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В Твери на акции "Тверь, Засветись" пешеходам раздадут световозвращатели

08 Ноября 2017 08:58
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9 ноября в Твери вновь пройдет акция «Тверь, Засветись!». Яркий флешмоб по популяризации использования  световозвращающих элементов начнется в 18.00 на площадке у памятника Г.К.Жукову, напротив здания академии ВКО.

В танцевальной части акции примут участие кадеты спецкласса ГИБДД МОУ СОШ №16, курсанты общественно-патриотического отряда «ОПЛОТ» и другие. Всем участникам акции подарят световозвращатели, которые помогут выделиться среди "темных" пешеходов, а, значит, пешеход будет заметен на дороге в темное время суток.

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Метки: световозвращатели
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Комментарии (16)

  • hockey 
    Молодцы, вот это полезное дело! Надо бы еще в городе пару-тройку рекламных щитов по теме сделать и плакаты поклеить в общественном транспорте.
    08.11.2017 09:08
    4 | 4

  • BARBAdos 
    В танцевальной части акции примут участие кадеты спецкласса ГИБДД МОУ СОШ №16, курсанты общественно-патриотического отряда «ОПЛОТ» и другие./////////

чет не понял, кадеты-менты и курсанты-потреоты танцульками что ли занимаются на своих сходках? интересно какой стайл, неужто тверк?
    08.11.2017 09:18
    0 | 7

    • hell 
      опередили, сама ржу сижу...))) а кому еще в танцах то пендрить, как не кадетам и курсантам...)))
      08.11.2017 09:26
      0 | 5

      • horton 
        А я даже представила: танцуют все такие светоотражателями облепленные )
        08.11.2017 09:32
        4 | 2

      • BARBAdos 
        танцы патриотов))
        Прикрепленные изображения:
        08.11.2017 09:39
        1 | 4

    • Бертран 
      Наши сотрудники ГИБДД, люди всесторонне развитые, культурные и интеллигентные. Могут петь, танцевать, играть на инструментах и красиво ухаживать за дамами.
      08.11.2017 09:57
      3 | 4

      • BARBAdos 
        ясен перец, там одни таланты. Вот теперь кадетам свое "мастерство" передают... Но до убойного отдела им еще пахать и пахать...
        Прикрепленные видео:
        Прикрепленное видео
        08.11.2017 10:19
        0 | 3

      • SuGrob 
        Да уж, всё умеют кроме службы
        08.11.2017 10:38
        2 | 1

      • MEHT 
        И многое другое...
        08.11.2017 10:43
        0 | 1

  • Йожик Малафей 
    злые вы...
    08.11.2017 09:52
    0 | 7

  • abeltv 
    Вместо того, чтобы заниматься организацией дорожного движения, а именно пешеходных переходов не с желтыми мигающими фонарями, а с нормальными светофорами с кнопками вызова для пешеходов они в тёмное время суток (18.00) будут в темноте танцы показывать (наверное со светоотражателями) и призывать надевать на одежду светоотражатели.
Сама идея светоотражателей конечно очень хорошая, но не в городе, а за городом на неосвещённых участках дорог. 
А в городе желательно свет включать вовремя - а то включают только тогда, когда на улице уже сплошная темень - экономят наверное - на безопасности дорожного движения.....
    08.11.2017 10:31
    2 | 0

    • BARBAdos 
      в городе действительно с освещением проблемы, включают его поздно (когда уже реально темно) или вообще не включают. Зато здание администрации области светит как люстра...
      08.11.2017 10:36
      2 | 0

      • abeltv 
        Так это же администрация - если бы эти здания не светились, то наверное все подумали, что власть спит..... (шутка, основанная на реальных событиях......)
        08.11.2017 10:39
        1 | 0

    • TvereZ 
      Вместо знаков  с мигалками  разместить кадетов и курсантов, облепленных светоотражателями. Водители будут останавливаться для посмотреть, как они пляшут => безопасность движения повысится )))
      08.11.2017 13:31
      0 | 1

  • Житель подземелья 
    Лучше бы переходы освещали и светофоры по вызову устанавливали. А всякую фигню (может и полезную) надо продвигать другими путями.
    08.11.2017 10:42
    2 | 1

  • hockey 
    проводят акцию со светоотражателями - занимаются не своим делом, поставят светофор по требованию - создают пробки, сделают мигающий знак пешеходного перехода - пилят деньги, машина задавит пешехода - водители охренели гоняют, построят развязку - не так и не там итд итп Вам что не делается все плохо, вот посидеть за компом и обосрать всё и вся, вот это ЗБС.
    08.11.2017 10:51
    3 | 0
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