У ТИА новый дизайн

Новости, От редакции
TIA, 08 Ноября 2017, 16:35
, 117
<strong>Автор: ТИА</strong><p></p>

Уважаемые читатели, перед вами новая версия нашего сайта. У нас адаптивный дизайн, теперь ТИА удобно читать и на мобильных устройствах. Переходили, правда, целый день, поэтому мы были вне зоны доступа. Переживали, но как всегда при запуске нашлась куча косяков. Приносим извинения, но смотрим правде в глаза - в ближайшее время на сайте возможны глюки. Если вы их поймали, пишите нам, мы будем благодарны и будем их править. Принимаем замечания или на почту, или в комментах. Заранее спасибо.

Что изменилось на новом сайте? Появились новые рубрики. Одна их них - «Как у них», в ней мы будем рассказывать, как живут в наших городах- побратимах и городах дружественных с Тверью.

Кроме того, теперь у нас появится «Комментарий дня». На главной странице сайта редакция будет публиковать самый остроумный или злободневный комментарий читателей. Просьба, прикрепите аватарку к своему профилю, если ваш комментрий будет самым лучшим, он будет с аватаркой лучше смортеться)

Также на главной странице сайта особое место займут наши опросы и тесты, рубрика «ТИА помогает» - это реакция на ваши народные новости («Жалобная книга»).

Мы сохранили весь функционал, который был. Вы по-прежнему можете размещать народные новости и блоги. Для этого нужно стать зарегистрированным пользователем в Сообществе ТИА. В вашем Личном кабинете вы сможете отслеживать, кто и как прокомментировал вашу новость или коммент, вступать в переписку, принимать благодарности и похвалы, а также отвечать на критику.

Комментарии на сайте по-прежнему смогут оставлять ТОЛЬКО зарегистрированные пользователи. Редакция оставляет за собой право на модерацию сообщений и воздействие на читателей, нарушающих правила Сообщества: например, мы можем "забанить" агрессивного, невоспитанного или призывающего к насилию комментатора.

Сами читатели ТИА могут заблокировать возможность комментирования своих новостей для определенных пользователей.

Надеемся, что новый сайт придется вам по душе.

 

Метки: тиа, новый сайт тиа, редакция тиа, изменения на тиа

Комментарии (117)

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  • jazz-y
    22:30 08 Ноября 2017
    7 0
    При просмотре многоуровневых комментариев на мобильной версии кнопки «ответить» и «пожаловаться» накладываются друг на друга.

    • jazz-y
      22:33 08 Ноября 2017
      2 0
      О-па и редактировать комментарии нельзя
      Прикрепленные изображения:

      • jazz-y
        22:36 08 Ноября 2017
        1 0
        Вообще кнопки в мобильной версии это какой-то ад выползающий за разметку

        • opro_s
          22:37 08 Ноября 2017
          8 0
          вообще все адский ад стало
          фу, ать

      • jazz-y
        22:36 08 Ноября 2017
        0 0
        Вообще кнопки в мобильной версии это какой-то ад выползающий за разметку

        • jazz-y
          22:38 08 Ноября 2017
          3 0
          Класс... Ни удалить, ни отредактировать и вдобавок формы отправки глючат
          Прикрепленные изображения:

          • jazz-y
            22:46 08 Ноября 2017
            3 0
            Лого сливается в нечитаемую бяку, нужно либо скорректировать интервалы, либо цвета
            Прикрепленные изображения:

    • TIA
      22:34 08 Ноября 2017
      0 0
      Спасибо)

  • Proletary
    22:30 08 Ноября 2017
    9 1
    Я сам своему комментарию смог минус поставить. Баг или фича?

    • TIA
      22:34 08 Ноября 2017
      0 2
      Спасибо)

      • horton
        23:20 08 Ноября 2017
        7 0
        О! Пойду себе Плюсов понаставлю )))

    • TvereZ
      22:42 08 Ноября 2017
      6 0
      Убраны старые, неработающие глюки и добавлены новые)))

  • Georgchen
    22:33 08 Ноября 2017
    12 2
    Отвратительно. Серьёзно, такой дряни я не ожидал здесь увидеть. Подсказываю следующий шаг - платная подписка на статьи, как на дожде.
    Фу, б...

    • TIA
      22:40 08 Ноября 2017
      1 4
      Дождь - это круто, спасибо за сравнение

      • opro_s
        22:43 08 Ноября 2017
        5 1
        в случае с вашим дизайном, сравнивать стоит с золотым дождем

        • TvereZ
          22:46 08 Ноября 2017
          5 1
          С "серебряным" - уцененной версией золотого. )))

      • Georgchen
        22:49 08 Ноября 2017
        10 1
        Дождь это шляпа, если что. А вот ваш старый сайт был довольно неплох, несмотря на повальную безграмостность уважаемой редакции. Всё-таки такой колоритный набор постояльцев собрать вокруг себя непросто. Ясное дело, что надо прибыль максимизировать, но мне помнится показательная история с сайтом кинопоиска. Естественно, я не сравниваю вас с кинопоском)

        • prus_yar
          09:06 12 Ноября 2017
          0 0
          Бум-с

  • opro_s
    22:34 08 Ноября 2017
    21 2
    верните мне старый дизайн
    введите личку и возможность HTML разметки в комментариях
    да. мнение других на "вау, какой крутой новый дизайн" мне класть
    на нормальном телефоне и старый дизайн был норм

    • Бегемот
      14:43 09 Ноября 2017
      6 0
      я поддерживаю данное заявление!

  • Proletary
    22:43 08 Ноября 2017
    12 1
    Раздел "комментарий дня" без гиперссылки. Кто комментировал, что комментировал - непонятно.

    • TIA
      23:01 08 Ноября 2017
      0 1
      Да, еще глюк, спасибо. Ждем вас в этой рубрике

  • Georgchen
    22:43 08 Ноября 2017
    8 0
    Подсказываю хитрый план: запилить сайт-клон со скопи3.14зженым старым дизайном, только без рекламы и дублировать все новости с дальнейшим переманиванием постояльцев на новый ресурс. Треск от разрывов редакционных седалищ далее везде)

  • TvereZ
    22:45 08 Ноября 2017
    10 1
    Что характерно, из подвала пропал состав вредакции. Наверно, чтобы от икоты досрочно не двинуть кони )))

    • jazz-y
      22:54 08 Ноября 2017
      2 0
      Зато «информационное агентство «ТМА»»

    • Belkin
      16:09 10 Ноября 2017
      1 0
      Наверное и новый состав редакции еще не оределен

  • lisikmobil
    22:59 08 Ноября 2017
    20 2
    прошу извинения,но как то все убого стало.

  • fenrir
    23:01 08 Ноября 2017
    9 0
    1. ctrl+enter для опечаток вызывает окно внизу.
    2. раскрывать ветки неудобно
    3. серый по белому - ужас.

    Дуров верни стену!

    • fenrir
      23:02 08 Ноября 2017
      8 0
      редактировать комменты нельзя, переносы строк не работают... выключайте и тестируйте на кошках)

  • kudimov
    23:13 08 Ноября 2017
    16 2
    Прощай старый сайт, я тебя ещё больше стал ценить, когда увидел этот - крайне смахивающий на сайт соседнего ресурса.

    • TvereZ
      23:27 08 Ноября 2017
      7 0
      Вам же наверху пообещали "Каку них". Своей "каки" было мало... )))

    • Bugor
      16:01 10 Ноября 2017
      2 0
      Прощай старый сайт, я тебя ещё больше стал ценить, когда увидел этот...
      Коммент сблизил наши позиции.

  • jazz-y
    23:13 08 Ноября 2017
    8 0
    Если уже есть комментарии в ветке, то при попытке ответить на комментарий верхнего уровня он не появляется в списке ответов. Счетчик сообщений увеличивают

  • TvereZ
    23:21 08 Ноября 2017
    11 0
    Хотел добавить блюющий смайлик, и не нашел - даже его не сделали. И это называется "новый адаптивный дезигн"... )))

  • jazz-y
    23:30 08 Ноября 2017
    6 0
    При просмотре собственных комментариев через личный кабинет можно ставить себе +/-

  • TvereZ
    23:33 08 Ноября 2017
    9 0
    Новое двигло сильно огорчит поэтов и причисляющих себя к ним.
    Посмотрите сами, во что превратились стихи в новости про цветы Ильичу.

    • kudimov
      23:39 08 Ноября 2017
      5 0
      Это точно, со стихами и беседами придётся завязывать)

  • DenBlldenn
    23:46 08 Ноября 2017
    10 0
    вы там долбанулись?
    скукожили на пол экрана сайт
    Прикрепленные изображения:

    • DenBlldenn
      23:47 08 Ноября 2017
      4 0
      комментарии читать невозможно, в длинных тредах сдохнуть можно нажимая кнопки для разворачивания

  • DenBlldenn
    23:55 08 Ноября 2017
    12 1
    Ну это не серьёзно, сайт занимает пол экрана
    вы в каком веке живёте? у вас разрешение экрана 1024х768 как 15 лет назад?
    Прикрепленные изображения:

    • Злая собака
      07:46 09 Ноября 2017
      0 0
      Домой

  • jazz-y
    00:02 09 Ноября 2017
    8 0
    С компьютера вообще не работают кнопки связанные с комментированием

    • jazz-y
      00:07 09 Ноября 2017
      2 0
      Лого в десктопной версии фиг поймёшь как выровнено
      Прикрепленные изображения:

  • DiDaNa
    00:06 09 Ноября 2017
    13 1
    ))) с Твериграда слизали, креативщики, блин?

  • Proletary
    00:06 09 Ноября 2017
    12 0
    Многие указали на недостатки, крупные и мелкие, на за кадром остался воистину смертный грех, который не то что простить, кровью не смыть. Бертрану аватарку сплющили!
    Прикрепленные изображения:

    • slovo
      10:15 09 Ноября 2017
      3 2
      А может она изначально была такой сплющеной? Это ее старый сайт растягивал и она казалась очень важной и значимой. Новый сайт показал кто есть ху. Теперь придется голосовать за КПРФ

  • Daedra
    08:23 09 Ноября 2017
    2 0
    Адаптивный дизайн в 2017 - это сильно. Почти успеваете за тенденциями.

  • jazz-y
    08:49 09 Ноября 2017
    5 0
    При просмотре фотографий прикрепленных к новости на десктопе, они открываются на полный экран как файл по ссылке - ни пролистать, ни вернуться, ни закрыть (только при помощи браузера)

  • bae99
    09:00 09 Ноября 2017
    15 0
    Что курил или пил дизайнер? Верните старый сайт.

  • horton
    09:16 09 Ноября 2017
    7 0
    "теперь ТИА удобно читать и на мобильных устройствах"...
    Видимо, ключевое слово "читать". Больше ничего на своем, как раньше думала, неплохом мобильном устройстве сделать не могу...
    Если ничего не поменяется, похоже, вы меня потеряли в вечернее время и по выходным...(((

  • horton
    09:20 09 Ноября 2017
    9 0
    Кнопку "ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ" логичнее расположить, как и раньше, внизу. Ведь, писать комментарий, желательно, после прочтения уже написанных...)
    А так приходится ползти вверх!

  • NPC
    09:20 09 Ноября 2017
    14 0
    Раньше я не любил Твериград за их дизайн и читал ТИА. Теперь ТИА стал по дизайну таким же неудобным как и Твериград.
    Обновляясь, надо оставаться удобным для пользователей, а не становиться новым чтобы глаза рвало от сайта.

  • Reno
    09:28 09 Ноября 2017
    9 0
    Тогда уж делайте возможность выбора полной версии или мобильной. Мне с телефона было комфортнее читать в полной версии, а сейчас сумбурно, много прокрутки экрана, мне не нравится...

  • zlobny_tverich
    09:32 09 Ноября 2017
    5 0
    Текст новости видимо писал администратор сайта, а не один из штатных журналистов ТИА. Иначе как объяснить применение характерного жаргона "глюки", "косяки", опечатки: "комментрий", "смортеться". К такой важной новости можно было бы отнестись и посерьезней.
    И да, в Opera 40.0 не работают функции "Оставить комментарий", "Сообщить об ошибке", невозможно раскрыть сообщения в ветке.

  • bae99
    09:58 09 Ноября 2017
    13 0
    Редакции ТИА, нужно оставить старую версию сайта, для того чтобы у пользователя была возможность сделать выбор между версиями.

  • jazz-y
    10:15 09 Ноября 2017
    6 0
    класс... еще и верстка не кроссбраузерная - в ie всё работает, в опере ничего не работает.

    • jazz-y
      10:23 09 Ноября 2017
      1 0
      upd: помогла полная очистка кэша.

  • Sedmoy
    10:16 09 Ноября 2017
    9 0
    Может я ещё не привык... Может я ещё привыкну... Но пока что, какая - то херобардия...

  • jazz-y
    10:25 09 Ноября 2017
    3 0
    при попытке зайти в народную новость "туман" выдается ошибка

  • slovo
    10:26 09 Ноября 2017
    5 1
    Очень много глюков, все описывать долго. Почему-то нет кнопки "редактировать". Я сегодня в одном из комментов по недосмотру написал фамилию зам. главы города Гаврилина в женском роде, получилось смешно, но в то же время он и его сотрудники могут подумать, что я его хотел оскорбить. Тьфу-ты! Исправить никак нельзя.
    Количество комментариев к статьям даны еле заметным серым цветом и очень мелким шрифтом, как будто комменты на этом сайте стали второстепенными и редакция постаралась принять меры, чтоб они не привлекали к себе внимания. Ужас! Многие читатели читают только комменты, а статьи просмтаривают по диагонали, если редакция хочет быть на плаву, она должна всячески делать упор на комментариях.
    Если долго возиться с исправлением багов, может вернете старый дизайн, а этот новый ну его на хрен?

  • slovo
    10:29 09 Ноября 2017
    7 0
    Задолбало нажимать на кнопку "загрузить еще"! К концу дня крыша съедет только от этого. А ведь еще надо раскрывать свернутые комментарии. Лучше сразу убиться об стенку.

  • jazz-y
    10:40 09 Ноября 2017
    2 0
    Разное разрешение элементов логотипа. Темная @ сливается с ТИ.
    Не согласованы существительные с числительными при указании количества комментариев.

    На месте редакции я бы сначала обкатал дизайн на грамотной фокус-группе, а потом его выкатывал.
    Прикрепленные изображения:

  • Бейонсе
    10:43 09 Ноября 2017
    3 3
    Внешне выглядит все ок, нужно только доработать неисправности, ну и комментарии поудобнее сделать

  • Snowwhite
    10:46 09 Ноября 2017
    4 2
    А мне нравится дизайн, понятно, что к новому всегда привыкать труднее. Комментарии оставлять не удобно, пока искала, заблудилась)) а в целом, все не так страшно, Москва тоже не сразу строилась.

  • Добрый крот
    10:48 09 Ноября 2017
    2 0
    Как можно отредактировать коммент, если это понадобится? Кто-нибудь знает?

    • horton
      11:12 09 Ноября 2017
      4 0
      Называется: "Слово - не воробей" )))

  • blkm
    11:11 09 Ноября 2017
    8 3
    Отвратительно !!! Откатите на старый сайт.

  • horton
    11:16 09 Ноября 2017
    6 1
    ТИА, увеличьте, пжлст, количество комментариев под новостью, хотя бы до 20-30, и "шаг" побольше сделайте при нажатии на кнопку ЗАГРУЗИТЬ ЕЩЕ.
    Ну не ЧЕТЫРЕ же комментария должны быть видимы....
    Ужас ужасный!!!

    • jazz-y
      11:19 09 Ноября 2017
      3 0
      ... и ветки комментариев должны быть сразу раскрыты...

      • horton
        11:37 09 Ноября 2017
        3 0
        ТИА, СПАСИБО!!! Услышали )))

        • horton
          11:40 09 Ноября 2017
          2 0
          Сразу другое дело! Нужно вернуть возможность редактирования своих комментариев. Очень нужно )))

          • BARBAwin
            10:36 11 Ноября 2017
            0 0
            Так пиши сразу без ошибок!

  • VoToN
    11:16 09 Ноября 2017
    4 0
    Кто-нить подскажет как сделать так чтобы отобразились все комментарии, а не только часть? Устал жать на кнопку "Загрузить еще"

  • VoToN
    11:19 09 Ноября 2017
    6 0
    Вообще ТИА, Вы конечно выдали... по-нормальному, обычно, во время адаптации нового дизайна у пользователей сохраняется возможность использования старой версии сайта. Потом, когда все пообвыкнуться (полгодика где-то или более) , старый сайт отключается... а тут...

    • VoToN
      11:22 09 Ноября 2017
      5 0
      Хе, а как дополнить или отредактировать комментарий?
      В общем от это проектанта, кто это все организовал через одно место, надо держаться подальше...Вы же пользователей так растеряете.

    • bae99
      11:26 09 Ноября 2017
      3 0
      Действительно, нужна кнопка "На старую версию"

    • VoToN
      12:09 09 Ноября 2017
      5 0
      Вообще этот процесс обновления сайта напоминает подход студента))) Им же главное сдать вовремя, а как оно там приживется или нет дело десятое))) Обновление ПО дело хорошее и нужное, но все же надо учитывать организационные моменты, а студенты об этом узнают только спустя годы внедрений :)

  • RVS
    11:30 09 Ноября 2017
    10 1
    Фигня какая-то. Не ндравицца. Верните старый дизайн!!!!!!

  • BEKTOP
    12:59 09 Ноября 2017
    5 1
    В идеале было бы как на многих федеральных и некоторых региональных ресурсах: заходишь на сайт, сразу предлагаются опции " полная версия" и "мобильная". Каждый может выбрать согласно своим вкусам и предпочтениям. У всех они разные, и одного ответа "что лучше" не может быть.
    По мне так прежняя версия "Твериграда" однозначно была удобнее, ТИА- пока еще слишком мало времени прошло, чтобы делать окончательные выводы, как минимум, есть сомнения .Но может чего-то еще доработают на ходу...

  • babayka69
    13:49 09 Ноября 2017
    2 0
    Mac + Safari пробовали? у меня ни одна кнопка не работает, периодически даже новость открыть не могу. Пишу из -под Хромого после пяти перезагрузок сайта

    • Бегемот
      14:42 09 Ноября 2017
      0 0
      Только с хрома и заходит!

    • opro_s
      14:56 09 Ноября 2017
      1 1
      поклонникам кука тут не место))

    • opro_s
      14:57 09 Ноября 2017
      0 1
      вам же не привыкать. как кук или жобс сделает, так вы и хаваете. удобно это, не удобно. не важно))

      • babayka69
        00:08 10 Ноября 2017
        1 0
        Не угадал ни разу! Программирую я для таких.

  • Бегемот
    14:39 09 Ноября 2017
    6 2
    Господа редакция,как нам,простым обитателям вашего ресурса оценивать данное убожество, случившиеся с сайтом? Мало того,что вы утратили оригинальность и уподобились остальным тверским ресурсам,так еще и издеваетесь второй день над пользователями! Вам сайт косорукие птушники из кибердружины ваяли?!

  • Бегемот
    15:12 09 Ноября 2017
    2 0
    Интересно,сколько денег отвалили редакции что б работал только Хром?

  • oxion
    15:17 09 Ноября 2017
    0 0
    Уважаемая редакция ТИА.
    Существует проблема при работе с комментариями, нажимаю на кнопки пожаловаться или ответить, и ничего не происходит. Нажимаю кнопку оставить комментарий, меня в начало страницы перекидывает.
    Нет возможности ставить ни плюсы, ни минусы. Хотя раньше была.
    Браузер:
    17.9.1.824
    Яндекс Браузер.

    Заранее спасибо за исправление багов.

    • TIA
      15:20 09 Ноября 2017
      2 1
      Попробуйте нажать клавишу Ctrl и F5 одновременно

      • horton
        15:54 09 Ноября 2017
        3 1
        ТИА, а если в телефоне таких клавиш нет?! )))

      • Varg
        12:29 10 Ноября 2017
        0 0
        Алилуйя!

    • opro_s
      15:44 09 Ноября 2017
      3 1
      лучше Alt+F4

      • jazz-y
        16:08 09 Ноября 2017
        9 0
        win+r cmd format c:\

    • GOREZ
      17:13 09 Ноября 2017
      0 0
      в яндекс браузере можно почистить кеш

  • horton
    16:31 09 Ноября 2017
    3 0
    ТИА, еще вопрос: а вы перешли на "серифный" шрифт в новостях умышленно? Предварительно изучив тему "Психология шрифтов"?? Раньше "сансерифный" шрифт более гармонично смотрелся вместе с рекламными блоками. Тем более, что меню и комментарии у вас остались прежним шрифтом (без засечек)...
    PS. УРА! появились кнопки УДАЛИТЬ и РЕДАКТИРОВАТЬ )))

  • Gaika
    16:37 09 Ноября 2017
    6 0
    Дизайн убогий, эргономики ноль, оставить коммент - тот еще квест... Вы бы сначала сами потестили, а потом выкладывали... Удобно? Почему читатели должны мучаться?

  • opro_s
    17:12 09 Ноября 2017
    0 1
    а мне редакция предоставила возможно редактирования своего сообщения!!!
    остальным неудачникам - сосо))))

    • horton
      17:43 09 Ноября 2017
      2 0
      Везет Вам. Но мне повезло раньше, в 16.31!

  • BARBAdos
    17:50 09 Ноября 2017
    1 1
    все новое плохо приживается. Может хорош ныть, никто на старую версию откатываться не будет, любой новый сайт будет с багами. Если что то не работает то можно не парить редакцию, а попробовать другим браузером воспользоваться. Я с яндекса-браузера зашел нормально, комменты редактируются...

    • VoToN
      12:24 10 Ноября 2017
      0 0
      А можно и площадку сменить, а не браузер. Тут скорее вопрос уважения к своим пользователям важен, а не обновление ПО. Ну не хотят все быть бета-тестерами, мне лично и так на работе этого хватает за глаза...

    • BARBAwin
      10:38 11 Ноября 2017
      0 0
      Я с яндекса-браузера зашел нормально, комменты редактируются...
      Такое бывает но не у всех и не всегда

  • Бертран
    17:56 09 Ноября 2017
    2 3
    Креатив и реформирование, это наш подход ко всем аспектам жизни населения. Всё работает прекрасно и имеет возможность перспективного роста, только вот, аватарку мне помяли, но это надеюсь, временно.
    Спасибо редакции, мы ценим ваш труд и заботу.

  • id1Ray
    20:25 09 Ноября 2017
    6 0
    с дизайном главной все плохо, раньше было лучше однозначно

  • holly
    21:25 09 Ноября 2017
    7 0
    Просто УЖАС!! Как будто школьник сайт писал. Не буду перечислять всего...Но- не могу читать сайт- болят глаза, режет прям, не пойму в чем дело....

  • BeetleJuice
    13:34 10 Ноября 2017
    2 0
    Жесть. Лайки/дизлайки не ставятся, комментарий смог оставить только к этому посту и то после Ctrl+F5. На разных браузерах одно и то же.

  • genesis
    15:38 10 Ноября 2017
    7 0
    Стало чем-то на твериград смахивать. А сайт твериграда отвратителен, не читаю его в первую очередь из-за дизайна.
    Вообщем пока не нравится, но с AdBlock получше конечно.

  • Stoev
    15:55 10 Ноября 2017
    10 0
    Как показывает опыт с каждой реновацией качество сайта становится все хуже и хуже.

  • slovo
    16:49 10 Ноября 2017
    1 0
    У меня самый прикольный баг - на моих комментах отсутствуют пальцы, указывающие вверх и вниз. У всех они есть, а у меня нет.

  • trollface
    03:01 11 Ноября 2017
    8 0
    Боже, ну и ужас.

  • Samuilych
    12:11 13 Ноября 2017
    3 0
    Сделайте, чёрт возьми, календарь!!!!! Отображение новостей за конкретную дату

  • lisikmobil
    18:53 13 Ноября 2017
    0 0
    второй день не могу с мобилы писать коменты

    • TIA
      18:57 13 Ноября 2017
      0 0
      Почистите кеш на телефоне

  • BARBAdos
    15:36 14 Ноября 2017
    1 0
    Уважаемое ТИА, сделайте пожалуйста возможность делить коммент на абзацы - раньше такая фича была, просто жмешь энтер 2 раза, появляется пустая строка и она как бэ отделяет один абзац от другого. А теперь весь коммент все равно отображается одним абзацем...

  • Бодрый торт
    22:58 19 Ноября 2017
    1 0
    Не видно какие прочитанные новости, а какие нет. По крайней мере у меня

  • RSERG
    06:18 20 Ноября 2017
    3 0
    Верните старый сайт!!!!!!!Он был лучше!!!!!!

  • abeltv
    14:20 20 Ноября 2017
    0 0
    А где поиск в мобильной версии сайта?

  • Putnik
    11:22 21 Ноября 2017
    1 0
    Допекло. Отвратительный дизайн, крайне неудобно пользоваться. В шею гоните автора этого интерфейса.

  • domash
    11:23 23 Ноября 2017
    0 0
    ТИА! Мне жаль, но вы потеряли свою узнаваемость и индивидуальность с этим дизайном. Честно говоря, даже читать уже нет желания.