В Твери идут плановые работы на сетях водоканала

8 ноября в Пролетарском районе меняют гидранты, в связи с чем с 9 до 12 часов планово отключены от холодного водоснабжения 950 частных жилых домов по улицам: Красного Октября, Стахановская, Новостроек, Колхозная, Жуковского, Речная, Сквозная. До 13 часов из-за ремонтных работ холодной воды не будет в 14 многоквартирных домах микрорайона «Юность» и средней школе №40.
Также в связи с ремонтом на сетях в течение дня возможны перебои с водоснабжением в посёлках Химинститута и Элеватор. Департамент ЖКХ администрации Твери контролирует работы. Перед ресурсоснабжающей компанией поставлена задача восстановить водоснабжение в домах в кратчайшие сроки.
Сообщает Управление информации администрации города Твери.
Комментарии (5)
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jazz-y
08.11.2017 10:16
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MikeH
08.11.2017 10:23
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jazz-y
08.11.2017 10:28
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Житель подземелья
08.11.2017 11:41
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MikeH
08.11.2017 11:43
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