За содержание в Твери притона наркоманка год проведет в колонии

Жительница Пролетарского района Твери с августа 2016 года по март 2017 года в своей квартире содержала наркопритон. К ней «в гости» приходили наркоманы, чтобы приготовить и употребить зелье, в квартире хранился весь необходимый инвентарь, здесь наркозависимые находились во время опьянения. С тверичанкой за «гостеприимство» расплачивались дозой.

Приговором Пролетарского районного суда г. Твери женщина признана виновной в совершении преступления (ч.1 ст.232 УК РФ), подсудимой назначено наказание – 1 год колонии общего режима, сообщает прокуратура Тверской области.