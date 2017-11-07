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В Твери отметили День воинской славы

В Твери отметили День воинской славы - ТИА
07 Ноября 2017 18:58
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Фоторепортаж

В течение года среди праздничных дат и значимых событий для нашей страны отмечают 17 Дней воинской славы. Каждый из них посвящён решающему событию в военной истории России. Сразу несколько памятных дат посвящены самым значимым победам советской армии в Великой Отечественной войне: день полного освобождения Ленинграда, битва под Сталинградом, начало контрнаступления в битве под Москвой.

Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года по его значению приравнивают к важным военным операциям. Линия фронта находилась всего в нескольких десятках километров от столицы, многие солдаты и офицеры прямо с Красной площади уходили на войну. Проведение парада в таких условиях подняло дух армии и стало переломным событием.

В Твери День воинской славы 7 ноября отмечают последние шесть лет. В этом году торжественные мероприятия прошли на площади имени маршала Г.К. Жукова. Они начались с посвящения учеников СОШ №15 в ряды юнармейцев и возложения цветов к памятнику полководца.

Кульминацией стало проведение парада, в котором приняли участие студенты Суворовского военного училища, школьники и члены общественных организаций, сообщает Управление информации Администрации города Твери

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Метки: День воинской славы
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Комментарии (6)

  • Nabludatel 
    А школьники должны знать, что парад на Красной площади 7 ноября 1941 года был посвящен 24 годовщине Октябрьской революции.
    07.11.2017 19:16
    2 | 4

    • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
      Древний прием идеологической борьбы. 
25го декабря в Римской империи праздновали Сол Инвиктус, древние греки чествовали Диониса, индусы- Кришну, египтяне- Осириса... и т.д. Каждая новая религия приватизировала основные праздники у старой. 
Сейчас тем же самым занимается идеология. 
Ничего нового.
      07.11.2017 19:40
      1 | 4

  • opro_s 
    почти каждому поколению срут в моск с удвоенным усердием
    07.11.2017 19:44
    1 | 5

  • kudimov 
    Видел сегодня утром, как желающие по привычке повернуть с Волоколамки на Жигарева натыкались на "кирпич", машину ГАИ и очень угрюмого гаишника. Резко выключали поворотник и двигались далее.
    07.11.2017 19:55
    0 | 1

  • Partisan 
    С днем Великой Октябрьской революции, товарищи! Если надо, повторим ...
    07.11.2017 20:29
    1 | 5

    • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
      Конечно, повторим. Ну, еще по одной за годовщину! И конфеткой "Ильич" закусим.
      07.11.2017 21:04
      2 | 3
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