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За 9 месяцев 2017 года поток трудовых мигрантов в Тверскую область снизился на 16,5%

08 Ноября 2017 09:12
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За 9 месяцев 2017 года в Тверскую область прибыло на 14,8% меньше иностранных граждан, чем в аналогичном периоде прошлого года. Приток трудовых мигрантов снизился на 16,5%. На эти показатели повлияли региональные меры по урегулированию миграционных процессов, а также активная работа контролирующих и правоохранительных структур.

- Нельзя допускать конкуренции мигрантов с местными жителями за рабочие места. Речь идет не только об общей безопасности, но и возможностях для развития граждан, молодежи, трудоустройстве, в первую очередь, коренного населения. Для предпринимателей должно стать правилом отдавать приоритет при подборе кадров местным жителям, - считает uубернатор Игорь Руденя.

Ключевая мера, принятая на уровне региона - увеличение стоимости патента на работу для иностранных граждан. С начала 2017 года допуск к трудоустройству на территории региона для мигрантов стал стоить 5 000 руб. До этого разрешение можно было приобрести за 3 500 руб. С 2018 года стоимость патента увеличится до 5194 руб. С такой законодательной инициативой выступило Правительство Тверской области.

В целом за 9 месяцев текущего года в регионе выдан 13 651 патент, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в бюджет области поступило более 430 млн руб. доходов от выдачи разрешений, что на 17,6% превышает прошлогодние показатели. Местные жители стали чаще замещать иностранных граждан в сфере строительства, торговле, сельском хозяйстве.

Также в тверском регионе с начала года введен запрет на использование труда мигрантов по 22 видам деятельности. Кроме того, в апреле этого года Президент РФ Владимир Путин поддержал предложения Тверской области по ужесточению ответственности за фиктивную постановку на учет трудовых мигрантов.

В настоящее время ведется работа по созданию в регионе нового миграционного центра, где граждане иностранных государств, прибывшие на работу в регион, смогут получить все необходимые услуги от подачи документов до получения разрешений. Планируется, что это будет быстровозводимое модульное одноэтажное помещение, расположенное за пределами города. Центр будет рассчитан на 150-170 посещений в сутки, сообщает правительство Тверской области

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Метки: поток трудовых мигрантов тверская область
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Комментарии (6)

  • hell 
    Закрыть нафик вообще это "прибытие", тогда и конкуренции не будет... хотя... поздно уже...
    08.11.2017 09:29
    0 | 5

    • kudimov 
      А "отбытие" растет хоть?
      08.11.2017 09:36
      0 | 7

      • hell 
        По моим данным(ограниченный объем), временная регистрация иностранцев только растет по кол-ву новых, либо продлевается...)
        08.11.2017 09:46
        0 | 3

  • леха мамонтов 
    очередное ВРАНЬЕ
    08.11.2017 09:59
    0 | 3

  • abeltv 
    Действия властей Тверской области практически не повлияло на этот процесс, а повлияло только обнищание нас с вами - нет денег - нет работы для мигрантов - это аксиома...
    08.11.2017 10:24
    0 | 1

  • Житель подземелья 
    То есть вместо мигрантов, вкалывавших за копейки, теперь за эти же копейки вкалывают местные? Зачет, безработица снижается, а то, что на это выжить нельзя - так статистика для начальства - наше все, а народ, что народ, перебьется, не впервой.
    08.11.2017 11:01
    0 | 1
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