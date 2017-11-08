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В Московском районе Твери завершаются работы по Программе поддержки местных инициатив

В Московском районе Твери завершаются работы по Программе поддержки местных инициатив - ТИА
08 Ноября 2017 10:17
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Фоторепортаж

На сегодняшний день в Московском районе Твери реализуется девять проектов ППМИ, на восьми из них работы завершены.

В посёлке Химинститута возле дома №20 появилась детская площадка, рядом с домом №33 – благоустроенная дворовая территория, на которой отремонтировали дорогу и заменили бордюры. Ещё два проекта по ремонту дорожного полотна были реализованы в посёлке Химинститута возле дома №50.

На улице Королёва возле дома №22 отремонтировали дорогу. Жители дома №65 по Октябрьскому проспекту решили установить у себя на территории контейнерную площадку и смонтировать систему видеонаблюдения. На улице Склизкова, у дома №112, корпус 2 также установлено видеонаблюдение, а кроме того – новое ограждение и лавочки. Возле дома №69 по улице Можайского в рамках ППМИ установлено ограждение. Также в ближайшее время завершится реализация проекта по установке площадки для мини-футбола у дома №38, корпус 1 по Бурашевскому шоссе.

В этом году во всех районах Твери реализуют 28 проектов по Программе поддержки местных инициатив. По сравнению с 2016 годом их число увеличилось более чем в два раза – в прошлом строительном сезоне таких проектов было 11. Среди них различные виды благоустройства придомовой территории: монтаж систем видеонаблюдения, обустройство парковочного пространства, установка контейнерной площадки, ремонт дороги, сообщает Управление информации администрации города Твери.

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Метки: ППМИ ремонт дворов московский район твери
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Комментарии (2)

  • jazz-y 
    в Пролетарском районе они тоже завершаются...
    Прикрепленные изображения:
    08.11.2017 11:07
    0 | 3

  • nikls 
    Никак не пойму, почему это ремонты дорог, установка детских площадок и т.п. должно быть в рамках каких-то инициатив. Это должно быть в обычном порядке вещей! Или наше правительство официально заявляет, что для нашей страны норма - это раздолбанные дороги,  отсутствие детских и мусорных площадок и т.д., иначе - это уже инициатива?  Дожили :(((
    08.11.2017 11:13
    0 | 3
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