В Твери наезд на 80-летнего пешехода попал на камеру видеорегистратора

7 ноября около 17 часов в Твери на Волоколамском проспекте 25-летняя женщина-водитель на «Chevrolet cruze» сбила 80-летнего мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Пешеход госпитализирован в городскую больницу скорой медицинской помощи.

Еще одно ДТП с участием пешехода произошло в этот же день в 7 утра на улице Большой в городе Бежецк Тверской области. 54-летний водитель на «Фольксваген пассат» сбил 59-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получил травмы и был госпитализирован в бежецкую ЦРБ.