В Тверской области "Сапсан" насмерть сбил 30-летнюю женщину

Происшествие случилось вечером 6 ноября. Около 19:20 на 397 км. Октябрьской железной дороги, рядом со станцией Осеченка Вышневолоцкого района высокоскоростной поезд «Сапсан», следовавший по маршруту Санкт-Петербург - Москва, сбил женщину 1987 г.р. - жительницу Лихославльского района. От полученных травм она скончалась на месте.

Как сообщили ТИА в Транспортной прокуратуре, погибшая перебегала пути в не оборудованном для пешеходов месте. А по словам очевидцев, женщина бросилась через рельсы прямо перед приближающимся поездом. По факту гибели человека ЛО МВД России на станции Тверь проводит проверку.