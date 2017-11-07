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Ржевская «Электромеханика» совместно с крымскими учёными будет создавать первый в России 3D-принтер по металлу

07 Ноября 2017 14:18
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Ученные Физико-технического института Крымского федерального университета и предприятие «Электромеханика» из Ржева приступают к реализации совместного проекта по созданию первого российского 3D-принтера по металлу.

3D-принтер может печатать пластиком, различными полимерами. Но для создания мощных и надежных конструкций может использоваться и металл.

- В мире эта проблема уже решена. Но в рамках программы импортозамещения мы должны создать наш, отечественный, принтер. Это очень сложная комплексная технологическая задача. Это большой проект на сотни миллионов рублей, в который мы войдем как научный партнер, а «Электромеханика» – как индустриальный партнер. Разработка будет полезна для создания новых долговечных антикоррозионных бетонов, которые позволят долгое время эксплуатировать сооружения, – пояснил замдиректора по научной работе Физико-технического института Максим Яворский.

Сообщает www.c-inform.info

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Метки: электромеханика во ржеве 3d принетр по металлу крым
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Комментарии (6)

  • Lura 
    На кой создавать колесо?
3д принтер - это вообще ничто, порошковый металл для выпечки изделий, это да.
    07.11.2017 14:43
    0 | 3

    • BARBAdos 
      они ж сами раскололись там бабок будет вложено сотни миллионов, которые кто то освоит. А результат мало кого интересует - у нас итак уже отечественный браузер спутник разработали и российский интернет чебуратор...

Надо с китайцев пример брать - они покупают технику, а потом просто ее копируют. А теперь это искусство они так освоили, что у китайцев последние модели айфонов выходят раньше, чем у эпла...
      07.11.2017 14:58
      0 | 3

  • bae99 
    А какая связь принтера с бетоном?
    07.11.2017 14:47
    0 | 2

    • Lura 
      В китае дома печатают. И не только в китае.
      07.11.2017 14:52
      0 | 1

  • opro_s 
    они не могли найти город поприличней? 
или даже страну 
скрепы наверное печатать будут))
    07.11.2017 15:06
    0 | 1

    • Бегемот 
      Деньги металлические)))
      07.11.2017 16:54
      0 | 0
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