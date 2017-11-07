Ржевская «Электромеханика» совместно с крымскими учёными будет создавать первый в России 3D-принтер по металлу

Ученные Физико-технического института Крымского федерального университета и предприятие «Электромеханика» из Ржева приступают к реализации совместного проекта по созданию первого российского 3D-принтера по металлу.
3D-принтер может печатать пластиком, различными полимерами. Но для создания мощных и надежных конструкций может использоваться и металл.
- В мире эта проблема уже решена. Но в рамках программы импортозамещения мы должны создать наш, отечественный, принтер. Это очень сложная комплексная технологическая задача. Это большой проект на сотни миллионов рублей, в который мы войдем как научный партнер, а «Электромеханика» – как индустриальный партнер. Разработка будет полезна для создания новых долговечных антикоррозионных бетонов, которые позволят долгое время эксплуатировать сооружения, – пояснил замдиректора по научной работе Физико-технического института Максим Яворский.
Сообщает www.c-inform.info
Комментарии (6)
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opro_s
07.11.2017 15:06
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Бегемот
07.11.2017 16:54
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