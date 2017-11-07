В Тверской области мужчина, выращивающий коноплю, попал под суд

Заместитель прокурора Калининского района Тверской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ.

В марте 2017 года обвиняемый приобрел у неустановленного мужчины 40 штук семян конопли, которые в мае высадил их на участке, расположенном в лесу в рядом с селом Бурашево Калининского района.

У него выросло 16 растений высотой от 35 до 40 сантиметров, урожай он хранил во дворе своего дома на территории Бурашевского сельского поселения Калининского района.

Преступная деятельность пресечена сотрудниками полиции. Растения, содержащие в своем составе наркотическое средство Cannabis общей массой (в пересчете на высушенную) 44,4гр., изъяли из незаконного оборота.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Тверской области для рассмотрения по существу.