В Тверской области три белоруса избили жителя поселка Пено

22 февраля 2017 года в поселке Пено на улице Парковая в подъезде своего дома 31-летний мужчина встретился с тремя гражданами Республики Беларусь, между ними завязался конфликт. Иностранцы избили жителя поселка, его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

За причинение тяжкого вреда здоровью 21-летнему, 23-летнему и 31-летнему уроженцам Белоруссии суд назначил от 5 лет до 5 лет 10 месяцев колонии строгого режима, сообщает прокуратура Тверской области