В Твери на акции "Тверь, Засветись" пешеходам раздадут световозвращатели

9 ноября в Твери вновь пройдет акция «Тверь, Засветись!». Яркий флешмоб по популяризации использования световозвращающих элементов начнется в 18.00 на площадке у памятника Г.К.Жукову, напротив здания академии ВКО.

В танцевальной части акции примут участие кадеты спецкласса ГИБДД МОУ СОШ №16, курсанты общественно-патриотического отряда «ОПЛОТ» и другие. Всем участникам акции подарят световозвращатели, которые помогут выделиться среди "темных" пешеходов, а, значит, пешеход будет заметен на дороге в темное время суток.