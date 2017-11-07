На новой мебельной фабрике в Торопце изготовлена первая продукция

Компания «Феликс» специализируется на производстве офисной и гостиничной мебели. Фабрика в Торопце станет крупнейшим производством компании.

Первые изделия, изготовленные в Торопце, уже поступили на склад: это стеллажи, гардеробы, тумбы, столы. Мебель с новой фабрики будет направлена заказчикам в Москву. Инвестор также намерен поставлять продукцию из Тверской области в страны дальнего и ближнего зарубежья.

Строительство крупнейшей мебельной фабрики ведется в рамках программы поддержки развития малого и среднего бизнеса, реализуемой региональным Правительством. Объем инвестиций составляет более 1 млрд. рублей.

Планируется, что на фабрике будет выпускаться от 50 до 60 тысяч изделий в месяц. Процесс изготовления корпусной мебели будет полностью автоматизирован. Поточная линия обеспечит движение и обработку деталей от распила до упаковки. Производство одной детали займет не более 7-8 секунд. В перспективе на фабрике в Торопце будут освоены все виды продукции – от экономичных моделей до эксклюзивной мебели.

Официальное открытие фабрики запланировано на декабрь 2017 года.

Компания «Феликс» – крупнейший производитель и поставщик офисной мебели в России. В состав холдинга входят две фабрики по выпуску офисной и гостиничной мебели, деревообрабатывающий комбинат в Жарковском районе Тверской области. У компании есть современный складской комплекс общей площадью более 30 тыс. кв. м, действуют 68 фирменных салонов по продаже мебели в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, а также в Казахстане, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области