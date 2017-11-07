Почти 100 миллионов потратят на лекарства больным диабетом, онкологией, астмой и строительство ФАПов

Финансирование государственной программы «Здравоохранение Тверской области» на 2017 год увеличено больше чем на 99,2 миллиона рублей и составит свыше 10,5 миллиардов.

Дополнительные средства будут направлены на улучшение лекарственного обеспечения, а также закупку и установку 16-ти новых фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности в 11 районах. Принято решение о замене старых ФАПов современными модульными конструкциями.

На развитие сети модульных ФАПов на территории Верхневолжья заложено 66,2 млн рублей из регионального бюджета. В Кимрском и Старицком районах быстровозводимые конструкции уже установлены. В Зубцовском,Торжокском, Фировском, Бежецком, Бологовском, Нелидовском, Калининском, Конаковском и Лесном районах подготовлены площадки для их размещения.

Проект реализуется при участии ржевского предприятия «Электромеханика». Предусмотрена возможность установки 4 видов ФАПов: с жилым и нежилым модулем для территорий с численностью населения до и более 800 человек.

33 миллиона по линии здравоохранения дополнительно предоставлены из федеральной казны. В частности, это позволит приобрести жизненно необходимые лекарства для людей с сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, бронхиальной астмой.

Кроме того, на территории Верхневолжья внедрена единая информационная система, которая позволяет обеспечивать получение лекарств в минимальные сроки, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.