Авария на водопроводе в Твери оставила без холодной воды 10 домов

7 ноября в Твери, на 1-м проезде Павлова в течение всего дня производятся аварийные работы на водопроводе, в результате чего от холодного водоснабжения отключено 10 жилых домов.

Под отключение попали дома с №1 по №10 по 1-му проезду Павлова.

В настоящее время на месте работают ремонтные бригады «Тверь Водоканала». Департамент ЖКХ администрации Твери держит ход ремонта под постоянным контролем. Для нужд жителей предоставлена цистерна с питьевой водой. По данным ресурсоснабжающей компании, возобновление водоснабжения домов планируется не позднее 22 часов, сообщает управление информации администрации города Твери.