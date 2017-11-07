Врачи разрешили Маре Багдасарян ездить за рулем

В минувшие выходные в Москве полицейские опять задержали стритрейсершу Мару Багдасарян. В последний год девушка получила всероссийскую известность благодаря череде громких скандалов с ее участием. В конце концов суд в марте этого года фактически бессрочно приостановил действие ее водительских прав из-за имеющихся медицинских документов об эпилепсии, сообщает https://www.gazeta.ru

Как сообщили в столичном ГУ МВД, на водителя составили административный протокол по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды)». Наказание по данной статье предусмотрено в виде штрафа от 5 до 15 тысяч рублей.

Адвокат Багдасарян подтвердил «Газете.Ru» факт задержания, однако подчеркнул, что в настоящее время она имеет законное право ездить за рулем. Защитник впервые публично сообщил о недавней экспертизе, которая подтвердила, что никаких противопоказаний для вождения у девушки нет.

"Она села за руль, потому что сотрудники полиции не исполняют закон, — заявил Кемулария. – У нее на руках есть медицинские документы от врачебной комиссии департамента здравоохранения Москвы о том, что у нее отсутствуют противопоказания к управлению транспортным средством. Ей делали энцефалограмму головного мозга по шесть часов в день целую неделю. Никакой эпилепсии у нее нет".

Напомним, что гонщица навсегда была лишена водительских прав из-за медицинских показаний, суд назначил ей суммарно 202 тысячи штрафа по материалам о нарушении ПДД. А известность гонщице принесла скандальная история с гонками на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве.

Мара поменяла московскую прописку на тверскую, сюда же было передано исполнительное производство об отбывании 200 часов обязательных работ. Изначально предполагалось три варианта развития событий: Багдасарян отбывает наказание в МУП «ЖЭК», МУП «ТСАХ» или библиотеке имени Герцена. Учитывая "состояние здоровья, возрастные особенности и профессиональные навыки", Мару определили в библиотеку.

Защитник Багдасарян собирается обратиться в администрацию президента РФ, чтобы привлечь к ответственности сотрудников ГИБДД, которые, по его мнению, не исполняют закон. Он считает, что гонщице должны вернуть права, так как она здорова.