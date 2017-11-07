Тверские коммунисты подарили Ильичу цветы

7 ноября в полдень тверские коммунисты собрались у памятника Владимиру Ильичу Ленину, чтобы отметить 100-летие со дня революции и почтить память ее идейного вдохновителя и вождя.

Небольшая толпа выделялась среди осенней серости ярким алым пятном: флаги, цветы и даже красные партийные жилетки и шарфы у некоторых. Почти все собравшиеся – люди пенсионного возраста. Хотя среди них внимание привлекал один молодой парень явно неформального вида – его волосы были выкрашены в салатовый цвет (странно, почему не в красный). К сожалению, молодой человек давать комментарии отказался, поэтому остается лишь догадываться, что привело его на площадь.

Пенсионеры скромным кольцом обступили памятник, несколько активистов, взобравшись к вождю на пьедестал, произнесли короткую речь, после чего толпа нестройным хором крикнула «Ура!». Завершилась церемония возложением красных гвоздик к ногам Ленина и сбором толпы «в кучку» для последующего шествия в сторону Площади Славы.

Гул голосов, хоть и негромкий, говорил о том, что темы для обсуждения у собравшихся были. Кто-то восхвалял события столетней давности, кто-то проклинал нынешнюю власть, а кто-то просто общался с товарищами по политическим взглядам.

79-летний Валентин Марков посетовал о том, что слышит сегодня, по его мнению, много неправды про Ленина и революцию. «Даже ведущие академики говорят неправду! Вот сегодня, например, выступал некий Лавров по радио. Очень нелестно отзывался о Ленине и революции, сказал, что тому денег дали на революцию. Было неприятно слушать, уж в 100-летие революции, можно было помолчать и не говорить об этом, по крайней мере, не по радио», - возмущается пенсионер. О своих же воспоминаниях об этом историческом событии, Валентин Юльевич говорит следующее:

- Для меня революция – это то, что действительно люди совершили под руководством нашего гениального вождя - Ленина. И мы, наше поколение, всегда помним, что благодаря Советской власти мы выросли, выучились, работали. И, когда работали мы, то промышленность развивалась так, как никогда в прежние годы и, особенно, после того, как в 91-м году переворот под руководством Ельцина произошел, когда всю промышленность развалили. Поэтому всегда, когда проходят какие-то мероприятия, тем более 100-летие со дня свершения революции, всегда я считаю долгом прийти и помянуть того руководителя, который это все организовал и который провозгласил: всю власть народу, землю крестьянам и фабрики, заводы – рабочим. Поэтому этот его призыв, я думаю, самый был привлекательный для народа и народ его поддержал.

О ключевой роли революции в истории страны сказал и первый секретарь Тверского областного комитета Союза коммунистической молодежи РФ Андрей Истомин. Мужчина родился в Советском Союзе и считает, что именно та страна дала ему все: образование, работу и в целом, как он выразился, жизнь. А о памятной дате Андрей говорит просто: «Для меня это красный день календаря по-прежнему».

На вопрос корреспондента о том, был ли смысл в революции, если она вела к режиму, которого в итоге больше нет, мужчина ответил:

- В любом действии есть смысл. Если сейчас, например, во Франции сказать, что в революции у них не было смысла, то, наверное, там просто посмеются. Я думаю, что и в России придут те времена, когда значение революции будет осмысленно, и уже таких вопросов просто не возникнет. Да, конечно у всего есть цена и издержки. У любого действия бывают плюсы и минусы. Сейчас, наверное, в большей степени, особенно для молодого поколения на первый план выходят издержки. Но давайте вспомним, что было плюсом в революции: до революции не было 8-часового рабочего дня, оплачиваемого отпуска, бесплатного образования и медицины, и еще очень многих вещей. Например, многие живут в бесплатных квартирах, которые дала советская власть. Есть ли в этом смысл? Наверное, есть.

Алексей Владимиров, также разделил предыдущие мнения, однако сначала спросил, о какой именно революции его спрашивают, «которая была, да?» На что ему некто с красным флагом в руках крикнул: «И которая будет!» Так в ТИА поняли, что, несмотря на довольно миролюбивую обстановку, царившую возле застывшего во времени бронзового Ильича, революционных настроений народ не скрывает.

- Это важнейшая дата в истории всего мира, не только России. Для меня лично это тоже значимая дата, потому что я сам таких взглядов, левых, можно сказать. И у меня предки тоже участвовали в революции, по матери прадед был большевиком, красноармейцем в гражданской войне.

На вопрос о смысле революции Алексей ответил:

- Я считаю, что все равно смысл был. Во-первых, он был для людей, которые ее совершали. То есть наши предки, они за свою судьбу боролись, личную. Они свою жизнь, по крайней мере, сделали лучше. Это был их выбор личный, они знали, на что шли. Может быть, для нас смысла нет, но он есть для всего мира, ведь та траектория магистральная, по которой шло человечество, она изменилась, стала другой. И я уверен, что эта революция, может быть в России уже не популярна, но в мире ее чтут и она является примером и еще, я уверен, будет революция в других странах, если даже в России ее не будет больше уже никогда.

Тем временем в столетнюю годовщину революции в России и даже за рубежом идут жаркие споры о том, что нам делать с Леным: оставить в Мавзолее или похоронить.

Первой подняла скользкий вопрос Русская православная церковь за рубежом (РПЦЗ). Её представители предложили не только захоронить тело вождя революции, но и избавиться от революционной топонимики в РФ. Единодушия в РПЦ идея не вызвала. Дискуссию продолжила Ксения Собчак, намедни объявившая о желании идти на президентские выборы. Она заявила, что вторым делом после прихода к власти она уберет Ленина с Красной площади. Собчак поддержал Рамзан Кадыров, сказав, что "глазеть на труп довольно". Реакцию современного вождя КПРФ Геннадия Зюганова угадать было не сложно. Он назвал предложения убрать Ленина из Мавзолея болтовней и посоветовал людями на Кавказе уважать отцов и дедов.

А как думаете вы, что нам делать с Лениным?

