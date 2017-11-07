В Твери 15 иностранцев поклялись быть верными России

Торжественная церемония принятия присяги гражданина Российской Федерации иностранными гражданами прошла 7 ноября в здании администрации Пролетарского района Твери.

15 выходцев из Украины, Узбекистана, Белоруссии и Казахстана поклялись соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества, защищать свободу и независимость страны, быть верными России, уважать ее культуру, историю и традиции.

Ранее иностранные граждане получали российское гражданство без принятия присяги, однако с 1 сентября после вступления в силу изменений в Федеральном законе «О гражданстве РФ» присяга стала обязательной для всех, кроме несовершеннолетних и недееспособных лиц, сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области