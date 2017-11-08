В Твери идут плановые работы на сетях водоканала

8 ноября в Пролетарском районе меняют гидранты, в связи с чем с 9 до 12 часов планово отключены от холодного водоснабжения 950 частных жилых домов по улицам: Красного Октября, Стахановская, Новостроек, Колхозная, Жуковского, Речная, Сквозная. До 13 часов из-за ремонтных работ холодной воды не будет в 14 многоквартирных домах микрорайона «Юность» и средней школе №40.

Также в связи с ремонтом на сетях в течение дня возможны перебои с водоснабжением в посёлках Химинститута и Элеватор. Департамент ЖКХ администрации Твери контролирует работы. Перед ресурсоснабжающей компанией поставлена задача восстановить водоснабжение в домах в кратчайшие сроки.

Сообщает Управление информации администрации города Твери.