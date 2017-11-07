За победы в соревнованиях тверские спортсмены получат премии от регионального Правительства

67 тренеров и 207 спортсменов Тверской области, в том числе, с инвалидностью, получат единовременное денежное вознаграждение за особые достижения на соревнованиях, прошедших в 2016 году. Вопрос о распределении средств вошёл в повестку дня заседания Правительства региона 7 ноября.
Всего на эти цели в бюджете региона заложено около 3,3 миллиона рублей. По числу призёров лидируют гребля на байдарках и каноэ, в том числе лодках «Дракон», джиу-джитсу, а также дзюдо и хоккей среди спортсменов с нарушениями слуха.
Единовременное денежное вознаграждение назначается ежегодно спортсменам Верхневолжья за призовые места в первенствах, кубках, на чемпионатах России, Европы, мира, Олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских играх в индивидуальной программе и командных дисциплинах. Размеры выплат — от 2,7 тыс. рублей до 600 тыс. рублей в зависимости от уровня соревнований, достоинства и количества полученных наград, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области
Комментарии (44)
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