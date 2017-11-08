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В Твери идут плановые работы на сетях водоканала

08 Ноября 2017 09:55
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8 ноября в Пролетарском районе меняют гидранты, в связи с чем с 9 до 12 часов планово отключены от холодного водоснабжения 950 частных жилых домов по улицам: Красного Октября, Стахановская, Новостроек, Колхозная, Жуковского, Речная, Сквозная. До 13 часов из-за ремонтных работ холодной воды не будет в 14 многоквартирных домах микрорайона «Юность» и средней школе №40.

Также в связи с ремонтом на сетях в течение дня возможны перебои с водоснабжением в посёлках Химинститута и Элеватор. Департамент ЖКХ администрации Твери контролирует работы. Перед ресурсоснабжающей компанией поставлена задача восстановить водоснабжение в домах в кратчайшие сроки.

Сообщает  Управление информации администрации города Твери.

 

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Метки: водоканал тверской водоканал отключение холодной воды
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Комментарии (5)

  • jazz-y 
    Настолько плановые, что на сайте Водоканала о половине из них нет никакой информации? 

К слову, у Водоканала есть "абсолютно бесполезное" (цитата из отзывов) приложение на гугл плей https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rosvodokanaltver.tvkclient , почему бы не сделать в нем пуш-уведомления о плановых/аварийных отключениях с привязкой к текущему положению пользователя?
    08.11.2017 10:16
    0 | 3

    • MikeH 
      Потому что для этого надо спецы и деньги, а у нас чаще всего руководствуются "и так сойдет..."
      08.11.2017 10:23
      0 | 2

      • jazz-y 
        Меня удивляет то, что им проще вбухать деньги в никому не нужный сервис онлайн-заявок, чем за те же (либо даже меньшие деньги) сделать то, что было бы реально полезно потребителям.

Кстати, если верить нумерации домов, то Красного Октября 145 + Стахановская 71 + Новостроек 60 + Колхозная 27 + Жуковского 48 + Речная 47 + Сквозная 50 = 448 домов. А в новости заявлено 950 домов. Т.е. им даже лень указывать полный перечень отключенных улиц.
        08.11.2017 10:28
        0 | 2

        • Житель подземелья 
          Вы просто малость неправильно представляете себе суровую действительность подобных организаций. Я много чего могу рассказать по этому поводу, в том числе как там выполняются планы и мероприятия по энергосбережению и прочие забавные моменты, но если вы с этим сталкивались, то должны знать сами.
И таки да, удобство потребителя (особенно бытового) для данных организаций не приоритет, если только на бумаге.
          08.11.2017 11:41
          0 | 2

        • MikeH 
          Там скорее всего типичная проблема - все ведется на бумажках, у кого-то в голове, иногда это действенная мера персонала против внезапного увольнения.
Чтобы сервис работал должен быть электронный документооборот или хотя бы один оператор который будет эти данные вводить. 
В общем, нормально-стандартные грабли при внедрении таких вещей: 
"- Ща денег заплачу и все будет круто! 
- Ой, а что, ее еще и поддерживать надо и данные вводить? 
- Ну вас всех нафиг, будем и дальше на бумажке, как раньше."
          08.11.2017 11:43
          0 | 0
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