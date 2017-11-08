Международный фестиваль короткометражного кино и анимации METERS приглашает на кинопоказы

25 ноября, с 12:00 до 18:00, в тверской Школе искусств №1 им. М.П. Мусоргского состоится специальный кинопоказ сборников лучших фильмов фестиваля METERS, а также мастер-классы и лекции. Как говорят организаторы, проект Международного кинофестиваля, который существовал уже 8 лет, завершается. И таким образом тверичанам предлагают отпраздновать окончание фестиваля.

Зрители смогут увидеть 4 сборника лучших короткометражек за историю фестиваля. В программу войдут лучшие фильмы режиссеров Германии, Дании, Бразилии, Франции, Швейцарии, Чехии, Великобритании, США, Израиля, Эстонии, Китая, Украины, России и других стран.

Также в течение дня пройдут мастер-классы и лекции на самые разные темы. Подробная программа - в группе ВКонтакте.



Вход на лекции будет бесплатным.