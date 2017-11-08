В Тверской области полиция раскрыла угон автомобиля

В дежурную часть Лесного пункта полиции Удомельского районаТверской области обратился 50-летний местный житель, у которого угнали автомобиль «Ниссан», находившийся на территории пилорамы в деревне Лопатиха.

Полиции удалось оперативно раскрыть преступление: угонщика поймали, автомобиль изъяли и вернули владельцу. Как сообщает пресс-служба ведомства, преступником оказался неработающий 29-летний житель посёлка Рамешки. Свою вину угонщик признал, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.