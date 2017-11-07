В ноябре отменят много электричек на участке Тверь - Москва

В связи с ремонтом объектов инфраструктуры Октябрьской железной дороги во второй половине ноября изменится расписание движения ряда пригородных поездов на участке Москва – Тверь (Конаково).
В этот период не будут курсировать поезда:
|
Москва – Тверь
|
№ поезда
|
Отпр.
|
Маршрут
|
Приб.
|
Дата
|
6340
|
11:05
|
Москва – Крюково
|
11:57
|
18, 19 ноября
|
7326
|
11:40
|
Москва – Крюково
|
12:24
|
18, 19 ноября
|
6342
|
12:11
|
Москва – Крюково
|
13:05
|
18, 19 ноября
|
6348
|
12:55
|
Москва – Крюково
|
13:47
|
18, 19 ноября
|
6350
|
13:24
|
Москва – Крюково
|
14:17
|
18, 19 ноября
|
6710
|
13:30
|
Москва – Тверь
|
16:21
|
18, 19 ноября
|
6512
|
13:40
|
Москва – Клин
|
15:24
|
16 ноября
|
7336
|
14:35
|
Москва – Крюково
|
15:08
|
16 ноября
|
6354
|
16:04
|
Москва – Крюково
|
16:56
|
16 ноября
|
6356
|
16:17
|
Москва – Крюково
|
17:09
|
16 ноября
|
Тверь – Москва
|
№ поезда
|
Отпр.
|
Маршрут
|
Приб.
|
Дата
|
6713
|
10:23
|
Тверь – Москва
|
12:59
|
18, 19 ноября
|
6405
|
11:03
|
Подсолнечная – Москва
|
12:43
|
18, 19 ноября
|
6327
|
11:04
|
Крюково – Москва
|
11:59
|
18, 19 ноября
|
6515
|
11:08
|
Клин – Москва
|
12:48
|
16 ноября
|
7325
|
11:27
|
Крюково – Москва
|
12:05
|
16 ноября
|
7329
|
12:34
|
Крюково – Москва
|
13:07
|
18, 19 ноября
|
6329
|
12:41
|
Крюково – Москва
|
13:37
|
18, 19 ноября
|
6337
|
14:41
|
Крюково – Москва
|
15:37
|
16 ноября
|
6407
|
14:41
|
Подсолнечная – Москва
|
16:03
|
16 ноября
Помимо этого, в отдельные дни ноября 2017 года изменится расписание и маршрут следования некоторых пригородных поездов на участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок), сообщает ОАО МТ ППК.
Комментарии (2)
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vo-vam
07.11.2017 13:19
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