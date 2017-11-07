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Почти 100 миллионов потратят на лекарства больным диабетом, онкологией, астмой и строительство ФАПов

07 Ноября 2017 16:32
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Финансирование государственной программы «Здравоохранение Тверской области» на 2017 год увеличено больше чем на 99,2 миллиона рублей и составит свыше 10,5 миллиардов. 

Дополнительные средства будут направлены на улучшение лекарственного обеспечения, а также закупку и установку 16-ти новых фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности в 11 районах. Принято решение о замене старых ФАПов современными модульными конструкциями. 

На развитие сети модульных ФАПов на территории Верхневолжья заложено 66,2 млн рублей из регионального бюджета. В Кимрском и Старицком районах быстровозводимые конструкции уже установлены. В Зубцовском,Торжокском, Фировском, Бежецком, Бологовском, Нелидовском, Калининском, Конаковском и Лесном районах подготовлены площадки для их размещения.

Проект реализуется при участии ржевского предприятия «Электромеханика». Предусмотрена возможность установки 4 видов ФАПов: с жилым и нежилым модулем для территорий с численностью населения до и более 800 человек.

33 миллиона по линии здравоохранения дополнительно предоставлены из федеральной казны. В частности, это позволит приобрести жизненно необходимые лекарства для людей с сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, бронхиальной астмой.

Кроме того, на территории Верхневолжья внедрена единая информационная система, которая позволяет обеспечивать получение лекарств в минимальные сроки, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. 

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Метки: правительство тверской области медицина в твери здравоохранение в твери деньги на лекарства больным губернатор тверской области
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Комментарии (2)

  • MikeH 
    А тем временем больная ДЦП девушка из Твери собирает в соцсетях деньги на миорелаксант. Так кто врет - она или администрация?

https://vk.com/wall-155625950_7

Просьба откликнуться кто может по следующей теме: 
Ольге - поэту группы "Больше чем один" и просто Человеку поставлен с рождения диагноз - ДЦП. К сожалению, медицинские организации Твери не закупили препарат на второе полугодие 2017 года, снимающий спазмы в спине. Просьба не оставаться равнодушными и сколько кто может направить денежные средства на карту Сбербанка 639002639008556092, название препарата "Диспорт" нужно 2 флакона 500мг. Стоимость одного флакона-порядка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными!

ПРОСТО ПОЭТ O.C.Zelek

*** 
По улицам моим ходила осень, 
Лаская нежно серые дома. 
Я знала, что она меня не спросит, 
Не спросит, почему же я одна. 
И сновиденья яркие и злые 
Рождались в безмятежной темноте. 
А осень свои перья золотые 
Раскинула в девичей простоте. 
Одна. Одна. И голос одинокий 
Пронзил стрелою звука тишину. 
И свет луны таинственный и строгий 
Скользнул по листьям, словно по руну. 
И сказочный мираж и всё, что вечно, 
Слились в единый миг, в единый вздох. 
И на пути полуночном и млечном 
Горит звезда для страждущих волхвов. 
Я заблудилась в знаках зодиака – 
В ветвях запутались Стрелец и Водолей. 
И словно груда золота из мрака 
Влечёт к себе листва пустых аллей. 
Да, осень мы с тобою одиноки! 
Мы выбрали с тобой не тот сезон. 
Не забывай мои простые строки. 
Мы плакали с тобой одной слезой.
    07.11.2017 17:27
    0 | 0

    • Добрый крот 
      При наличии группы инвалидности и показаний "Диспорт" выдаётся льготно, то есть, даром для страждущего. А с другой стороны, это не экстренная помощь, не неотложная, не помрёт. Закупят-выдадут. Вечно у нас любят в панику впадать и с рукой протянутой по миру иттить...
      07.11.2017 17:34
      0 | 0
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