать". Больше ничего на своем, как раньше думала, неплохом мобильном устройстве сделать не могу...
Если ничего не поменяется, похоже, вы меня потеряли в вечернее время и по выходным...(((
А так приходится ползти вверх!
Обновляясь, надо оставаться удобным для пользователей, а не становиться новым чтобы глаза рвало от сайта.
И да, в Opera 40.0 не работают функции "Оставить комментарий", "Сообщить об ошибке", невозможно раскрыть сообщения в ветке.
Количество комментариев к статьям даны еле заметным серым цветом и очень мелким шрифтом, как будто комменты на этом сайте стали второстепенными и редакция постаралась принять меры, чтоб они не привлекали к себе внимания. Ужас! Многие читатели читают только комменты, а статьи просмтаривают по диагонали, если редакция хочет быть на плаву, она должна всячески делать упор на комментариях.
Если долго возиться с исправлением багов, может вернете старый дизайн, а этот новый ну его на хрен?
Не согласованы существительные с числительными при указании количества комментариев.
На месте редакции я бы сначала обкатал дизайн на грамотной фокус-группе, а потом его выкатывал.
Ну не ЧЕТЫРЕ же комментария должны быть видимы....
Ужас ужасный!!!
В общем от это проектанта, кто это все организовал через одно место, надо держаться подальше...Вы же пользователей так растеряете.
По мне так прежняя версия "Твериграда" однозначно была удобнее, ТИА- пока еще слишком мало времени прошло, чтобы делать окончательные выводы, как минимум, есть сомнения .Но может чего-то еще доработают на ходу...
Существует проблема при работе с комментариями, нажимаю на кнопки пожаловаться или ответить, и ничего не происходит. Нажимаю кнопку оставить комментарий, меня в начало страницы перекидывает.
Нет возможности ставить ни плюсы, ни минусы. Хотя раньше была.
Браузер:
17.9.1.824
Яндекс Браузер.
Заранее спасибо за исправление багов.
PS. УРА! появились кнопки УДАЛИТЬ и РЕДАКТИРОВАТЬ )))
остальным неудачникам - сосо))))
Такое бывает но не у всех и не всегда
Спасибо редакции, мы ценим ваш труд и заботу.
Вообщем пока не нравится, но с AdBlock получше конечно.