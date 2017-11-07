Ржевская «Электромеханика» совместно с крымскими учёными будет создавать первый в России 3D-принтер по металлу

Ученные Физико-технического института Крымского федерального университета и предприятие «Электромеханика» из Ржева приступают к реализации совместного проекта по созданию первого российского 3D-принтера по металлу.

3D-принтер может печатать пластиком, различными полимерами. Но для создания мощных и надежных конструкций может использоваться и металл.

- В мире эта проблема уже решена. Но в рамках программы импортозамещения мы должны создать наш, отечественный, принтер. Это очень сложная комплексная технологическая задача. Это большой проект на сотни миллионов рублей, в который мы войдем как научный партнер, а «Электромеханика» – как индустриальный партнер. Разработка будет полезна для создания новых долговечных антикоррозионных бетонов, которые позволят долгое время эксплуатировать сооружения, – пояснил замдиректора по научной работе Физико-технического института Максим Яворский.

Сообщает www.c-inform.info