Правительство Тверской области: 90% населения могут получить государственные и муниципальные услуги через МФЦ

7 ноября главным вопросом повестки дня заседания правительства Тверской области стал развитие в регионе сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Участники обсудили меры по повышению эффективности работы офисов, расширению зоны охвата территории региона услугами МФЦ.

В Тверской области доступ к услугам через МФЦ имеют более 90% жителей: в регионе работают 33 филиала и 88 территориальных структурных подразделений учреждения, где оказываются 267 государственных и муниципальных услуг.

Около 80% обращений в МФЦ связаны с получением услуг по линии Росреестра и МВД: это постановка на кадастровый учет объектов недвижимости, регистрация права собственности, получение паспорта гражданина РФ и другое. В связи с большим потоком подобных обращений в МФЦ зачастую возникает проблема очередей, решить которую предлагается путем подачи заявлений в электронной форме.

Кроме того, у жителей ряда муниципалитетов неудобства и нарекания вызывает отсутствие банкоматов. Поэтому присутствующим на заседании представителям банковского сектора поставили задачу решить эту проблему. Кроме того, все офисы региона должны работать в шестидневном режиме, а также проводить в них дни открытых дверей, чтобы жители могли получить всю необходимую информацию.

Количество обращений жителей в МФЦ постоянно растёт. Если в 2016 году их было около 954 тысяч, за 9 месяцев 2017 года – уже 1,1 млн.

В настоящее время своих офисов нет в семи муниципалитетах региона – в Пено, Молокове, Лесном, Белом, Красном Холме, Сонкове, Фирове. Решить вопрос планируют путем строительства быстровозводимых модульных конструкций.