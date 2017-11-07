Работы тверских детей победили в международном конкурсе рисунков "Белая ворона"

Подведены итоги международной выставки-конкурса работ юных художников «Белая ворона». Участников конкурса принимал город Саратов. Все четыре работы, представленные воспитанниками детской Образцовой изостудии «Соцветие» тверского областного Дворца культуры «Пролетарка», завоевали заслуженные награды.

В «Белой вороне» приняли участие дети из Армении, Греции, Италии, Индонезии, Казахстана, Украины и России. За город Тверь выступали представители ИЗО-студии «Соцветие» ТОДК «Пролетарка», которой вот уже 15 лет руководит опытнейший воспитатель и художник, выпускница «Венециановки» и Московского гуманитарно-экономического института по профессии «психология» Надежда Архипова.

Одними из тем творческого конкурса были: « Путешествие длиною в жизнь. К 100-летию ЗАГС в России» , «Свадьба будущего», «Семейный альбом». Жюри конкурса в составе 18 человек рассмотрело 725 работ из 6 стран и 50 регионов России и определило победителей. Четыре из них, представленные юными художниками Твери, были отмечены высокими наградами.

Жюри конкурса «Белая ворона» в составе народных и заслуженных художников, дизайнеров и архитекторов, педагогов и музейных работников отметило рисунок «Свадьба моих родителей» 5-летней Михаль Даян. Насыщенный по колориту, на самом деле он передает то эмоциональное состояние радости, которое царит в этой творческой семье. Работа была удостоена звания Лауреата 3 степени.

Помечтать о красивой свадьбе, придумать образ блистательной невесты удалось и 6-летней Марие Ивановой. Именно ее работа «Моя будущая свадьба» также - Лауреат 3 степени престижного конкурса.

Дипломанткой Международной выставки – конкурса в средней возрастной категории 8-11 лет стала Татьяна Четверкина с рисунком « Межгалактическая свадьба 2117 года». А 12-летней Ольге Кропачевой удачу и Диплом принесли «Мечты о свадьбе будущего».

Не обошло вниманием взыскательное жюри и руководителя Образцовой ИЗО-студии «Соцветие» Надежду Архипову, отметив ее Дипломом за высокий уровень подготовки Лауреатов конкурса.

Рисунки – призеры юных художников Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка» с 20 ноября по 6 декабря будут экспонироваться на итоговой выставке в Центре поддержки одаренных детей г.Самары, и затем изданы в каталоге работ участников.