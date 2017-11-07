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За победы в соревнованиях тверские спортсмены получат премии от регионального Правительства

07 Ноября 2017 20:08
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67 тренеров и 207 спортсменов Тверской области, в том числе, с инвалидностью, получат единовременное денежное вознаграждение за особые достижения на соревнованиях, прошедших в 2016 году. Вопрос о распределении средств вошёл в повестку дня заседания Правительства региона 7 ноября. 

Всего на эти цели в бюджете региона заложено около 3,3 миллиона рублей. По числу призёров лидируют гребля на байдарках и каноэ, в том числе лодках «Дракон», джиу-джитсу, а также дзюдо и хоккей среди спортсменов с нарушениями слуха.

Единовременное денежное вознаграждение назначается ежегодно спортсменам Верхневолжья за призовые места в первенствах, кубках, на чемпионатах России, Европы, мира, Олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских играх в индивидуальной программе и командных дисциплинах. Размеры выплат — от 2,7 тыс. рублей до 600 тыс. рублей в зависимости от уровня соревнований, достоинства и количества полученных наград, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области

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Метки: премии спортсменам
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Комментарии (44)

  • Добрый крот 
    Онанимка.
Уважаемая редакция! Я понимаю, что писать тускло-пыльные "вести с полей" от губернатора вас обязывают, извините, вам рекомендуют). Но! Неужели в такой знаменательный день ни в Твери, ни в райцентрах не нашлось ни одной "капсулы времени" с обращением от ноября 1967 года? Ведь это так трогательно, интересно и просто здорово, прочесть написанное 50 лет тому назад! Может быть постараетесь и сделаете новость на эту тему? А ещё интереснее было бы найти тех, кто писал эти "письма потомкам", поговорить с ними и т.п. Уверен, это было бы по-настоящему увлекательное журналистское "расследование". С надеждой, Доброжелатель.)
    07.11.2017 21:08
    2 | 5

    • kudimov 
      Здрассссье, я "капсула времени", я тоже 1967 г.р. Что Вам рассказать, Добрейший?) Рассказать куда делся Пролетарий? Не знаю.
      07.11.2017 21:20
      0 | 5

      • Добрый крот 
        Вы, Кудимов, не капсула времени, а пенёк, от времени рассыпающийся на атомы.))
        07.11.2017 21:23
        2 | 2

        • kudimov 
          Ноу, я крепчайший мужчина, в расцвете лет) Чего не скажешь о Вас, сударь)
          07.11.2017 21:31
          0 | 3

          • Добрый крот 
            Да,да...Крепчайший, но в маразме.))) С праздником, товарищ Кудимов!
            Прикрепленные видео:
            Вышли мы все из народа!
            07.11.2017 21:35
            2 | 0

            • horton 
              Что-то сегодня никто даже НН по теме не написал... Не поздравил местных старожилов )
              07.11.2017 21:46
              0 | 1

              • opro_s 
                эффективным менеджерам по продажам трусов не до этого. вон там одна помыться не может и детей сопливых помыть
                07.11.2017 21:47
                2 | 2

      • Proletary 
        Да здесь я. Уезжал к друзьям в деревню.
        07.11.2017 21:47
        0 | 4

        • Добрый крот 
          Пролетарий, 200 % путинских уже выдают?)
          07.11.2017 21:54
          0 | 2

        • opro_s 
          могли бы хотя бы редакцию и кудимого предупредить)
          07.11.2017 22:09
          0 | 1

  • opro_s 
    все каналы на центральном ТВ забиты сирией (как там бравые путиноиды бомбят, разминируют, помогают). 
не забыв про невротЙэбаться крутое оружие, не имеющее аналогов в галактике 
каклы в новостях не отстают. 
далее про как все хорошо в стране с каждым днем
под завершение новостей о победах в 2018 году, врагах из антидопингового комитета 
и погода под шербурские зонтики
страна живет своими победами 
ура!!!
    Прикрепленные видео:
    Прикрепленное видео
    07.11.2017 21:24
    1 | 4

    • Добрый крот 
      Тожа "Ностальгию" смотрите? Сейчас транслируют ноябрьские парады в СССР. В столицах союзных республик. Товарищи Рашидов, Щербицкий, Машеров, Кунаев, Шеварднадзе, Гришкявичюс, Бодюл и пр. товарищи, приветствуют трудящихся с высоких трибун!
      07.11.2017 21:31
      0 | 0

      • opro_s 
        киньте ссылочку. не могу найти( 
да и кудимову будет любопытно
        07.11.2017 21:38
        0 | 0

        • Добрый крот 
          Я по телику зырю.) Канал "Ностальгия".
          07.11.2017 21:40
          0 | 2

          • opro_s 
            интересно у кудимова есть телек? 
кудимов наливай) 
если была традиция делать капсулу времени к 100 Октября, может быть одну капсулу вскрыть, а в место нее положить капсулу с кудимовым. 
вскроют его на 200 лет Октября...
            07.11.2017 21:46
            0 | 0

  • kudimov 
    Крот, мне кажется , если Вас сейчас приодеть в пальтишко драповое и шапку-пилотку из каракуля, то вполне сойдете за партийного функционера того времени. И возраст соответствующий)) Первый секретарь Марийской АССР)))
    07.11.2017 21:48
    0 | 2

    • opro_s 
      эта шапка называлась пирожок!!!
67 года, а не знал.
или забыл))
      07.11.2017 21:50
      0 | 0

      • kudimov 
        Не знал, у меня не было такой)
        07.11.2017 21:53
        0 | 2

        • opro_s 
          ать, у меня лунохода не было, но я же знаю, что это такое))
          07.11.2017 21:55
          0 | 4

    • Добрый крот 
      Шапка называлась "пирожок", Кудимов.) У Вас не тока с "этим" хреново, но и памятью.
      Прикрепленные изображения:
      07.11.2017 21:52
      0 | 1

      • kudimov 
        Этот мир так запутан и сложен
Что нельзя на словах передать
Он-низм Ваш хронический может
От таких пирожков пострадать.))
        07.11.2017 21:57
        2 | 3

        • opro_s 
          телека нет. налить не чего. пирожка не было. скучный ты человек, кудимов.
          07.11.2017 22:02
          1 | 0

        • Добрый крот 
          Сами поняли, что наваяли, "Виктор Хара"?) Кстати, у меня хранится пилотка с кисточкой, типа "испанская". Я в ней на все демонстрации ходил с родителями, а позже носил в стройотряде. Как новая, иногда надеваю.)
          07.11.2017 22:03
          0 | 0

          • opro_s 
            эта такая вязанная?
петушок называлась)
            07.11.2017 22:08
            0 | 0

          • kudimov 
            Сфоткайте) Можно на чайнике или на мячике.
            07.11.2017 22:08
            0 | 0

            • opro_s 
              ....
              Прикрепленные изображения:
              07.11.2017 22:12
              0 | 0

            • Добрый крот 
              Ей около 50-ти лет от роду.)
              Прикрепленные изображения:
              07.11.2017 22:14
              0 | 3

              • horton 
                У Вас и леопёрд тожа как новый )
                07.11.2017 22:19
                0 | 2

                • Добрый крот 
                  Это мамина тигра. Память.
                  07.11.2017 22:20
                  0 | 1

              • opro_s 
                нам такие в пионерлагере выдавали 

кудимов, а тебе есть что показать?
кроме твоего вялого капсулы времени)))
                07.11.2017 22:20
                0 | 1

                • horton 
                  У меня такая была. Бабушка сшила. А кисточку я сама сделала )))
                  Прикрепленные изображения:
                  07.11.2017 22:24
                  0 | 0

                  • Добрый крот 
                    No pasarаn, тов. Хортон!
                    07.11.2017 22:26
                    0 | 2

                  • opro_s 
                    пилотка с кисточкой)) 
я ожидал от этого фото большего) 


El pueblo unido jamas sera vencido
                    Прикрепленные изображения:
                    07.11.2017 22:27
                    1 | 0

                    • horton 
                      Что ж Вы так )
                      07.11.2017 22:28
                      0 | 0

                      • opro_s 
                        что я так что?)))
                        07.11.2017 22:31
                        0 | 0

                        • horton 
                          То Вы так то )))
                          07.11.2017 22:35
                          0 | 0

                          • opro_s 
                            кисточку стричь иногда надо))
                            07.11.2017 22:38
                            0 | 0

              • kudimov 
                Кроту
Посещал в Казани "Музей советского детства". Ностальжи. Кстати Ваша пилотка вполне бы вписалась в формат музея)
                07.11.2017 22:26
                0 | 1

                • Добрый крот 
                  Опять Крот со компания zаsrali правительственную тему! ) Что скажут на Советской? Батюшки-светы и святые угодники!
                  07.11.2017 22:29
                  0 | 2

                  • horton 
                    Молодцы спортсмены и их тренеры... и тренерА тоже)))
                    07.11.2017 22:37
                    0 | 0

                    • Добрый крот 
                      Неправильно. Губернатор-самый молодцовый молодец! Или мОлодец...) Можа мне таперича мядаль каку дадут. Или орден сразу.)
                      07.11.2017 22:41
                      0 | 0

                      • horton 
                        Просите сразу премию! )
                        07.11.2017 22:45
                        0 | 1

                    • kudimov 
                      Поздно.) Не искупит это Вашей вины))
                      07.11.2017 22:41
                      0 | 0

                      • Добрый крот 
                        Я один к стенке не встану! Всех за собой утяну! ) Ужо заюлите, аки гадюки на вилАх!
                        07.11.2017 22:46
                        0 | 1
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