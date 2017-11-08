За 9 месяцев 2017 года поток трудовых мигрантов в Тверскую область снизился на 16,5%

За 9 месяцев 2017 года в Тверскую область прибыло на 14,8% меньше иностранных граждан, чем в аналогичном периоде прошлого года. Приток трудовых мигрантов снизился на 16,5%. На эти показатели повлияли региональные меры по урегулированию миграционных процессов, а также активная работа контролирующих и правоохранительных структур.

- Нельзя допускать конкуренции мигрантов с местными жителями за рабочие места. Речь идет не только об общей безопасности, но и возможностях для развития граждан, молодежи, трудоустройстве, в первую очередь, коренного населения. Для предпринимателей должно стать правилом отдавать приоритет при подборе кадров местным жителям, - считает uубернатор Игорь Руденя.

Ключевая мера, принятая на уровне региона - увеличение стоимости патента на работу для иностранных граждан. С начала 2017 года допуск к трудоустройству на территории региона для мигрантов стал стоить 5 000 руб. До этого разрешение можно было приобрести за 3 500 руб. С 2018 года стоимость патента увеличится до 5194 руб. С такой законодательной инициативой выступило Правительство Тверской области.

В целом за 9 месяцев текущего года в регионе выдан 13 651 патент, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в бюджет области поступило более 430 млн руб. доходов от выдачи разрешений, что на 17,6% превышает прошлогодние показатели. Местные жители стали чаще замещать иностранных граждан в сфере строительства, торговле, сельском хозяйстве.

Также в тверском регионе с начала года введен запрет на использование труда мигрантов по 22 видам деятельности. Кроме того, в апреле этого года Президент РФ Владимир Путин поддержал предложения Тверской области по ужесточению ответственности за фиктивную постановку на учет трудовых мигрантов.

В настоящее время ведется работа по созданию в регионе нового миграционного центра, где граждане иностранных государств, прибывшие на работу в регион, смогут получить все необходимые услуги от подачи документов до получения разрешений. Планируется, что это будет быстровозводимое модульное одноэтажное помещение, расположенное за пределами города. Центр будет рассчитан на 150-170 посещений в сутки, сообщает правительство Тверской области