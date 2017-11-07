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В Твери 15 иностранцев поклялись быть верными России

В Твери 15 иностранцев поклялись быть верными России - ТИА
07 Ноября 2017 17:10
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Фоторепортаж
Видео

Торжественная церемония принятия присяги гражданина Российской Федерации иностранными гражданами прошла 7 ноября в здании администрации Пролетарского района Твери.

15 выходцев из Украины, Узбекистана, Белоруссии  и Казахстана поклялись соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества, защищать свободу и независимость страны, быть верными России, уважать ее культуру, историю и традиции.

Ранее иностранные граждане получали российское гражданство без принятия присяги, однако с 1 сентября после вступления в силу изменений в Федеральном законе «О гражданстве РФ» присяга стала обязательной для всех, кроме несовершеннолетних и недееспособных лиц, сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области

Видео по теме

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Метки: принесение присяги иностранцы поклялись быть верными россии присяга гражданина россии
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Комментарии (1)

  • Добрый крот 
    Где выходцы из США, Германии, Швейцарии и прочих недоразвитых стран?
    07.11.2017 17:28
    0 | 3
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