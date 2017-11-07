Дома культуры в районах Тверской области получат более 40 млн.рублей на развитие

Более 41,5 млн рублей в 2017 году направлено на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры Тверской области. 30.6 млн.рублей дал федеральный бюджет, 3.4 млн.рублей – региональный. Получателями субсидии стали 45 муниципалитетов Тверской области.

По итогам проведенных конкурсов сложилась экономия в размере 7,5 млн рублей. Эти деньги также направят учреждениям культуры в 20 муниципальных образованиях области для покупки специализированного оборудования, сценических костюмов, музыкальных инструментов, мебели, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области