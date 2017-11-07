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В ноябре отменят много электричек на участке Тверь - Москва

07 Ноября 2017 11:37
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В связи с ремонтом объектов инфраструктуры Октябрьской железной дороги во второй половине ноября изменится расписание движения ряда пригородных поездов на участке Москва – Тверь (Конаково).

В этот период не будут курсировать поезда:

Москва – Тверь

№ поезда

Отпр.

Маршрут

Приб.

Дата

6340

11:05

Москва – Крюково

11:57

18, 19 ноября

7326

11:40

Москва – Крюково

12:24

18, 19 ноября

6342

12:11

Москва – Крюково

13:05

18, 19 ноября

6348

12:55

Москва – Крюково

13:47

18, 19 ноября

6350

13:24

Москва – Крюково

14:17

18, 19 ноября

6710

13:30

Москва – Тверь

16:21

18, 19 ноября

6512

13:40

Москва – Клин

15:24

16 ноября

7336

14:35

Москва – Крюково

15:08

16 ноября

6354

16:04

Москва – Крюково

16:56

16 ноября

6356

16:17

Москва – Крюково

17:09

16 ноября

Тверь – Москва

№ поезда

Отпр.

Маршрут

Приб.

Дата

6713

10:23

Тверь – Москва

12:59

18, 19 ноября

6405

11:03

Подсолнечная – Москва

12:43

18, 19 ноября

6327

11:04

Крюково – Москва

11:59

18, 19 ноября

6515

11:08

Клин – Москва

12:48

16 ноября

7325

11:27

Крюково – Москва

12:05

16 ноября

7329

12:34

Крюково – Москва

13:07

18, 19 ноября

6329

12:41

Крюково – Москва

13:37

18, 19 ноября

6337

14:41

Крюково – Москва

15:37

16 ноября

6407

14:41

Подсолнечная – Москва

16:03

16 ноября

 

Помимо этого, в отдельные дни ноября 2017 года изменится расписание и маршрут следования некоторых пригородных поездов на участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок), сообщает ОАО МТ ППК.

 

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Метки: отмена электричек отменяются электрички ремонт жд путей
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Комментарии (2)

  • dojdinka 
    Хоть бы Максимка появился, прокомментировал...  Да и Водник что-то пропал.
    07.11.2017 12:32
    0 | 4

  • vo-vam 
    А в октябре не отменяли!?
Даже Ласточки резали.
    07.11.2017 13:19
    0 | 0
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