В ноябре отменят много электричек на участке Тверь - Москва

В связи с ремонтом объектов инфраструктуры Октябрьской железной дороги во второй половине ноября изменится расписание движения ряда пригородных поездов на участке Москва – Тверь (Конаково).

В этот период не будут курсировать поезда:

Москва – Тверь № поезда Отпр. Маршрут Приб. Дата 6340 11:05 Москва – Крюково 11:57 18, 19 ноября 7326 11:40 Москва – Крюково 12:24 18, 19 ноября 6342 12:11 Москва – Крюково 13:05 18, 19 ноября 6348 12:55 Москва – Крюково 13:47 18, 19 ноября 6350 13:24 Москва – Крюково 14:17 18, 19 ноября 6710 13:30 Москва – Тверь 16:21 18, 19 ноября 6512 13:40 Москва – Клин 15:24 16 ноября 7336 14:35 Москва – Крюково 15:08 16 ноября 6354 16:04 Москва – Крюково 16:56 16 ноября 6356 16:17 Москва – Крюково 17:09 16 ноября Тверь – Москва № поезда Отпр. Маршрут Приб. Дата 6713 10:23 Тверь – Москва 12:59 18, 19 ноября 6405 11:03 Подсолнечная – Москва 12:43 18, 19 ноября 6327 11:04 Крюково – Москва 11:59 18, 19 ноября 6515 11:08 Клин – Москва 12:48 16 ноября 7325 11:27 Крюково – Москва 12:05 16 ноября 7329 12:34 Крюково – Москва 13:07 18, 19 ноября 6329 12:41 Крюково – Москва 13:37 18, 19 ноября 6337 14:41 Крюково – Москва 15:37 16 ноября 6407 14:41 Подсолнечная – Москва 16:03 16 ноября

Помимо этого, в отдельные дни ноября 2017 года изменится расписание и маршрут следования некоторых пригородных поездов на участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок), сообщает ОАО МТ ППК.