Тверичанам расскажут, как ухаживать за тяжелобольными людьми

22 ноября, в 11 часов в Министерстве соцзащиты населения Тверской области состоится открытие конференции «Психологическая помощь людям пожилого возраста, тяжелобольным и их родственникам в домашних условиях. Профилактика эмоционального выгорания». Вести ее будут профессионалы высокого уровня, в том числе гости из Санкт-Петербурга, а предназначена она для всех желающих, тех, кто в своей жизни столкнулся с проблемой ухода за тяжелобольным человеком.

В мероприятии примут участие:

- Захарчук Андрей Генрихович – врач-гериатр высшей категории, кандидат медицинских наук, член Геронтологического общества РАН, СПб отделение, член Санкт-Петербургского общества православных врачей имени архиеп. Луки Войно-Ясенецкого;

- Шиманская Алёна Валентиновна - арт-терапевт, психолог-консультант, ученица и ассистент легендарного врача-психиатра и психотерапевта Андрея Владимировича Гнездилова;

- Агкацева Марина Геннадьевна - психотерапевт, врач высшей категории;

- Протоиерей Александр Шабанов – директор Тверского хосписа «Анастасия»;

- Зеленина Алла Альбертовна - руководитель ТБФ «Доброе начало».