В Твери отметили День воинской славы

В течение года среди праздничных дат и значимых событий для нашей страны отмечают 17 Дней воинской славы. Каждый из них посвящён решающему событию в военной истории России. Сразу несколько памятных дат посвящены самым значимым победам советской армии в Великой Отечественной войне: день полного освобождения Ленинграда, битва под Сталинградом, начало контрнаступления в битве под Москвой.

Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года по его значению приравнивают к важным военным операциям. Линия фронта находилась всего в нескольких десятках километров от столицы, многие солдаты и офицеры прямо с Красной площади уходили на войну. Проведение парада в таких условиях подняло дух армии и стало переломным событием.

В Твери День воинской славы 7 ноября отмечают последние шесть лет. В этом году торжественные мероприятия прошли на площади имени маршала Г.К. Жукова. Они начались с посвящения учеников СОШ №15 в ряды юнармейцев и возложения цветов к памятнику полководца.

Кульминацией стало проведение парада, в котором приняли участие студенты Суворовского военного училища, школьники и члены общественных организаций, сообщает Управление информации Администрации города Твери