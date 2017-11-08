tvernews.ru
08 ноября Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери наезд на 80-летнего пешехода попал на камеру видеорегистратора

В Твери наезд на 80-летнего пешехода попал на камеру видеорегистратора - ТИА
08 Ноября 2017 10:05
Автор:

Фоторепортаж
Видео

7 ноября около 17 часов в Твери на Волоколамском проспекте 25-летняя женщина-водитель на «Chevrolet cruze» сбила 80-летнего мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Пешеход госпитализирован в городскую больницу скорой медицинской помощи.

Еще одно ДТП с участием пешехода произошло в этот же день в 7 утра на улице Большой в городе Бежецк Тверской области. 54-летний водитель на «Фольксваген пассат» сбил 59-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получил травмы и был госпитализирован в бежецкую ЦРБ.

Видео по теме

Есть новость? «WhatsApp» и «Viber» +7-920-150-1000
Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: дтп наезд на пешехода сбили пешехода наезд на пешеходном переходе переходил дорогу на красный
Смотрите также:
Комментарии (5)

  • Elena (http://vk.com/id266627938) 
    Chevrolet cruze на желтый ехала, думала успеть куда-то, теперь сама будет пешеходом
    08.11.2017 10:16
    6 | 0

  • bae99 
    Регик судак!
Или езжай или стой... 
Накуя дал шанс пешеходу?
    08.11.2017 10:39
    2 | 6

  • zxcvbnm 
    Дед - смертник. Девушка ехала на зеленый. Жаль обоих.
    08.11.2017 10:51
    0 | 6

  • hockey 
    Очень торопился дедок, успел. Очередное подтверждение того что старость и мудрость не всегда приходят вместе.
    08.11.2017 10:55
    1 | 5

  • TvereZ 
    тиа, почему вы не называете автолядь автолядью? Она почему-то "более равная"? )))
    08.11.2017 13:25
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Внезапно...

2017-11-06 12:29
150

Коммунальная авария, или Как в Твери один алкоголик оставил без воды многоквартирный дом

2017-11-07 09:58
58

За победы в соревнованиях тверские спортсмены получат премии от регионального Правительства

2017-11-07 20:08
51

9-летнего мальчика, сбежавшего из стоматологической поликлиники, нашли

2017-11-03 14:58
45

В Твери девушка на BMW столкнулась с автомобилем Mercedes-Benz и врезалась в дерево

2017-11-04 15:21
43

Приговорённый к пожизненному заключению: откровения убийцы девяти человек Сергея Егорова в эксклюзивном интервью ТИА

2017-11-02 10:50
38

" Вконтакте" распространяется интересная видеозапись про тверские маршрутки

2017-11-02 09:16
36

Смоленские гаишники, которые задержали прокурорского работника, получили за это судимость

2017-11-02 20:48
36

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100