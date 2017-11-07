tvernews.ru
07 ноября Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Тверской области мужчина, выращивающий коноплю, попал под суд

07 Ноября 2017 11:07
Автор:

Заместитель прокурора Калининского района Тверской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ.

В марте 2017 года обвиняемый приобрел у неустановленного мужчины 40 штук семян конопли, которые в мае высадил их на участке, расположенном в лесу в рядом с селом Бурашево Калининского района.

У него выросло 16 растений высотой от 35 до 40 сантиметров, урожай он хранил во дворе своего дома на территории Бурашевского сельского поселения Калининского района.

Преступная деятельность пресечена сотрудниками полиции. Растения, содержащие в своем составе наркотическое средство Cannabis общей массой (в пересчете на высушенную) 44,4гр., изъяли из незаконного оборота.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Тверской области для рассмотрения по существу.

Есть новость? «WhatsApp» и «Viber» +7-920-150-1000
Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: выращивал коноплю прокуратура
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Внезапно...

2017-11-06 12:29
145

Хандра

2017-10-31 21:15
81

9-летнего мальчика, сбежавшего из стоматологической поликлиники, нашли

2017-11-03 14:58
45

В Твери девушка на BMW столкнулась с автомобилем Mercedes-Benz и врезалась в дерево

2017-11-04 15:21
44

Приговорённый к пожизненному заключению: откровения убийцы девяти человек Сергея Егорова в эксклюзивном интервью ТИА

2017-11-02 10:50
38

Коммунальная авария, или Как в Твери один алкоголик оставил без воды многоквартирный дом

2017-11-07 09:58
39

Смоленские гаишники, которые задержали прокурорского работника, получили за это судимость

2017-11-02 20:48
36

" Вконтакте" распространяется интересная видеозапись про тверские маршрутки

2017-11-02 09:16
36

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100