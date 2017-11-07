tvernews.ru
08 ноября Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Дома культуры в районах Тверской области получат более 40 млн.рублей на развитие

07 Ноября 2017 19:12
Автор:

Более 41,5 млн рублей в 2017 году направлено на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры Тверской области. 30.6 млн.рублей дал федеральный бюджет, 3.4 млн.рублей – региональный. Получателями субсидии стали 45 муниципалитетов Тверской области.

По итогам проведенных конкурсов сложилась экономия в размере 7,5 млн рублей. Эти деньги также направят учреждениям культуры в 20 муниципальных образованиях области для покупки специализированного оборудования, сценических костюмов, музыкальных инструментов, мебели, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области

Есть новость? «WhatsApp» и «Viber» +7-920-150-1000
Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: дома культуры субсидия на развития домов культуры
Смотрите также:
Комментарии (2)

  • Бегемот 
    А потом посадят очередных Фроберов,Россия во всей красе
    07.11.2017 22:14
    0 | 1

  • ДеД 
    Интересно, а что такое нынче "Дом культуры"?
Не вдаваясь в далёкие года, на моей памяти эти очаги "сов-культ-полит-просвещения"  из "Клуб" превратились в "Дом культуры". (Наверное, при молодом Брежневе).
----------------------
Так что же сейчас из себя представляют эти светочи культуры?
    07.11.2017 23:39
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Внезапно...

2017-11-06 12:29
148

Коммунальная авария, или Как в Твери один алкоголик оставил без воды многоквартирный дом

2017-11-07 09:58
57

9-летнего мальчика, сбежавшего из стоматологической поликлиники, нашли

2017-11-03 14:58
45

За победы в соревнованиях тверские спортсмены получат премии от регионального Правительства

2017-11-07 20:08
44

В Твери девушка на BMW столкнулась с автомобилем Mercedes-Benz и врезалась в дерево

2017-11-04 15:21
43

Приговорённый к пожизненному заключению: откровения убийцы девяти человек Сергея Егорова в эксклюзивном интервью ТИА

2017-11-02 10:50
38

Как я чуть не попала в сводку ДТП, или Утренняя история про водятлов на летней резине

2017-11-01 09:35
36

Смоленские гаишники, которые задержали прокурорского работника, получили за это судимость

2017-11-02 20:48
36

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100